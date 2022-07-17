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Малахов опроверг информацию об отъезде из России - РИА Новости, 17.07.2022
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Малахов опроверг информацию об отъезде из России
Малахов опроверг информацию об отъезде из России - РИА Новости, 17.07.2022
Малахов опроверг информацию об отъезде из России
Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде в прибалтийские страны. РИА Новости, 17.07.2022
2022-07-17T16:28
2022-07-17T16:28
россия
андрей малахов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде в прибалтийские страны.В одном из Тelegram-каналов появилась информация, что телеведущий покинул Россию, якобы он уехал в одну из прибалтийских стран."Не дождетесь", - написал Малахов в своем Тelegram-канале.
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россия, андрей малахов
16:28 17.07.2022
 
Малахов опроверг информацию об отъезде из России

Телеведущий Малахов опроверг информацию об отъезде из России

© PR "Россия 1"Андрей Малахов
Андрей Малахов
© PR "Россия 1"
Андрей Малахов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Телеведущий Андрей Малахов опроверг информацию о своем отъезде в прибалтийские страны.
В одном из Тelegram-каналов появилась информация, что телеведущий покинул Россию, якобы он уехал в одну из прибалтийских стран.
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"Не дождетесь", - написал Малахов в своем Тelegram-канале.
 
РоссияАндрей Малахов
 
 
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