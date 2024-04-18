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Конгрессвумен Грин предложила сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ
Конгрессвумен Грин предложила сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ - РИА Новости, 18.04.2024
Конгрессвумен Грин предложила сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ
В конгресс США внесли радикальную поправку в законопроект о помощи Украине, сообщает журнал Newsweek. РИА Новости, 18.04.2024
2024-04-18T14:52
2024-04-18T14:52
2024-04-18T16:00
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В конгресс США внесли радикальную поправку в законопроект о помощи Украине, сообщает журнал Newsweek. "Марджори Тейлор Грин внесла поправку к законопроекту об иностранной помощи, согласно которой члены Конгресса, голосующие за предоставление помощи Украине, обязаны вступить в ряды вооруженных сил этой страны", — говорится в публикации издания.Накануне конгрессвумен в социальной сети X призвала желающих финансировать конфликт на Украине отправиться на поле боя.США хотят направить пакет помощи Израилю, Украине и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе на 60,84 миллиарда долларов:Американские власти говорят, что еще в декабре исчерпали средства на Украину и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, будут не в состоянии обеспечивать поставки оружия и боеприпасов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240214/zelenskiy-1927226816.html
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Конгрессвумен Грин предложила сторонникам помощи Киеву вступить в ВСУ
Марджори Грин предложила сторонникам оказания помощи Украине вступить в ВСУ