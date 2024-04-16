Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине
Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.
В карточке к проекту на сайте Рады появилась отметка: "Возвращен с подписью от президента".
Верховная рада приняла скандальный документ в минувший четверг. Согласно нововведениям:
- военнообязанным дается 60 дней с момента вступления закона в силу, чтобы обновить данные в военкомате в очной или электронной форме;
- повестка будет считаться полученной без вручения лично в руки: если человека не застали дома, то датой "вручения" будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения;
- ношение военного билета станет обязательным для всех мужчин от 18 до 60 лет, проверять его наличие смогут сотрудники военкомата, полиция и пограничники;
- за нарушение этих норм предусмотрены санкции: от штрафов до лишения прав на управление машиной и насильственного привода в военкомат через полицию (в случае неявки по повестке);
- закон освобождает от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов (например, полицейских), помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий (то есть всех крупных бизнесменов);
- отсрочки лишили студентов, получающих второе высшее образование, бронирование усложнили для инвалидов и их родственников.
Кроме того, в начале апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.
К законопроекту об ужесточении мобилизации подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по данным издания "Украинская правда", из него решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно.
Как пишет "Страна.ua", пункт о демобилизации убрали по требованию Генштаба ВСУ. При этом издание напомнило, что эту норму украинские власти изначально называли одним из ключевых пунктов закона.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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