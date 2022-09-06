https://ria.ru/20220906/revva-1814775575.html
Ревва впервые вышел в свет после слухов об отъезде из страны
Ревва впервые вышел в свет после слухов об отъезде из страны - РИА Новости, 06.09.2022
Ревва впервые вышел в свет после слухов об отъезде из страны
Александр Ревва вместе с женой Анжеликой пришли на премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде". Их появление привлекло много внимания: в Сети ранее появлялись... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:39
2022-09-06T11:39
2022-09-06T11:39
шоубиз
александр ревва
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Александр Ревва вместе с женой Анжеликой пришли на премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде". Их появление привлекло много внимания: в Сети ранее появлялись слухи об отъезде пары в Испанию.Представитель супруги тогда кратко опроверг эту информацию, однако молчание пары в социальных сетях провоцировало новые домыслы."Никто никуда не переехал. Мы не комментируем", – сказала собеседница агентства.Александр и Анжелика на премьере широко улыбались, с удовольствием позировали фотографам и разговаривали с коллегами и гостями. Премьеру также посетили Алика Смехова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости.При этом Ревва не стал прекращать творческую деятельность: недавно он выпустил новый трек "Красивое тело".
https://ria.ru/20210528/klip-1734611836.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр ревва
Ревва впервые вышел в свет после слухов об отъезде из страны
Александр Ревва с женой впервые вышли в свет после слухов об отъезде в Испанию
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Александр Ревва вместе с женой Анжеликой пришли на премьеру фильма "Ирония судьбы в Голливуде". Их появление привлекло много внимания: в Сети ранее появлялись слухи об отъезде пары в Испанию.
Представитель супруги тогда кратко опроверг эту информацию, однако молчание пары в социальных сетях провоцировало новые домыслы.
"Никто никуда не переехал. Мы не комментируем", – сказала собеседница агентства.
Александр и Анжелика на премьере широко улыбались, с удовольствием позировали фотографам и разговаривали с коллегами и гостями. Премьеру также посетили Алика Смехова, Эвелина Бледанс и другие знаменитости.
При этом Ревва не стал прекращать творческую деятельность: недавно он выпустил
новый трек "Красивое тело".