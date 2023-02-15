https://ria.ru/20230215/revva-1852110443.html
Ревва публично отрекся от родного отца
Ревва публично отрекся от родного отца - РИА Новости, 15.02.2023
Ревва публично отрекся от родного отца
Александр Ревва возмутился обсуждением своего отца Владимира в Сети. Он заявил, что родитель не участвовал в его жизни. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T11:44
2023-02-15T11:44
2023-02-15T11:44
шоубиз
александр ревва
семья
отношения
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Александр Ревва возмутился обсуждением своего отца Владимира в Сети. Он заявил, что родитель не участвовал в его жизни. Кроме того, он обвинил родственника в желании стать популярным за его счет.В прошлом году отец Реввы пожаловался, что шоумен перестал навещать его в Донецке. По словам Владимира, его сын боялся получить запрет на въезд в Украину после визита в ДНР. Прошлой осенью мать комика также пожаловалась на отсутствие общения с ним. Она заявила, что не виделась с сыном и внучками больше года. Ранее Ревва впервые вышел в свет с супругой после слухов об эмиграции в Испанию. Пара посетила премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде".
https://ria.ru/20220819/revva-1810692578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ревва, семья, отношения
Шоубиз, Александр Ревва, Семья, отношения
Ревва публично отрекся от родного отца
Александр Ревва впервые высказался о конфликте с отцом Владимиром
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Александр Ревва возмутился обсуждением своего отца Владимира в Сети. Он заявил, что родитель не участвовал в его жизни.
"Отвечу хейтерам, цитировавшим моего отца. Так вот, у меня никогда не было отца! Мой "папа" ушел" от нас, когда нам с моей сестрой-двойняшкой было всего четыре месяца. Но ничего, как-то выросли", – высказался юморист в своей соцсети.
Кроме того, он обвинил родственника в желании стать популярным за его счет.
"А страсть к популярности – это, наверно, у нас генетическое", – заключил артист.
В прошлом году отец Реввы пожаловался, что шоумен перестал навещать его в Донецке. По словам Владимира, его сын боялся получить запрет на въезд в Украину после визита в ДНР.
Прошлой осенью мать комика также пожаловалась на отсутствие общения с ним. Она заявила, что не виделась с сыном и внучками больше года.
Ранее Ревва впервые вышел
в свет с супругой после слухов об эмиграции в Испанию. Пара посетила премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде".