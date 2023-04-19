https://ria.ru/20230419/revva-1866433243.html
Ревва выступил в Москве после отмены концертов в России
Ревва выступил в Москве после отмены концертов в России - РИА Новости, 19.04.2023
Ревва выступил в Москве после отмены концертов в России
Шоумен Александр Ревва выступил на закрытой вечеринке RU.TV, которая прошла накануне в одном из столичных ресторанов. Ролик с артистом разместили в соцсети... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:59
2023-04-19T18:59
2023-04-19T18:59
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Шоумен Александр Ревва выступил на закрытой вечеринке RU.TV, которая прошла накануне в одном из столичных ресторанов. Ролик с артистом разместили в соцсети телеканала. На видео Ревва появляется в образе своего альтер эго Артура Пирожкова и исполняет песню "Перетанцуй меня" в компании двух девушек. Однако вместо восторженных комментариев выступление артиста получило волну возмущений и негатива. После начала спецоперации Александр Ревва публично осудил ее. Затем он вместе с семьей на некоторое время перебрался за границу. Но продолжил планировать концерты в России, которые так и не состоялись.В феврале отменились шоу в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а позже — в Москве и Санкт-Петербурге. Сам Ревва до сих пор не прокомментровал произошедшее.
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РИА Новости
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александр ревва, россия, москва, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Александр Ревва, Россия, Москва, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Ревва выступил в Москве после отмены концертов в России
Александр Ревва выступил на закрытой вечеринке RU.TV в одном из московских ресторанов
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Шоумен Александр Ревва выступил на закрытой вечеринке RU.TV, которая прошла накануне в одном из столичных ресторанов. Ролик с артистом разместили в соцсети телеканала.
На видео Ревва появляется в образе своего альтер эго Артура Пирожкова и исполняет песню "Перетанцуй меня" в компании двух девушек.
Однако вместо восторженных комментариев выступление артиста получило волну возмущений и негатива.
«
"Высокомерный и неблагодарный", "Что он здесь забыл? Пускай едет к тем, кого поддерживает", "Никто и звать никак", "Карикатура!" – высказались пользователи.
После начала спецоперации Александр Ревва публично осудил ее. Затем он вместе с семьей на некоторое время перебрался за границу. Но продолжил планировать концерты в России, которые так и не состоялись.
В феврале отменились
шоу в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а позже — в Москве и Санкт-Петербурге. Сам Ревва до сих пор не прокомментровал произошедшее.
Ревва публично отрекся от родного отца