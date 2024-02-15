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Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России - РИА Новости, 15.02.2024
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Шоубиз
 
10:41 15.02.2024 (обновлено: 10:45 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/milokhin-1927497427.html
Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России
Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России - РИА Новости, 15.02.2024
Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России
Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Макарена", где рассказал, почему не хочет жить в России. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:41
2024-02-15T10:45
шоубиз
новости шоу-бизнеса
россия
даня милохин
дубай
аргентина
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Макарена", где рассказал, почему не хочет жить в России. В беседе Милохин, переехавший год назад в Дубай, признался, что скучает по родине, и хотел бы беспрепятственно приезжать и выступать здесь. &quot;Я бы снимался в этих шоу снова, интервью. Там очень много новых шоу и артистов, с которыми мне хочется поснимать тиктоки, коллаборации. Я же на этом вырос&quot;, — прокомментировал певец.Тем не менее, постоянно жить в нашей стране 22-летний блогер не намерен.&quot;Я хочу на мир. А для того чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. То есть там где я нахожусь, там и пригожусь, — пояснил он.По словам тиктокера, он рассчитывает выступать от Аргентины до Японии в случае приглашения. "Это другой тип популярности", — считает знаменитость. Даня Милохин улетел за границу осенью 2022-го года после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период". Примерно тогда же блогер во время стрима со своим другом Артуром Бабичем исполнил фрагмент гимна Украины, чем вызвал негативную реакцию со стороны общественности и рекламодателей, которые разорвали с ним контракты. Спустя время Милохин оказался в тяжелом финансовом положении. Он несколько раз приезжал в Москву, чтобы увидеться с близкими и улучшить дела. Однако на фоне негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
https://ria.ru/20230926/milokhin-1898693556.html
https://rsport.ria.ru/20240112/bloger-1920904972.html
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новости шоу-бизнеса, россия, даня милохин, дубай, аргентина, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Россия, Даня Милохин, Дубай, Аргентина, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
Даня Милохин заявил, что больше не намерен жить в России

Блогер Даня Милохин заявил, что не намерен жить в России постоянно

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Блогер и музыкант Даня Милохин стал гостем недавнего выпуска YouTube-шоу "Макарена", где рассказал, почему не хочет жить в России.
В беседе Милохин, переехавший год назад в Дубай, признался, что скучает по родине, и хотел бы беспрепятственно приезжать и выступать здесь.
«

"Я бы снимался в этих шоу снова, интервью. Там очень много новых шоу и артистов, с которыми мне хочется поснимать тиктоки, коллаборации. Я же на этом вырос", — прокомментировал певец.

Тем не менее, постоянно жить в нашей стране 22-летний блогер не намерен.
«

"Я хочу на мир. А для того чтобы быть популярным на мир, нужно быть в мире. То есть там где я нахожусь, там и пригожусь, — пояснил он.

По словам тиктокера, он рассчитывает выступать от Аргентины до Японии в случае приглашения. "Это другой тип популярности", — считает знаменитость.
Даня Милохин улетел за границу осенью 2022-го года после отказа от дальнейшего участия в шоу "Ледниковый период".
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Примерно тогда же блогер во время стрима со своим другом Артуром Бабичем исполнил фрагмент гимна Украины, чем вызвал негативную реакцию со стороны общественности и рекламодателей, которые разорвали с ним контракты.

Спустя время Милохин оказался в тяжелом финансовом положении. Он несколько раз приезжал в Москву, чтобы увидеться с близкими и улучшить дела.
Однако на фоне негативных сообщений и комментариев со стороны россиян директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к министерству обороны РФ с просьбой призвать блогера в ряды Вооруженных сил для прохождения срочной службы.
После этого звезда TikTok первым рейсом улетел в Дубай, поскольку, как сам признался, "очень испугался".
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ШоубизНовости шоу-бизнесаРоссияДаня МилохинДубайАргентинаЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернета
 
 
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