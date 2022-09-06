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Ревва впервые вышел в свет после слухов об отъезде из страны - РИА Новости, 06.09.2022
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Шоубиз
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Ревва впервые вышел в свет после слухов об отъезде из страны
Ревва впервые вышел в свет после слухов об отъезде из страны - РИА Новости, 06.09.2022
Ревва впервые вышел в свет после слухов об отъезде из страны
Александр Ревва вместе с женой Анжеликой пришли на премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде". Их появление привлекло много внимания: в Сети ранее появлялись... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:39
2022-09-06T11:39
шоубиз
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Александр Ревва вместе с женой Анжеликой пришли на премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде". Их появление привлекло много внимания: в Сети ранее появлялись слухи об отъезде пары в Испанию.Представитель супруги тогда кратко опроверг эту информацию, однако молчание пары в социальных сетях провоцировало новые домыслы."Никто никуда не переехал. Мы не комментируем", – сказала собеседница агентства.Александр и Анжелика на премьере широко улыбались, с удовольствием позировали фотографам и разговаривали с коллегами и гостями. Премьеру также посетили Алика Смехова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости.При этом Ревва не стал прекращать творческую деятельность: недавно он выпустил новый трек "Красивое тело".
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александр ревва
Шоубиз, Александр Ревва
11:39 06.09.2022
 
Ревва впервые вышел в свет после слухов об отъезде из страны

Александр Ревва с женой впервые вышли в свет после слухов об отъезде в Испанию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЦеремония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
Церемония вручения музыкальной премии Золотой граммофон - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Александр Ревва вместе с женой Анжеликой пришли на премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде". Их появление привлекло много внимания: в Сети ранее появлялись слухи об отъезде пары в Испанию.
Представитель супруги тогда кратко опроверг эту информацию, однако молчание пары в социальных сетях провоцировало новые домыслы.
"Никто никуда не переехал. Мы не комментируем", – сказала собеседница агентства.
Александр и Анжелика на премьере широко улыбались, с удовольствием позировали фотографам и разговаривали с коллегами и гостями. Премьеру также посетили Алика Смехова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости.
При этом Ревва не стал прекращать творческую деятельность: недавно он выпустил новый трек "Красивое тело".
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