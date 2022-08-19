Александр Ревва выпустил новый трек после слухов об отъезде из России
Александр Ревва выпустил новый трек "Красивое тело" после слухов об отъезде из России
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Александр Ревва под именем своего творческого альтер-эго Артура Пирожкова выпустил новый трек "Красивое тело". По словам шоумена, это "легкая танцевальная история об очередном романе героя, которая запоминается с первых строк".
"Красивое тело всегда было визитной карточкой альтер-эго Александра Реввы, теперь пришло время заявить об этом официально. Не удивляйтесь, если в песне услышите отсылки к хиту "Ты так красива" группы Quest Pistols Show: все так и задумано", – гласит подпись к видео.
В комментариях мнения разделились: кто-то посчитал трек отличным.
"Классная песня! Жду на нее крутой клип", "Зажигай дальше", "Новый хит, ура", – заявили подписчики.
Некоторым пользователям песня не очень понравилась.
"Песня хорошая, но я разочарован... К сожалению, не сравнивается с прошлыми и не плещет старание, в общем, расстроился, ожидал большего", "По ходу, только красивое тело и осталось", "Как всегда, тупизм для пьяненького танцпола", – отметили в сообщениях.
Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России, но представитель семьи опроверг эти новости.
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