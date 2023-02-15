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В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Реввы - РИА Новости, 15.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230215/revva-1852208332.html
В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Реввы
В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Реввы - РИА Новости, 15.02.2023
В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Реввы
Шоумен Александр Ревва сообщил, что его концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменены из-за "технических проблем". Мероприятия должны были состояться 15 и 16 РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:31
2023-02-15T16:31
шоубиз
александр ревва
ростов-на-дону
краснодар
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КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Шоумен Александр Ревва сообщил, что его концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменены из-за "технических проблем". Мероприятия должны были состояться 15 и 16 февраля. Также он уточнил, что мероприятия перенесли на осень 2023 года.В конце января участник спецоперации записал видеообращение от имени бойцов батальона спецназначения "Тигр" и Кубанского казачьего войска. Он попросил жителей Краснодара проигнорировать концерт шоумена из-за его антивоенных высказываний. Ранее Ревва публично отрекся от родного отца. Он заявил, что родитель не участвовал в его жизни.
https://ria.ru/20220819/revva-1810692578.html
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александр ревва, ростов-на-дону, краснодар
Шоубиз, Александр Ревва, Ростов-на-Дону, Краснодар
16:31 15.02.2023
 
В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Реввы

В Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Реввы 15 и 16 февраля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
Церемония вручения музыкальной премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 15 фев - РИА Новости. Шоумен Александр Ревва сообщил, что его концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменены из-за "технических проблем". Мероприятия должны были состояться 15 и 16 февраля.
"С большим сожалением я вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону переносятся из-за независящих от меня "технических проблем", связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия", – поделился артист в своей соцсети.
Также он уточнил, что мероприятия перенесли на осень 2023 года.
В конце января участник спецоперации записал видеообращение от имени бойцов батальона спецназначения "Тигр" и Кубанского казачьего войска. Он попросил жителей Краснодара проигнорировать концерт шоумена из-за его антивоенных высказываний.
Ранее Ревва публично отрекся от родного отца. Он заявил, что родитель не участвовал в его жизни.
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