https://ria.ru/20240215/milokhin-1927497427.html
Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России
Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России - РИА Новости, 15.02.2024
Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России
Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Макарена", где рассказал, почему не хочет жить в России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:41
2024-02-15T10:41
2024-02-15T10:45
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Макарена", где рассказал, почему не хочет жить в России. В беседе Милохин, переехавший год назад в Дубай, признался, что скучает по родине, и хотел бы беспрепятственно приезжать и выступать здесь. "Я бы снимался в этих шоу снова, интервью. Там очень много новых шоу и артистов, с которыми мне хочется поснимать тиктоки, коллаборации. Я же на этом вырос", — прокомментировал певец.Тем не менее, постоянно жить в нашей стране 22-летний блогер не намерен."Я хочу на мир. А для того чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. То есть там где я нахожусь, там и пригожусь, — пояснил он.По словам тиктокера, он рассчитывает выступать от Аргентины до Японии в случае приглашения. "Это другой тип популярности", — считает знаменитость. Даня Милохин улетел за границу осенью 2022-го года после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Примерно тогда же блогер во время стрима со своим другом Артуром Бабичем исполнил фрагмент гимна Украины, чем вызвал негативную реакцию со стороны общественности и рекламодателей, которые разорвали с ним контракты. Спустя время Милохин оказался в тяжелом финансовом положении. Он несколько раз приезжал в Москву, чтобы увидеться с близкими и улучшить дела. Однако на фоне негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html
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новости шоу-бизнеса, россия, даня милохин, дубай, аргентина, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Даня Милохин, Дубай, Аргентина, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России
Блогер Даня Милохин заявил, что не намерен жить в России постоянно
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Макарена", где рассказал, почему не хочет жить в России.
В беседе Милохин, переехавший год назад в Дубай, признался, что скучает по родине, и хотел бы беспрепятственно приезжать и выступать здесь.
«
"Я бы снимался в этих шоу снова, интервью. Там очень много новых шоу и артистов, с которыми мне хочется поснимать тиктоки, коллаборации. Я же на этом вырос", — прокомментировал певец.
Тем не менее, постоянно жить в нашей стране 22-летний блогер не намерен.
«
"Я хочу на мир. А для того чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. То есть там где я нахожусь, там и пригожусь, — пояснил он.
По словам тиктокера, он рассчитывает выступать от Аргентины до Японии в случае приглашения. "Это другой тип популярности", — считает знаменитость.
Даня Милохин улетел за границу осенью 2022-го года после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".
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Примерно тогда же блогер во время стрима со своим другом Артуром Бабичем исполнил фрагмент гимна Украины, чем вызвал негативную реакцию со стороны общественности и рекламодателей, которые разорвали с ним контракты.
Спустя время Милохин оказался в тяжелом финансовом положении. Он несколько раз приезжал в Москву, чтобы увидеться с близкими и улучшить дела.
Однако на фоне негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.
После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
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