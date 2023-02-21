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Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу
Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу - РИА Новости, 21.02.2023
Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу
Звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце будет выступать вместо Екатерины Варнавы в шоу "Абсолютно нага". Спектакли пройдут в московском театре-кабаре. Актриса... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T23:41
2023-02-21T23:41
2023-02-21T23:41
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце будет выступать вместо Екатерины Варнавы в шоу "Абсолютно нага". Спектакли пройдут в московском театре-кабаре. Актриса впервые появится на сцене 15 марта. Стоимость билетов на шоу "Абсолютно другая нага" составила от 15 до 50 тысяч рублей. Варнава впервые появилась в спектакле "Абсолютно нага" в 2021 году. Однако прошлой осенью постановку отменили. Сама актриса никак не прокомментировала случившееся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу
Муцениеце заменит Варнаву в эротическом шоу "Абсолютно нага" в театре-кабаре