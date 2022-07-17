https://ria.ru/20220717/malakhov-1803054308.html

Малахов опроверг информацию об отъезде из России

Малахов опроверг информацию об отъезде из России - РИА Новости, 17.07.2022

Малахов опроверг информацию об отъезде из России

Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде в прибалтийские страны. РИА Новости, 17.07.2022

2022-07-17T16:28

2022-07-17T16:28

2022-07-17T16:28

россия

андрей малахов

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде в прибалтийские страны.В одном из Тelegram-каналов появилась информация, что телеведущий покинул Россию, якобы он уехал в одну из прибалтийских стран."Не дождетесь", - написал Малахов в своем Тelegram-канале.

https://ria.ru/20220715/malakhov-1802816495.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, андрей малахов