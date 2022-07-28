https://ria.ru/20220728/revva-1805610922.html
Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию
Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию - РИА Новости, 28.07.2022
Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию
Актер, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию из России, сообщила РИА Новости представитель жены артиста Анжелики Реввы. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:41
2022-07-28T15:41
2022-07-28T15:41
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александр ревва
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Актер, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию из России, сообщила РИА Новости представитель жены артиста Анжелики Реввы.Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России. Ведущий Андрей Малахов недавно также развеял слухи о своей эмиграции.
https://ria.ru/20220620/oproverzhenie-1796876790.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, александр ревва, шоу-бизнес
Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию
Представитель жены Александра Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию