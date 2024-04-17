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На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию - РИА Новости, 17.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:37 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/ukraina-1940650966.html
На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию
На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию - РИА Новости, 17.04.2024
На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию
Украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию, сообщил в среду представитель украинской госпогранслужбы Андрей... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:37
2024-04-17T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию, сообщил в среду представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко. "Сегодня через один из пунктов пропуска на Закарпатье мужчина незаконным способом пересек границу. Он следовал по пути, где можно легально пересечь границу, но, воспользовавшись инфраструктурой пункта пропуска, добрался до выхода из КПП. Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии", - приводит слова Демченко украинский телеканал "24 канал". По его словам, накануне мужчина пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940220743.html
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939422215.html
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в мире, украина, венгрия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчина вырвался из рук пограничников и сбежал в Венгрию

Житель Украины вырвался из рук пограничников в Закарпатье и сбежал в Венгрию

© РИА Новости / СтрингерЗона контроля Государственной пограничной службой Украины
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинец сумел вырваться из рук пограничников на одном из КПП в Закарпатье и сбежать в Венгрию, сообщил в среду представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Сегодня через один из пунктов пропуска на Закарпатье мужчина незаконным способом пересек границу. Он следовал по пути, где можно легально пересечь границу, но, воспользовавшись инфраструктурой пункта пропуска, добрался до выхода из КПП. Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и сбежать на территорию Венгрии", - приводит слова Демченко украинский телеканал "24 канал". По его словам, накануне мужчина пытался пересечь границу в этом пункте пропуска, но ему отказали.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от мобилизации предусмотрена уголовная ответственность. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
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