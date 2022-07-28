https://ria.ru/20220728/revva-1805610922.html

Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию

Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию - РИА Новости, 28.07.2022

Представитель Реввы опроверг эмиграцию юмориста в Испанию

Актер, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию из России, сообщила РИА Новости представитель жены артиста Анжелики Реввы. РИА Новости, 28.07.2022

2022-07-28T15:41

2022-07-28T15:41

2022-07-28T15:41

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Актер, певец и юморист Александр Ревва не переезжал в Испанию из России, сообщила РИА Новости представитель жены артиста Анжелики Реввы.Ранее в СМИ появилась информация об отъезде шоумена из России. Ведущий Андрей Малахов недавно также развеял слухи о своей эмиграции.

https://ria.ru/20220620/oproverzhenie-1796876790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, александр ревва, шоу-бизнес