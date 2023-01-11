Инстасамка ответила на обвинения Мизулиной в пропаганде наркотиков
Инстасамка ответила на обвинения Екатерины Мизулиной в пропаганде наркотиков и разврата
© instasamka БЕАЧ💰/TelegramИнстасамка
© instasamka БЕАЧ💰/Telegram
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Инстасамка (Дарья Зотеева) ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде наркотиков и разврата на концертах. Исполнительница сообщила, что ее "фирменные выходки" остались в прошлом.
"Мы специально для тура в России обновили каталог и едем с программой без мата и без старого материала. На сцене вы не увидите моих фирменных выходок. Это в прошлом. Мы ни в коем случае не пропагандируем и не собираемся никогда пропагандировать разврат, проституцию, наркотики и так далее", – поделилась блогер в своем Telegram-канале.
Накануне глава Лиги безопасного интернета заявила о нарушениях на концертах Инстасамки. По ее словам, контент исполнительницы был направлен на развращение детей. Также она обвинила знаменитость в пропаганде наркотиков.
"Исполнитель Инстасамка, в погоне за сверхприбылью рекламирует магазины по продаже наркотиков (статья УК РФ 228.1), а проведенные ей концерты имеют нарушения, связанные с развратными действиями по отношению к детям", – сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.
Инстасамка – российская рэп-исполнительница и блогер.
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