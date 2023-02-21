https://ria.ru/20230221/mutsenietse-1853456063.html

Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу

Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу - РИА Новости, 21.02.2023

Муцениеце заменит Варнаву в кабаре-шоу

Звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце будет выступать вместо Екатерины Варнавы в шоу "Абсолютно нага". Спектакли пройдут в московском театре-кабаре. Актриса... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T23:41

2023-02-21T23:41

2023-02-21T23:41

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Звезда "Закрытой школы" Агата Муцениеце будет выступать вместо Екатерины Варнавы в шоу "Абсолютно нага". Спектакли пройдут в московском театре-кабаре. Актриса впервые появится на сцене 15 марта. Стоимость билетов на шоу "Абсолютно другая нага" составила от 15 до 50 тысяч рублей. Варнава впервые появилась в спектакле "Абсолютно нага" в 2021 году. Однако прошлой осенью постановку отменили. Сама актриса никак не прокомментировала случившееся.

https://ria.ru/20230111/varnava-1844164044.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

агата муцениеце, екатерина варнава, шоу-бизнес, знаменитости, новости шоу-бизнеса, звезды