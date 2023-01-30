https://ria.ru/20230130/instasamka-1848436487.html
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки - РИА Новости, 30.01.2023
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Мероприятие должно было состояться 15 марта в ДК "София". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:22
2023-01-30T15:22
2023-01-30T15:22
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
пятигорск
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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. В Пятигорске отменили концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Мероприятие должно было состояться 15 марта в ДК "София". Кроме того, афишу исполнительницы удалили с сайта ДК "София". Однако операторы "Яндекс.Афиша" и "Кассир.ру" еще не закрыли продажи на выступление Инстасамки. 25 января мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов порекомендовал площадке отменить концерт артистки. Также он сообщил, что обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку организации мероприятия. В мае 2022 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил клип Инстасамки. Видео признали пропагандирующим движение АУЕ*. В начале года артистка пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной оставить свои "фирменные выходки в прошлом". Она заявила, что на ее концертах не будет пропаганды разврата и наркотиков. Также блогер призвала поклонников приходить на ее выступления с родителями. Ранее тюменский родительский комитет призвал власти отменить концерт Инстасамки. Кроме того, член правления ТРК Андрей Генерозов заявил, что организация обратится в надзорные органы. *Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230118/instasamka-1845761521.html
пятигорск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инстасамка (дарья зотеева), пятигорск
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Пятигорск
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки 15 марта
ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. В Пятигорске отменили концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Мероприятие должно было состояться 15 марта в ДК "София".
"Концерт отменен", – сообщили представители площадки РИА Новости.
Кроме того, афишу исполнительницы удалили с сайта ДК "София".
Однако операторы "Яндекс.Афиша" и "Кассир.ру" еще не закрыли продажи на выступление Инстасамки.
1 из 2
Скриншот сайта Яндекс. Афиша
1 из 2
Скриншот сайта Яндекс. Афиша
25 января мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов порекомендовал
площадке отменить концерт артистки. Также он сообщил, что обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку организации мероприятия.
В мае 2022 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил клип Инстасамки. Видео признали пропагандирующим движение АУЕ*.
В начале года артистка пообещала
главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной оставить свои "фирменные выходки в прошлом". Она заявила, что на ее концертах не будет пропаганды разврата и наркотиков. Также блогер призвала поклонников приходить на ее выступления с родителями.
Ранее тюменский родительский комитет призвал
власти отменить концерт Инстасамки. Кроме того, член правления ТРК Андрей Генерозов заявил, что организация обратится в надзорные органы.
*Запрещенная в России экстремистская организация.