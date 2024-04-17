https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html

Заплясали по-русски: кто из опальных звезд просит прощения у народа

Заплясали по-русски: кто из опальных звезд просит прощения у народа - РИА Новости, 17.04.2024

Заплясали по-русски: кто из опальных звезд просит прощения у народа

Из-за отвратительных антироссийских высказываний некоторые известные блогеры, представители шоу-бизнеса потеряли и аудиторию, и миллионные контракты. О том, как РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:00

2024-04-17T08:05

шоубиз

екатерина варнава

моргенштерн (алишер моргенштерн)

даня милохин

крокус сити холл

знаменитости

российский красный крест

россия

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Из-за отвратительных антироссийских высказываний некоторые известные блогеры, представители шоу-бизнеса потеряли и аудиторию, и миллионные контракты. О том, как Моргенштерн*, Даня Милохин, Instasamka и другие пытаются вернуть себе работу, — в материале РИА Новости.Сплошные сожаленияВ первые месяцы за границей Моргенштерн* вел себя беспечно — сорил деньгами, катался на дорогих машинах, постоянно менял место жительства. Со временем статус иноагента перестал доставлять ему удовольствие — артист несколько раз обжаловал штрафы за отсутствие обязательной маркировки. Кроме того, рэперу запретили въезд в Дубай, а работа в США пришлась ему не по вкусу из-за "отсутствия человечности". Уже летом прошлого года он сожалел о том, что покинул родину."Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними", — говорил артист.Он активно общался с русскоязычной аудиторией в социальных сетях, а теперь еще и помогает материально. После теракта в "Крокусе" Моргенштерн* через свой фонд перечислял деньги пострадавшим семьям и врачам скорой помощи.Оперативно отреагировал на недавний прорыв дамбы: "Орск! Наш фонд уже начал закупать гуманитарную помощь, скоро отправим фуру. Следим за ситуацией".После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин устроил в интернете опрос, стоит ли снять с рэпера статус иноагента. "Очень круто, что это спросили у людей", — откликнулся Моргенштерн*.Эх, яблочкоДоходы блогера Дани Милохина упали настолько, что многие всерьез думали: он живет за границей исключительно за счет Моргенштерна*. Тиктокер улетел за границу осенью 2022-го, исполнив на стриме фрагмент гимна Украины. Теперь же он в социальных сетях изображает под трек "Да, я русский" элементы танца "Яблочко"."Переобулся парниша", "Когда очень хочется, чтобы впустили в Россию", "Как бы еще подлизаться", — такие посыпались комментарии.Милохин признавался, что скучает по России."Там очень много новых шоу и артистов, с которыми мне хочется поснимать тиктоки, коллаборации. Я же на этом вырос", — объяснял он.Сейчас блогер живет в Таиланде, поскольку боится призыва на срочную службу. Соответствующую просьбу к министерству обороны высказала Екатерина Мизулина, отметив, что он мог бы снимать "позитивный контент для российской армии".Поднялась в глазахСкандальная исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) после отмены концертов в Пятигорске, Курске и других городах в 2023-м пообещала отказаться от своих "фирменных выходок". Ее треки и внешний вид стали менее провокационными, количество ненормативной лексики в песнях сократилось, а сама Дарья принялась жертвовать деньги на благотворительность. После трагедии в "Крокусе" перевела миллион рублей в Российский Красный крест."Это достойно!", "Поднялась в глазах", "У тебя очень доброе сердце", "Не поклонник вашей музыки, но это достойный поступок", — откликнулись люди в социальных сетях.Когда затопило Орск, Дарья показала подписчикам скрин перевода в благотворительную организацию 200 тысяч рублей."Я также призываю блогеров закинуть какие-то суммы, которые для вас ок, у людей очень тяжелая ситуация, вчера смотрела новости про это, слов нет. Не отчаивайтесь, главное, что вы живы, ни один дом не стоит вашей жизни! Держитесь", — добавила она.Осторожный Ревва Как писали СМИ, комик перебрался с семьей за границу, однако затем вернулся и выступил на закрытой вечеринке RU.TV в одном из московских ресторанов. Двусмысленное поведение артиста мало кому понравилось. Сам Александр Ревва никак не комментировал происходящее и не провоцировал аудиторию.Он потихоньку вновь официально появляется на экранах — выступал в новогодних концертах, шоу "Дуэты", вышел на красную дорожку премии "Виктория", участвовал в юмористическом проекте "Звезды".Артист ведет себе осмотрительно: не скандалит в социальных сетях, не дает больших интервью и старается публиковать только официальные фотографии с нейтральными подписями.Секретик Варнавы Почти полностью пропала из виду комик и ведущая Екатерина Варнава. В марте прошлого года в московском театре-кабаре в шоу "Абсолютно нага" ее заменила Агата Муцениеце — Варнава это не комментировала. Она перестала вести крупные мероприятия, сосредоточившись на корпоративах и частных вечеринках.В феврале сообщила в социальных сетях, что планирует сделать на YouTube собственное шоу под названием "Секретик". В нем известные люди угадывают, какие секреты хранят приглашенные гости. В первых выпусках снялись ведущий Александр Гудков, блогер Роман Каграманов, актриса Александра Бортич, блогер Мария Миногарова, комик Виктория Складчикова. Проект не очень понравился публике."Одна и та же пустая пластинка", "Шоу не зашло, ты можешь больше", "Вы выросли из этого", "Не смогла досмотреть", — отзываются зрители.Варнава играет в спектакле "Я — Марлен" о жизни Марлен Дитрих в постановке Саввы Савельева. Первый показ состоялся 4 апреля на Кипре. Следующие запланированы в Париже и Праге.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240226/mizulina-1929470468.html

https://ria.ru/20231212/milokhin-1915337072.html

https://ria.ru/20230524/revva-1873900196.html

https://ria.ru/20240321/kalvarskiy-1934469990.html

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екатерина варнава, моргенштерн (алишер моргенштерн), даня милохин, крокус сити холл, знаменитости, российский красный крест, россия