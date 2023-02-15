https://ria.ru/20230215/revva-1852208332.html

В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Реввы

В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Реввы - РИА Новости, 15.02.2023

В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Реввы

Шоумен Александр Ревва сообщил, что его концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменены из-за "технических проблем". Мероприятия должны были состояться 15 и 16 РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:31

2023-02-15T16:31

2023-02-15T16:31

шоубиз

александр ревва

ростов-на-дону

краснодар

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КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Шоумен Александр Ревва сообщил, что его концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменены из-за "технических проблем". Мероприятия должны были состояться 15 и 16 февраля. Также он уточнил, что мероприятия перенесли на осень 2023 года.В конце января участник спецоперации записал видеообращение от имени бойцов батальона спецназначения "Тигр" и Кубанского казачьего войска. Он попросил жителей Краснодара проигнорировать концерт шоумена из-за его антивоенных высказываний. Ранее Ревва публично отрекся от родного отца. Он заявил, что родитель не участвовал в его жизни.

https://ria.ru/20220819/revva-1810692578.html

ростов-на-дону

краснодар

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Александра Липатова

александр ревва, ростов-на-дону, краснодар