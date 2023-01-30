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В Пятигорске отменили концерт Инстасамки - РИА Новости, 30.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230130/instasamka-1848436487.html
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки - РИА Новости, 30.01.2023
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Мероприятие должно было состояться 15 марта в ДК "София". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:22
2023-01-30T15:22
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
пятигорск
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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. В Пятигорске отменили концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Мероприятие должно было состояться 15 марта в ДК "София". Кроме того, афишу исполнительницы удалили с сайта ДК "София". Однако операторы "Яндекс.Афиша" и "Кассир.ру" еще не закрыли продажи на выступление Инстасамки. 25 января мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов порекомендовал площадке отменить концерт артистки. Также он сообщил, что обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку организации мероприятия. В мае 2022 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил клип Инстасамки. Видео признали пропагандирующим движение АУЕ*. В начале года артистка пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной оставить свои "фирменные выходки в прошлом". Она заявила, что на ее концертах не будет пропаганды разврата и наркотиков. Также блогер призвала поклонников приходить на ее выступления с родителями. Ранее тюменский родительский комитет призвал власти отменить концерт Инстасамки. Кроме того, член правления ТРК Андрей Генерозов заявил, что организация обратится в надзорные органы. *Запрещенная в России экстремистская организация.
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инстасамка (дарья зотеева), пятигорск
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Пятигорск
15:22 30.01.2023
 
В Пятигорске отменили концерт Инстасамки

В Пятигорске отменили концерт Инстасамки 15 марта

© instasamka БЕАЧ💰/TelegramИнстасамка
Инстасамка
© instasamka БЕАЧ💰/Telegram
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ПЯТИГОРСК, 30 янв - РИА Новости. В Пятигорске отменили концерт Инстасамки (Дарья Зотеева). Мероприятие должно было состояться 15 марта в ДК "София".
"Концерт отменен", – сообщили представители площадки РИА Новости.
Кроме того, афишу исполнительницы удалили с сайта ДК "София".
© ДК "София"Скриншот сайта ДК "София" в Пятигорске
Скриншот сайта ДК София в Пятигорске
© ДК "София"
Скриншот сайта ДК "София" в Пятигорске
Однако операторы "Яндекс.Афиша" и "Кассир.ру" еще не закрыли продажи на выступление Инстасамки.
© Яндекс. АфишаСкриншот сайта Яндекс. Афиша
Скриншот сайта Яндекс. Афиша
1 из 2
Скриншот сайта Яндекс. Афиша
© Яндекс. Афиша
© KASSIR.RUСкриншот сайта KASSIR.RU
Скриншот сайта KASSIR.RU
2 из 2
Скриншот сайта KASSIR.RU
© KASSIR.RU
1 из 2
Скриншот сайта Яндекс. Афиша
© Яндекс. Афиша
2 из 2
Скриншот сайта KASSIR.RU
© KASSIR.RU
25 января мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов порекомендовал площадке отменить концерт артистки. Также он сообщил, что обратился к правоохранительным органам с просьбой провести проверку организации мероприятия.
В мае 2022 года Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил клип Инстасамки. Видео признали пропагандирующим движение АУЕ*.
В начале года артистка пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной оставить свои "фирменные выходки в прошлом". Она заявила, что на ее концертах не будет пропаганды разврата и наркотиков. Также блогер призвала поклонников приходить на ее выступления с родителями.
Ранее тюменский родительский комитет призвал власти отменить концерт Инстасамки. Кроме того, член правления ТРК Андрей Генерозов заявил, что организация обратится в надзорные органы.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Инстасамка
18 января, 17:11Шоубиз
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ШоубизИнстасамка (Дарья Зотеева)Пятигорск
 
 
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