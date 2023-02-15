https://ria.ru/20230215/revva-1852110443.html

Ревва публично отрекся от родного отца

Ревва публично отрекся от родного отца - РИА Новости, 15.02.2023

Ревва публично отрекся от родного отца

Александр Ревва возмутился обсуждением своего отца Владимира в Сети. Он заявил, что родитель не участвовал в его жизни. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T11:44

2023-02-15T11:44

2023-02-15T11:44

шоубиз

александр ревва

семья

отношения

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Александр Ревва возмутился обсуждением своего отца Владимира в Сети. Он заявил, что родитель не участвовал в его жизни. Кроме того, он обвинил родственника в желании стать популярным за его счет.В прошлом году отец Реввы пожаловался, что шоумен перестал навещать его в Донецке. По словам Владимира, его сын боялся получить запрет на въезд в Украину после визита в ДНР. Прошлой осенью мать комика также пожаловалась на отсутствие общения с ним. Она заявила, что не виделась с сыном и внучками больше года. Ранее Ревва впервые вышел в свет с супругой после слухов об эмиграции в Испанию. Пара посетила премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде".

https://ria.ru/20220819/revva-1810692578.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр ревва, семья, отношения