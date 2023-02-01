https://ria.ru/20230201/instasamka-1849016118.html

В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа

В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа - РИА Новости, 01.02.2023

В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа

Концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) отменили в Курске. Мероприятие должно было состояться второго апреля в "ЧА:СЫ". РИА Новости, 01.02.2023

2023-02-01T16:46

2023-02-01T16:46

2023-02-01T16:46

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

курск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848443980_0:130:1080:738_1920x0_80_0_0_476bd2fc63b8760261f296a0cb4b650e.jpg

ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) отменили в Курске. Мероприятие должно было состояться второго апреля в "ЧА:СЫ". Также представители органа исполнительной власти отметили, что тексты музыкантов "идут вразрез с культурной политикой области". Однако оператор Qtickets пока не приостановил продажу билетов на выступление артистов. Ранее в Пятигорске отменили концерт Инстасамки. Он должен был состояться 15 марта. Кроме того, мэр Краснодара поручил проверить организацию мероприятия исполнительницы 16 марта. Также тюменский родительский комитет потребовал отменить выступление блогера 29 марта. Ранее Инстасамка ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде запрещенных веществ. Исполнительница дала слово, что оставила свои "фирменные выходки" в прошлом.

https://ria.ru/20230125/meladze-1847306097.html

курск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

инстасамка (дарья зотеева), курск