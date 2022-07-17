https://ria.ru/20220717/malakhov-1803054308.html
Малахов опроверг информацию об отъезде из России
Малахов опроверг информацию об отъезде из России - РИА Новости, 17.07.2022
Малахов опроверг информацию об отъезде из России
Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде в прибалтийские страны. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:28
2022-07-17T16:28
2022-07-17T16:28
россия
андрей малахов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде в прибалтийские страны.В одном из Тelegram-каналов появилась информация, что телеведущий покинул Россию, якобы он уехал в одну из прибалтийских стран."Не дождетесь", - написал Малахов в своем Тelegram-канале.
https://ria.ru/20220715/malakhov-1802816495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей малахов
Малахов опроверг информацию об отъезде из России
Телеведущий Малахов опроверг информацию об отъезде из России