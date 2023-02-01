В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа
В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа Moneyken
© @instasamkaПевица INSTASAMKA
© @instasamka
ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) отменили в Курске. Мероприятие должно было состояться второго апреля в "ЧА:СЫ".
"Мероприятия с участием артистов Instasamka и Moneyken отменены на территории нашего региона", – сообщили в министерстве культуры Курской области РИА Новости.
Также представители органа исполнительной власти отметили, что тексты музыкантов "идут вразрез с культурной политикой области".
"Власти отмечают, что тексты этих коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи и имени региона", – добавили в министерстве.
Однако оператор Qtickets пока не приостановил продажу билетов на выступление артистов.
Ранее в Пятигорске отменили концерт Инстасамки. Он должен был состояться 15 марта. Кроме того, мэр Краснодара поручил проверить организацию мероприятия исполнительницы 16 марта.
Также тюменский родительский комитет потребовал отменить выступление блогера 29 марта.
Ранее Инстасамка ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде запрещенных веществ. Исполнительница дала слово, что оставила свои "фирменные выходки" в прошлом.
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