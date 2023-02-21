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Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу - РИА Новости, 21.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230221/mutsenietse-1853456063.html
Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу
Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу - РИА Новости, 21.02.2023
Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу
Звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце будет выступать вместо Екатерины Варнавы в шоу "Абсолютно нага". Спектакли пройдут в московском театре-кабаре. Актриса... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:41
2023-02-21T23:41
шоубиз
агата муцениеце
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце будет выступать вместо Екатерины Варнавы в шоу "Абсолютно нага". Спектакли пройдут в московском театре-кабаре. Актриса впервые появится на сцене 15 марта. Стоимость билетов на шоу "Абсолютно другая нага" составила от 15 до 50 тысяч рублей. Варнава впервые появилась в спектакле "Абсолютно нага" в 2021 году. Однако прошлой осенью постановку отменили. Сама актриса никак не прокомментировала случившееся.
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агата муцениеце, екатерина варнава, шоу-бизнес, знаменитости, новости шоу-бизнеса, звезды
Шоубиз, Агата Муцениеце, Екатерина Варнава, Шоу-бизнес, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, звезды
23:41 21.02.2023
 
Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу

Муцениеце заменит Варнаву в эротическом шоу "Абсолютно нага" в театре-кабаре

© Agata MucenieceКадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
© Agata Muceniece
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце будет выступать вместо Екатерины Варнавы в шоу "Абсолютно нага". Спектакли пройдут в московском театре-кабаре. Актриса впервые появится на сцене 15 марта.
"Главная героиня в лице Агаты Муцениеце приоткроет завесу тайны и покажет вам мир, где женщины готовы обнажить свои чувства и стать абсолютно откровенными", – говорится на сайте проекта.
Стоимость билетов на шоу "Абсолютно другая нага" составила от 15 до 50 тысяч рублей.
Варнава впервые появилась в спектакле "Абсолютно нага" в 2021 году. Однако прошлой осенью постановку отменили. Сама актриса никак не прокомментировала случившееся.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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ШоубизАгата МуцениецеЕкатерина ВарнаваШоу-бизнесЗнаменитостиНовости шоу-бизнесазвезды
 
 
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