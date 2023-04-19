https://ria.ru/20230419/revva-1866433243.html

Ревва выступил в Москве после отмены концертов в России

Ревва выступил в Москве после отмены концертов в России - РИА Новости, 19.04.2023

Ревва выступил в Москве после отмены концертов в России

Шоумен Александр Ревва выступил на закрытой вечеринке RU.TV, которая прошла накануне в одном из столичных ресторанов. Ролик с артистом разместили в соцсети... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:59

2023-04-19T18:59

2023-04-19T18:59

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Шоумен Александр Ревва выступил на закрытой вечеринке RU.TV, которая прошла накануне в одном из столичных ресторанов. Ролик с артистом разместили в соцсети телеканала. На видео Ревва появляется в образе своего альтер эго Артура Пирожкова и исполняет песню "Перетанцуй меня" в компании двух девушек. Однако вместо восторженных комментариев выступление артиста получило волну возмущений и негатива. После начала спецоперации Александр Ревва публично осудил ее. Затем он вместе с семьей на некоторое время перебрался за границу. Но продолжил планировать концерты в России, которые так и не состоялись.В феврале отменились шоу в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а позже — в Москве и Санкт-Петербурге. Сам Ревва до сих пор не прокомментровал произошедшее.

https://ria.ru/20230215/revva-1852110443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр ревва, россия, москва, знаменитости, новости шоу-бизнеса