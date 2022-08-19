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Александр Ревва выпустил новый трек после слухов об отъезде из России - РИА Новости, 19.08.2022
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Шоубиз
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Александр Ревва выпустил новый трек после слухов об отъезде из России
Александр Ревва выпустил новый трек после слухов об отъезде из России - РИА Новости, 19.08.2022
Александр Ревва выпустил новый трек после слухов об отъезде из России
Александр Ревва под именем своего творческого альтер-эго Артура Пирожкова выпустил новый трек "Красивое тело". По словам шоумена, это "легкая танцевальная... РИА Новости, 19.08.2022
2022-08-19T12:32
2022-08-19T12:32
шоубиз
знаменитости
александр ревва
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Александр Ревва под именем своего творческого альтер-эго Артура Пирожкова выпустил новый трек "Красивое тело". По словам шоумена, это "легкая танцевальная история об очередном романе героя, которая запоминается с первых строк".В комментариях мнения разделились: кто-то посчитал трек отличным.Некоторым пользователям песня не очень понравилась.Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России, но представитель семьи опроверг эти новости.
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знаменитости, александр ревва, шоу-бизнес
Шоубиз, Знаменитости, Александр Ревва, Шоу-бизнес
12:32 19.08.2022
 
Александр Ревва выпустил новый трек после слухов об отъезде из России

Александр Ревва выпустил новый трек "Красивое тело" после слухов об отъезде из России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света"
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Александр Ревва под именем своего творческого альтер-эго Артура Пирожкова выпустил новый трек "Красивое тело". По словам шоумена, это "легкая танцевальная история об очередном романе героя, которая запоминается с первых строк".

"Красивое тело всегда было визитной карточкой альтер-эго Александра Реввы, теперь пришло время заявить об этом официально. Не удивляйтесь, если в песне услышите отсылки к хиту "Ты так красива" группы Quest Pistols Show: все так и задумано", – гласит подпись к видео.

В комментариях мнения разделились: кто-то посчитал трек отличным.

"Классная песня! Жду на нее крутой клип", "Зажигай дальше", "Новый хит, ура", – заявили подписчики.

Некоторым пользователям песня не очень понравилась.

"Песня хорошая, но я разочарован... К сожалению, не сравнивается с прошлыми и не плещет старание, в общем, расстроился, ожидал большего", "По ходу, только красивое тело и осталось", "Как всегда, тупизм для пьяненького танцпола", – отметили в сообщениях.

Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России, но представитель семьи опроверг эти новости.
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