https://ria.ru/20231005/putin-1900753573.html
Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег
Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег - РИА Новости, 05.10.2023
Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег
В США заминка с поддержкой Украины, она связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге они деньги найдут, напечатают еще, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.10.2023
2023-10-05T17:27
2023-10-05T17:27
2023-10-05T17:59
сша
украина
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900743235_0:226:3072:1954_1920x0_80_0_0_3daba36e37d822fc48be73f058ae2ba5.jpg
СОЧИ 5 окт - РИА Новости. В США заминка с поддержкой Украины, она связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге они деньги найдут, напечатают еще, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Есть, конечно, и проблемы, они для этой аудитории понятны, эти проблемы известны. Если в США, как вы сказали, там есть заминка, она носит скорее технический характер. Ну, политико-технический, так скажем, который заключается в том, что есть проблемы с бюджетом, большая долговая нагрузка", - сказал Путин, говоря о поддержке странами Украины в конфликте.По его словам, США нужно сбалансировать бюджет."Вопрос, за счёт чего балансировать. Либо за счёт поставок оружия на Украину, и сократить расходы бюджета, либо за счёт урезания социальных расходов. Но урезать социальные расходы никто не хочет, особенно, особенно на этом как бы укрепляется позиция оппозиционных партий... В конечном итоге, наверное, деньги найдут, напечатают еще", - сказал Путин.Выступление Путина на пленарном заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20231005/amerika-1900760222.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900743235_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_18d7056671d87b5f81d459ce0892fdbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
США, Украина, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Путин заявил, что США для поддержки Украины напечатают еще денег
Путин: США для поддержки Украины напечатают еще денег в конечном итоге
СОЧИ 5 окт - РИА Новости. В США заминка с поддержкой Украины, она связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге они деньги найдут, напечатают еще, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Есть, конечно, и проблемы, они для этой аудитории понятны, эти проблемы известны. Если в США, как вы сказали, там есть заминка, она носит скорее технический характер. Ну, политико-технический, так скажем, который заключается в том, что есть проблемы с бюджетом, большая долговая нагрузка", - сказал Путин, говоря о поддержке странами Украины в конфликте.
По его словам, США нужно сбалансировать бюджет.
"Вопрос, за счёт чего балансировать. Либо за счёт поставок оружия на Украину, и сократить расходы бюджета, либо за счёт урезания социальных расходов. Но урезать социальные расходы никто не хочет, особенно, особенно на этом как бы укрепляется позиция оппозиционных партий... В конечном итоге, наверное, деньги найдут, напечатают еще", - сказал Путин.
США могут напечатать деньги и разбросать их по миру, заявил Путин