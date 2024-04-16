https://ria.ru/20240416/mobilzatsiya-1940400885.html

Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине

Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине - РИА Новости, 16.04.2024

Зеленский подписал скандальный законопроект о мобилизации на Украине

Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:42

2024-04-16T15:42

2024-04-16T16:26

украина

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

руслан стефанчук

александр корниенко

верховная рада украины

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926570_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_632584298636edaff678fee1c75b7dad.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине.В карточке к проекту на сайте Рады появилась отметка: "Возвращен с подписью от президента".Верховная рада приняла скандальный документ в минувший четверг. Согласно нововведениям:К законопроекту об ужесточении мобилизации подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по данным издания "Украинская правда", из него решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно.Как пишет "Страна.ua", пункт о демобилизации убрали по требованию Генштаба ВСУ. При этом издание напомнило, что эту норму украинские власти изначально называли одним из ключевых пунктов закона.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940056619.html

https://ria.ru/20240413/syrskiy-1939771053.html

https://ria.ru/20240411/bezuglaya-1939420340.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, владимир зеленский, руслан стефанчук, александр корниенко, верховная рада украины, вооруженные силы украины