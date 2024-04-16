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Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине - РИА Новости, 16.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 16.04.2024 (обновлено: 16:26 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html
Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине
Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине - РИА Новости, 16.04.2024
Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине
Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:42
2024-04-16T16:26
украина
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
руслан стефанчук
александр корниенко
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.В карточке к проекту на сайте Рады появилась отметка: "Возвращен с подписью от президента".Верховная рада приняла скандальный документ в минувший четверг. Согласно нововведениям:К законопроекту об ужесточении мобилизации подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по данным издания "Украинская правда", из него решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно.Как пишет "Страна.ua", пункт о демобилизации убрали по требованию Генштаба ВСУ. При этом издание напомнило, что эту норму украинские власти изначально называли одним из ключевых пунктов закона.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html
https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html
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украина, в мире, владимир зеленский, руслан стефанчук, александр корниенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине

Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.
В карточке к проекту на сайте Рады появилась отметка: "Возвращен с подписью от президента".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Украинские военные готовы дезертировать из-за законопроекта о мобилизации
15 апреля, 08:48
Верховная рада приняла скандальный документ в минувший четверг. Согласно нововведениям:
  • военнообязанным дается 60 дней с момента вступления закона в силу, чтобы обновить данные в военкомате в очной или электронной форме;
  • повестка будет считаться полученной без вручения лично в руки: если человека не застали дома, то датой "вручения" будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения;
  • ношение военного билета станет обязательным для всех мужчин от 18 до 60 лет, проверять его наличие смогут сотрудники военкомата, полиция и пограничники;
  • за нарушение этих норм предусмотрены санкции: от штрафов до лишения прав на управление машиной и насильственного привода в военкомат через полицию (в случае неявки по повестке);
  • закон освобождает от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов (например, полицейских), помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий (то есть всех крупных бизнесменов);
  • отсрочки лишили студентов, получающих второе высшее образование, бронирование усложнили для инвалидов и их родственников.

Кроме того, в начале апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Солдаты ВСУ угрожают командирам и дезертируют, следует из приказа Сырского
13 апреля, 11:04
К законопроекту об ужесточении мобилизации подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по данным издания "Украинская правда", из него решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно.
Как пишет "Страна.ua", пункт о демобилизации убрали по требованию Генштаба ВСУ. При этом издание напомнило, что эту норму украинские власти изначально называли одним из ключевых пунктов закона.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Без мобилизации женщин Украина будет уничтожена, заявили в Раде
11 апреля, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийРуслан СтефанчукАлександр КорниенкоВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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