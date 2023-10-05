https://ria.ru/20231005/putin-1900753573.html

Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег

Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег - РИА Новости, 05.10.2023

Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег

В США заминка с поддержкой Украины, она связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге они деньги найдут, напечатают еще, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.10.2023

2023-10-05T17:27

2023-10-05T17:27

2023-10-05T17:59

сша

украина

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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СОЧИ 5 окт - РИА Новости. В США заминка с поддержкой Украины, она связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге они деньги найдут, напечатают еще, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Есть, конечно, и проблемы, они для этой аудитории понятны, эти проблемы известны. Если в США, как вы сказали, там есть заминка, она носит скорее технический характер. Ну, политико-технический, так скажем, который заключается в том, что есть проблемы с бюджетом, большая долговая нагрузка", - сказал Путин, говоря о поддержке странами Украины в конфликте.По его словам, США нужно сбалансировать бюджет."Вопрос, за счёт чего балансировать. Либо за счёт поставок оружия на Украину, и сократить расходы бюджета, либо за счёт урезания социальных расходов. Но урезать социальные расходы никто не хочет, особенно, особенно на этом как бы укрепляется позиция оппозиционных партий... В конечном итоге, наверное, деньги найдут, напечатают еще", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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сша, украина, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире