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Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию - РИА Новости, 28.07.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220728/revva-1805610922.html
Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию
Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию - РИА Новости, 28.07.2022
Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию
Актер, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию из России, сообщила РИА Новости представитель жены артиста Анжелики Реввы. РИА Новости, 28.07.2022
2022-07-28T15:41
2022-07-28T15:41
шоубиз
знаменитости
александр ревва
шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Актер, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию из России, сообщила РИА Новости представитель жены артиста Анжелики Реввы.Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России. Ведущий Андрей Малахов недавно также развеял слухи о своей эмиграции.
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знаменитости, александр ревва, шоу-бизнес
15:41 28.07.2022
 
Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию

Представитель жены Александра Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер, шоумен Александр Ревва с супругой Анжеликой
Актер, шоумен Александр Ревва с супругой Анжеликой - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Актер, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию из России, сообщила РИА Новости представитель жены артиста Анжелики Реввы.

"Никто никуда не переехал. Мы не комментируем", – сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России.
Ведущий Андрей Малахов недавно также развеял слухи о своей эмиграции.
Леонид Ярмольник - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 19:55Шоубиз
Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера
 
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