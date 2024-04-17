https://ria.ru/20240417/znamenitosti-1939567680.html
Заплясали по-русски: кто из опальных звезд просит прощения у народа
Заплясали по-русски: кто из опальных звезд просит прощения у народа - РИА Новости, 17.04.2024
Заплясали по-русски: кто из опальных звезд просит прощения у народа
Из-за отвратительных антироссийских высказываний некоторые известные блогеры, представители шоу-бизнеса потеряли и аудиторию, и миллионные контракты. О том, как РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T08:00
2024-04-17T08:00
2024-04-17T08:05
шоубиз
екатерина варнава
моргенштерн (алишер моргенштерн)
даня милохин
крокус сити холл
знаменитости
российский красный крест
россия
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Из-за отвратительных антироссийских высказываний некоторые известные блогеры, представители шоу-бизнеса потеряли и аудиторию, и миллионные контракты. О том, как Моргенштерн*, Даня Милохин, Instasamka и другие пытаются вернуть себе работу, — в материале РИА Новости.Сплошные сожаленияВ первые месяцы за границей Моргенштерн* вел себя беспечно — сорил деньгами, катался на дорогих машинах, постоянно менял место жительства. Со временем статус иноагента перестал доставлять ему удовольствие — артист несколько раз обжаловал штрафы за отсутствие обязательной маркировки. Кроме того, рэперу запретили въезд в Дубай, а работа в США пришлась ему не по вкусу из-за "отсутствия человечности". Уже летом прошлого года он сожалел о том, что покинул родину."Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними", — говорил артист.Он активно общался с русскоязычной аудиторией в социальных сетях, а теперь еще и помогает материально. После теракта в "Крокусе" Моргенштерн* через свой фонд перечислял деньги пострадавшим семьям и врачам скорой помощи.Оперативно отреагировал на недавний прорыв дамбы: "Орск! Наш фонд уже начал закупать гуманитарную помощь, скоро отправим фуру. Следим за ситуацией".После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин устроил в интернете опрос, стоит ли снять с рэпера статус иноагента. "Очень круто, что это спросили у людей", — откликнулся Моргенштерн*.Эх, яблочкоДоходы блогера Дани Милохина упали настолько, что многие всерьез думали: он живет за границей исключительно за счет Моргенштерна*. Тиктокер улетел за границу осенью 2022-го, исполнив на стриме фрагмент гимна Украины. Теперь же он в социальных сетях изображает под трек "Да, я русский" элементы танца "Яблочко"."Переобулся парниша", "Когда очень хочется, чтобы впустили в Россию", "Как бы еще подлизаться", — такие посыпались комментарии.Милохин признавался, что скучает по России."Там очень много новых шоу и артистов, с которыми мне хочется поснимать тиктоки, коллаборации. Я же на этом вырос", — объяснял он.Сейчас блогер живет в Таиланде, поскольку боится призыва на срочную службу. Соответствующую просьбу к министерству обороны высказала Екатерина Мизулина, отметив, что он мог бы снимать "позитивный контент для российской армии".Поднялась в глазахСкандальная исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) после отмены концертов в Пятигорске, Курске и других городах в 2023-м пообещала отказаться от своих "фирменных выходок". Ее треки и внешний вид стали менее провокационными, количество ненормативной лексики в песнях сократилось, а сама Дарья принялась жертвовать деньги на благотворительность. После трагедии в "Крокусе" перевела миллион рублей в Российский Красный крест."Это достойно!", "Поднялась в глазах", "У тебя очень доброе сердце", "Не поклонник вашей музыки, но это достойный поступок", — откликнулись люди в социальных сетях.Когда затопило Орск, Дарья показала подписчикам скрин перевода в благотворительную организацию 200 тысяч рублей."Я также призываю блогеров закинуть какие-то суммы, которые для вас ок, у людей очень тяжелая ситуация, вчера смотрела новости про это, слов нет. Не отчаивайтесь, главное, что вы живы, ни один дом не стоит вашей жизни! Держитесь", — добавила она.Осторожный Ревва Как писали СМИ, комик перебрался с семьей за границу, однако затем вернулся и выступил на закрытой вечеринке RU.TV в одном из московских ресторанов. Двусмысленное поведение артиста мало кому понравилось. Сам Александр Ревва никак не комментировал происходящее и не провоцировал аудиторию.Он потихоньку вновь официально появляется на экранах — выступал в новогодних концертах, шоу "Дуэты", вышел на красную дорожку премии "Виктория", участвовал в юмористическом проекте "Звезды".Артист ведет себе осмотрительно: не скандалит в социальных сетях, не дает больших интервью и старается публиковать только официальные фотографии с нейтральными подписями.Секретик Варнавы Почти полностью пропала из виду комик и ведущая Екатерина Варнава. В марте прошлого года в московском театре-кабаре в шоу "Абсолютно нага" ее заменила Агата Муцениеце — Варнава это не комментировала. Она перестала вести крупные мероприятия, сосредоточившись на корпоративах и частных вечеринках.В феврале сообщила в социальных сетях, что планирует сделать на YouTube собственное шоу под названием "Секретик". В нем известные люди угадывают, какие секреты хранят приглашенные гости. В первых выпусках снялись ведущий Александр Гудков, блогер Роман Каграманов, актриса Александра Бортич, блогер Мария Миногарова, комик Виктория Складчикова. Проект не очень понравился публике."Одна и та же пустая пластинка", "Шоу не зашло, ты можешь больше", "Вы выросли из этого", "Не смогла досмотреть", — отзываются зрители.Варнава играет в спектакле "Я — Марлен" о жизни Марлен Дитрих в постановке Саввы Савельева. Первый показ состоялся 4 апреля на Кипре. Следующие запланированы в Париже и Праге.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240226/mizulina-1929470468.html
https://ria.ru/20231212/milokhin-1915337072.html
https://ria.ru/20230524/revva-1873900196.html
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екатерина варнава, моргенштерн (алишер моргенштерн), даня милохин, крокус сити холл, знаменитости, российский красный крест, россия
Шоубиз, Екатерина Варнава, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Даня Милохин, Крокус Сити Холл, Знаменитости, Российский Красный Крест, Россия
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Юлия Зачетова. Из-за отвратительных антироссийских высказываний некоторые известные блогеры, представители шоу-бизнеса потеряли и аудиторию, и миллионные контракты. О том, как Моргенштерн*, Даня Милохин, Instasamka и другие пытаются вернуть себе работу, — в материале РИА Новости.
В первые месяцы за границей Моргенштерн* вел себя беспечно — сорил деньгами, катался на дорогих машинах, постоянно менял место жительства. Со временем статус иноагента перестал доставлять ему удовольствие — артист несколько раз обжаловал
штрафы за отсутствие обязательной маркировки. Кроме того, рэперу запретили въезд в Дубай, а работа в США пришлась ему не по вкусу из-за "отсутствия человечности". Уже летом прошлого года он сожалел о том, что покинул родину.
"Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними", — говорил
артист.
Он активно общался с русскоязычной аудиторией в социальных сетях, а теперь еще и помогает материально. После теракта в "Крокусе" Моргенштерн* через свой фонд перечислял деньги пострадавшим семьям и врачам скорой помощи.
Оперативно отреагировал на недавний прорыв дамбы: "Орск! Наш фонд уже начал закупать гуманитарную помощь, скоро отправим фуру. Следим за ситуацией".
После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин устроил в интернете опрос, стоит ли снять с рэпера статус иноагента.
"Очень круто, что это спросили у людей", — откликнулся Моргенштерн*.
Доходы блогера Дани Милохина упали настолько, что многие всерьез думали: он живет за границей исключительно за счет Моргенштерна*. Тиктокер улетел за границу осенью 2022-го, исполнив на стриме фрагмент гимна Украины. Теперь же он в социальных сетях изображает под трек "Да, я русский" элементы танца "Яблочко".
"Переобулся парниша", "Когда очень хочется, чтобы впустили в Россию", "Как бы еще подлизаться", — такие посыпались комментарии.
Милохин признавался
, что скучает по России.
"Там очень много новых шоу и артистов, с которыми мне хочется поснимать тиктоки, коллаборации. Я же на этом вырос", — объяснял он.
Сейчас блогер живет в Таиланде, поскольку боится призыва на срочную службу. Соответствующую просьбу к министерству обороны высказала Екатерина Мизулина, отметив, что он мог бы снимать "позитивный контент для российской армии".
Скандальная исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) после отмены
концертов в Пятигорске, Курске и других городах в 2023-м пообещала отказаться от своих "фирменных выходок". Ее треки и внешний вид стали менее провокационными, количество ненормативной лексики в песнях сократилось, а сама Дарья принялась жертвовать деньги на благотворительность. После трагедии в "Крокусе" перевела
миллион рублей в Российский Красный крест.
"Это достойно!", "Поднялась в глазах", "У тебя очень доброе сердце", "Не поклонник вашей музыки, но это достойный поступок", — откликнулись люди в социальных сетях.
Когда затопило Орск, Дарья показала подписчикам скрин перевода в благотворительную организацию 200 тысяч рублей.
"Я также призываю блогеров закинуть какие-то суммы, которые для вас ок, у людей очень тяжелая ситуация, вчера смотрела новости про это, слов нет. Не отчаивайтесь, главное, что вы живы, ни один дом не стоит вашей жизни! Держитесь", — добавила она.
Как писали СМИ, комик перебрался с семьей за границу, однако затем вернулся и выступил
на закрытой вечеринке RU.TV в одном из московских ресторанов. Двусмысленное поведение артиста мало кому понравилось. Сам Александр Ревва никак не комментировал происходящее и не провоцировал аудиторию.
Он потихоньку вновь официально появляется на экранах — выступал в новогодних концертах, шоу "Дуэты", вышел на красную дорожку премии "Виктория", участвовал
в юмористическом проекте "Звезды".
Артист ведет себе осмотрительно: не скандалит в социальных сетях, не дает больших интервью и старается публиковать только официальные фотографии с нейтральными подписями.
Почти полностью пропала из виду комик и ведущая Екатерина Варнава. В марте прошлого года в московском театре-кабаре в шоу "Абсолютно нага" ее заменила
Агата Муцениеце — Варнава это не комментировала. Она перестала вести крупные мероприятия, сосредоточившись на корпоративах и частных вечеринках.
В феврале сообщила в социальных сетях, что планирует сделать на YouTube собственное шоу под названием "Секретик". В нем известные люди угадывают, какие секреты хранят приглашенные гости. В первых выпусках снялись ведущий Александр Гудков, блогер Роман Каграманов, актриса Александра Бортич, блогер Мария Миногарова, комик Виктория Складчикова. Проект не очень понравился публике.
"Одна и та же пустая пластинка", "Шоу не зашло, ты можешь больше", "Вы выросли из этого", "Не смогла досмотреть", — отзываются зрители.
Варнава играет в спектакле "Я — Марлен" о жизни Марлен Дитрих в постановке Саввы Савельева. Первый показ состоялся 4 апреля на Кипре. Следующие запланированы в Париже и Праге.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.