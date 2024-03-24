https://ria.ru/20240324/krokus-1935473322.html

Instasamka перечислила миллион рублей для пострадавших в "Крокусе"

Instasamka перечислила миллион рублей для пострадавших в "Крокусе" - РИА Новости, 24.03.2024

Instasamka перечислила миллион рублей для пострадавших в "Крокусе"

Певица Instasamka (Дарья Зотеева) и певец Егор Крид перечислили по миллиону рублей в помощь семья пострадавших и погибших в теракте в "Крокус сити холле". РИА Новости, 24.03.2024

2024-03-24T14:37

2024-03-24T14:37

2024-03-24T22:42

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

егор крид

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Певица Instasamka (Дарья Зотеева) и певец Егор Крид перечислили по миллиону рублей в помощь семья пострадавших и погибших в теракте в "Крокус сити холле". "Примите наши соболезнования", - подписала она пост в своем Telegram-канале. На опубликованных скринах показаны реквизиты благотворительной организации "Российский красный крест", прописана сумма в один миллион рублей, а также номер заказа. "Ваш заказ успешно оплачен", - написано на фотографии. Певец Егор Крид также перечислил миллион рублей в поддержку семей погибших и пострадавших в теракте. "Не представляю боль людей, которые потеряли своих родных, друзей, родителей и детей в этой ужасной трагедии. Я хочу чтобы мы все вместе окружили их заботой и любовью на всю жизнь… Никакие деньги мира не способны залечить душевные раны и бесконечную боль этих людей, но это то чем мы можем их хоть как-то поддержать. Я всем сердцем искренне переживаю и скорблю вместе с вами", - написал он в своем Telegram-канале. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Теракт в "Крокус Сити Холле". Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240323/terakt-1935263105.html

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россия, украина, владимир путин, егор крид, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шоу-бизнес