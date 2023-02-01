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В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа - РИА Новости, 01.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230201/instasamka-1849016118.html
В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа
В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа - РИА Новости, 01.02.2023
В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа
Концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) отменили в Курске. Мероприятие должно было состояться второго апреля в "ЧА:СЫ". РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T16:46
2023-02-01T16:46
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
курск
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) отменили в Курске. Мероприятие должно было состояться второго апреля в "ЧА:СЫ". Также представители органа исполнительной власти отметили, что тексты музыкантов "идут вразрез с культурной политикой области". Однако оператор Qtickets пока не приостановил продажу билетов на выступление артистов. Ранее в Пятигорске отменили концерт Инстасамки. Он должен был состояться 15 марта. Кроме того, мэр Краснодара поручил проверить организацию мероприятия исполнительницы 16 марта. Также тюменский родительский комитет потребовал отменить выступление блогера 29 марта. Ранее Инстасамка ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде запрещенных веществ. Исполнительница дала слово, что оставила свои "фирменные выходки" в прошлом.
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Александра Липатова
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инстасамка (дарья зотеева), курск
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Курск
16:46 01.02.2023
 
В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа

В Курске отменили концерт Инстасамки и ее мужа Moneyken

© @instasamkaПевица INSTASAMKA
Певица INSTASAMKA
© @instasamka
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ВОРОНЕЖ, 1 фев - РИА Новости. Концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) отменили в Курске. Мероприятие должно было состояться второго апреля в "ЧА:СЫ".
"Мероприятия с участием артистов Instasamka и Moneyken отменены на территории нашего региона", – сообщили в министерстве культуры Курской области РИА Новости.
Также представители органа исполнительной власти отметили, что тексты музыкантов "идут вразрез с культурной политикой области".

"Власти отмечают, что тексты этих коллективов спекулируют темами девиантного поведения, экстремизма, радикализма, содержат тематику, вредящую духовно-нравственному воспитанию молодежи и имени региона", – добавили в министерстве.

Однако оператор Qtickets пока не приостановил продажу билетов на выступление артистов.
© QticketsСкриншот сайта Qtickets
Скриншот сайта Qtickets
© Qtickets
Скриншот сайта Qtickets
Ранее в Пятигорске отменили концерт Инстасамки. Он должен был состояться 15 марта. Кроме того, мэр Краснодара поручил проверить организацию мероприятия исполнительницы 16 марта.
Также тюменский родительский комитет потребовал отменить выступление блогера 29 марта.
Ранее Инстасамка ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде запрещенных веществ. Исполнительница дала слово, что оставила свои "фирменные выходки" в прошлом.
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ШоубизИнстасамка (Дарья Зотеева)Курск
 
 
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