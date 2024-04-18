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Конгрессвумен Грин предложила сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 18.04.2024 (обновлено: 16:00 18.04.2024)
https://ria.ru/20240418/storonniki-1940814216.html
Конгрессвумен Грин предложила сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ
Конгрессвумен Грин предложила сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
Конгрессвумен Грин предложила сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ
В конгресс США внесли радикальную поправку в законопроект о помощи Украине, сообщает журнал Newsweek. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:52
2024-04-18T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
марджори тейлор грин
джо байден
майк джонсон
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В конгресс США внесли радикальную поправку в законопроект о помощи Украине, сообщает журнал Newsweek. &quot;Марджори Тейлор Грин внесла поправку к законопроекту об иностранной помощи, согласно которой члены Конгресса, голосующие за предоставление помощи Украине, обязаны вступить в ряды вооруженных сил этой страны&quot;, — говорится в публикации издания.Накануне конгрессвумен в социальной сети X призвала желающих финансировать конфликт на Украине отправиться на поле боя.США хотят направить пакет помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе на 60,84 миллиарда долларов:Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на Украину и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927226816.html
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в мире, украина, сша, россия, марджори тейлор грин, джо байден, майк джонсон, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Марджори Тейлор Грин, Джо Байден, Майк Джонсон, НАТО
Конгрессвумен Грин предложила сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ

Марджори Грин предложила сторонникам оказания помощи Украине вступить в ВСУ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В конгресс США внесли радикальную поправку в законопроект о помощи Украине, сообщает журнал Newsweek.
«

"Марджори Тейлор Грин внесла поправку к законопроекту об иностранной помощи, согласно которой члены Конгресса, голосующие за предоставление помощи Украине, обязаны вступить в ряды вооруженных сил этой страны", говорится в публикации издания.

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Накануне конгрессвумен в социальной сети X призвала желающих финансировать конфликт на Украине отправиться на поле боя.
США хотят направить пакет помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе на 60,84 миллиарда долларов:
  • 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого Украине военного имущества и оборонных услуг
  • 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг,
  • 11,3 — предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на Украину и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМарджори Тейлор ГринДжо БайденМайк ДжонсонНАТО
 
 
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