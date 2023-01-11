https://ria.ru/20230111/instasamka-1844179234.html

Инстасамка ответила на обвинения Мизулиной в пропаганде наркотиков

Инстасамка ответила на обвинения Мизулиной в пропаганде наркотиков - РИА Новости, 11.01.2023

Инстасамка ответила на обвинения Мизулиной в пропаганде наркотиков

Инстасамка (Дарья Зотеева) ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде наркотиков и разврата на концертах... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:04

2023-01-11T19:04

2023-01-11T19:04

шоубиз

лига безопасного интернета

инстасамка (дарья зотеева)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844174712_0:267:960:807_1920x0_80_0_0_3c8071650b42d05e9320a9df96404b5d.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Инстасамка (Дарья Зотеева) ответила на обвинения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в пропаганде наркотиков и разврата на концертах. Исполнительница сообщила, что ее "фирменные выходки" остались в прошлом. Накануне глава Лиги безопасного интернета заявила о нарушениях на концертах Инстасамки. По ее словам, контент исполнительницы был направлен на развращение детей. Также она обвинила знаменитость в пропаганде наркотиков. Инстасамка – российская рэп-исполнительница и блогер. Ранее депутат Городской думы Сургута Дмитрий Нечепуренко потребовал запретить концерт артистки в Югре. По его словам, творчество знаменитости "заслуживает внимания правоохранительных органов".

https://ria.ru/20220727/morgenshtern-1805294175.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лига безопасного интернета, инстасамка (дарья зотеева)