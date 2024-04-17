https://ria.ru/20240417/ukraina-1940650966.html

На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию

На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию - РИА Новости, 17.04.2024

На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию

Украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию, сообщил в среду представитель украинской госпогранслужбы Андрей... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T19:37

2024-04-17T19:37

2024-04-17T19:37

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию, сообщил в среду представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. "Сегодня через один из пунктов пропуска на Закарпатье мужчина незаконным способом пересек границу. Он следовал по пути, где можно легально пересечь границу, но, воспользовавшись инфраструктурой пункта пропуска, добрался до выхода из КПП. Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии", - приводит слова Демченко украинский телеканал "24 канал". По его словам, накануне мужчина пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.

https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940220743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, вооруженные силы украины