https://ria.ru/20240418/stoltenberg-1940854563.html

Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами

Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами - РИА Новости, 18.04.2024

Столтенберг призвал Украину самостоятельно обеспечить себя солдатами

Украина должна сама обеспечить армию живой силой, заявил РИА Новости генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД "Большой... РИА Новости, 18.04.2024

2024-04-18T17:03

2024-04-18T17:03

2024-04-18T17:56

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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КАПРИ (Италия), 18 апр — РИА Новости. Украина должна сама обеспечить армию живой силой, заявил РИА Новости генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на полях встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри."Украина нуждается в людях и средствах. Союзники по НАТО могут предоставить средства, поставляя больше поддержки, чем они делают сейчас, как мы обсуждаем сегодня. Что касается людей, то это должна обеспечивать Украина", — сказал он, отвечая на вопрос о недостатке военнослужащих у ВСУ.Столтенберг напомнил, что киевские власти недавно приняли новый закон об ужесточении мобилизации. При этом он отказался вдаваться в его детали, но выразил уверенность, что Киев примет необходимые меры, чтобы призвать в войска нужное количество людей. Генсек НАТО также добавил, что видит позитивные сдвиги в вопросах поставок Украине оружия членами альянса. Он напомнил о том, что Дания, Нидерланды и Германия объявили о новых средствах для поддержки Киева. "У нас также есть обнадеживающие сигналы и послания из конгресса США, рассматривающего пакет помощи в 61 миллиард долларов для Украины в ближайшие дни", — отметил Столтенберг.По его словам, в НАТО сосредоточили усилия на поиске возможностей передачи Киеву систем ПВО, в том числе изучается вопрос финансирования этих поставок.Владимир Зеленский 16 апреля подписал скандальный закон о мобилизации на Украине. Согласно ему, среди прочего повестка будет считаться полученной без вручения лично в руки: если человека не застали дома, то датой "вручения" будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения. Кроме того, ношение военного билета станет обязательным для всех мужчин от 18 до 60 лет — проверять его наличие смогут сотрудники военкомата, полиция и пограничники. Помимо этого, закон освободил от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов (например, полицейских), помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий (то есть всех крупных бизнесменов). При этом отсрочки лишили студентов, получающих второе высшее образование, бронирование усложнили для инвалидов и их родственников.В начале апреля Зеленский также подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938367754.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины