https://ria.ru/20220819/revva-1810692578.html

Александр Ревва выпустил новый трек после слухов об отъезде из России

Александр Ревва выпустил новый трек после слухов об отъезде из России - РИА Новости, 19.08.2022

Александр Ревва выпустил новый трек после слухов об отъезде из России

Александр Ревва под именем своего творческого альтер-эго Артура Пирожкова выпустил новый трек "Красивое тело". По словам шоумена, это "легкая танцевальная... РИА Новости, 19.08.2022

2022-08-19T12:32

2022-08-19T12:32

2022-08-19T12:32

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александр ревва

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Александр Ревва под именем своего творческого альтер-эго Артура Пирожкова выпустил новый трек "Красивое тело". По словам шоумена, это "легкая танцевальная история об очередном романе героя, которая запоминается с первых строк".В комментариях мнения разделились: кто-то посчитал трек отличным.Некоторым пользователям песня не очень понравилась.Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России, но представитель семьи опроверг эти новости.

https://ria.ru/20220812/zivert-1809062560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр ревва, шоу-бизнес