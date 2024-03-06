https://ria.ru/20240306/shou-1931057759.html

Шоу "Звезды" на НТВ "прокачает" знаменитостям чувство юмора

Шоу "Звезды" на НТВ "прокачает" знаменитостям чувство юмора - РИА Новости, 06.03.2024

Шоу "Звезды" на НТВ "прокачает" знаменитостям чувство юмора

Премьера нового юмористического шоу "Звезды" состоится на НТВ 9 марта в 21:20. Проект будет отличаться от традиционных юмористических проектов тем, что это... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T12:59

2024-03-06T12:59

2024-03-06T13:08

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Премьера нового юмористического шоу "Звезды" состоится на НТВ 9 марта в 21:20. Проект будет отличаться от традиционных юмористических проектов тем, что это будет челлендж-шоу – жанр, возникший в Интернете среди видеоблогеров, выполнявших на камеру то или иное задание, а затем предлагавшим повторить его остальным."Когда слышат про новую юмористическую программу, то обычно представляют либо традиционную концертную программу, либо стендап с комиками, а не челлендж-шоу, в котором очень популярные звезды бьются за звание лучшего в юморе, да еще и платят за это деньги. Я рад, что вместе с VK Видео и Medium Quality Production нам удалось придумать что-то новое, чего еще не было на российском телевидении", — поделился впечатлениями генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.Состязаться в юмористических баттлах шоу "Звезды" будут медийные персоны при поддержке команд профессиональных юмористов. При этом каждая из десяти знаменитостей внесет в призовой фонд по два миллиона рублей. В итоге призовой банк составит 20 миллионов рублей, которые достанутся победителю. Все участники еще до начала съемок приняли решение, что свой выигрыш отправят на благотворительные цели."Это будет очень интересный проект, потому что такого масштаба мы еще не делали. Большие звезды нашего шоу-бизнеса в новом для себя амплуа и опытные юмористические коллективы, которые помогут звездам раскрыться — это звучит как вызов", — считает генеральный продюсер Medium Quality Production Вячеслав Дусмухаметов.Имена всех участников уже известны — это Дмитрий Маликов, Алексей Чумаков, Лера Кудрявцева, Александр Ревва, Филипп Киркоров, Денис Дорохов, Мигель, Джиган, Марина Федункив и Азамат Мусагалиев, который также стал и ведущим нового шоу."В проекте "Звезды" я и ведущий, и участник одновременно. Участником, конечно, быть сложнее, потому что это работа в коллективе. А вот когда я выступаю в качестве ведущего, то должен быть на нейтральной стороне. Одно могу сказать точно – быть членом жюри я бы точно не хотел. Во-первых, это очень сложно. А во-вторых, как говорил Жванецкий, "когда звёзды гаснут, они попадают в жюри". Поэтому хочется ещё посветить. Нужно отдать должное всем участникам нашего проекта. Та самоирония, которой обладают ребята, заслуживает большого уважения, они активно участвуют в процессе создания шуток", – поделился впечатлениями Азамат Мусагалиев."Я очень надеюсь, что наш проект сможет рассмешить самую разную аудиторию. В нём есть и серьёзный юмор, и музыкальный, и юмор на грани фола. Признаюсь, хочется посмотреть, как коллективы будут бороться друг с другом, безучастным, на мой взгляд, остаться не получится. Только представьте: Александр Ревва соревнуется с Лерой Кудрявцевой, а Филипп Киркоров, например, со мной. Уверен, после баттлов у всех появится огонь в глазах, азарт и желание победить", – говорит Денис Дорохов."Шоу "Звезды" подарило мне те самые эмоции, которые я когда-то испытывал в команде "Утомленные солнцем". Я окунулся в то время, когда стоял на сцене, волновался, наслаждался выступлением, получал оценки и аплодисменты. Это шоу вызвало в моей душе чувство ностальгии", — поностальгировал певец и актер Александр Ревва.В числе достоинств нового проекта шоумен отметил прекрасное музыкальное оформление, операторскую работу, световые решения, а также "крутого ведущего и прекрасное жюри".Судейские кресла также займут медийные персоны – юморист и телеведущий Гарик Харламов, музыкант, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков, сценарист и режиссер Жора Крыжовников, дизайнер, блогер, директор по дизайну "ВКонтакте" Артемий Лебедев, видеоблогер Валя Карнавал и певец, продюсер и бизнесмен Тимати."Мне кажется, самая смешная звезда России должна уметь мгновенно реагировать и смешно отвечать в любой ситуации. Это то, что, безусловно, умеет делать Гарик Харламов, а у нас, остальных членов жюри проекта, эти навыки не прокачены, поэтому у меня в проекте другое амплуа: мне кажется, я самый добрый член жюри", — считает Сергея Жукова.Также певец отметил, что сложнее всего на съемках проекта было смеяться по десять часов подряд. "Уверен, что многие шутки разойдутся на мемы", — подчеркнул самый добрый член жюри Сергей Жуков.Есть в жюри и самый строгий судья. Это певец Тимати."Оценивая выступления участников, я не боюсь никого обидеть. Я уже 20 лет в индустрии и уже ничего не боюсь. Выбирая самую смешную звезду России, нужно учитывать много критериев. Это и актерское мастерство, и подача, и умение передать шутку. Далеко не все звезды обладают этим умением. Можно быть крутой звездой, но абсолютно не смешной. Это отдельный вид искусства, и он не многим, на самом деле, доступен", — поделился Тимати.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pWwJjXAFVa

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нтв (телеканал), сергей жуков, тимати (тимур юнусов), александр ревва, культура, новости культуры, кино, кино и сериалы