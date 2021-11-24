https://ria.ru/20211124/yugra-1760628526.html

В Югре депутат потребовал запретить концерт Instasamka

В Югре депутат потребовал запретить концерт Instasamka - РИА Новости, 24.11.2021

В Югре депутат потребовал запретить концерт Instasamka

Прокуратура перенаправила в Роспотребнадзор обращение депутата гордумы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко, в котором тот требует... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:05

2021-11-24T22:05

2021-11-24T22:05

шоубиз

общество

сургут

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура перенаправила в Роспотребнадзор обращение депутата гордумы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко, в котором тот требует запретить концерт исполнителей Instasamka (Дарьи Зотеевой) и Moneyken (Олега Еропкина), сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона."Обращение поступило. Оно будет направлено в Роспотребнадзор. У нас таких полномочий нет", - сказали в прокуратуре.Ранее депутат написал на своей странице в Instagram, что подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта Instasamka и Moneyken. Парламентарий требует в случае обнаружения в их творчестве признаков, противоречащих действующему законодательству РФ, запретить концерт."Сколько еще подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу? Считаю, что "творчество" этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодежи, а правоохранительных органов", - написал Нечепуренко.Концерт исполнителей Instasamka и Moneyken в Сургуте намечен на 10 декабря.

https://ria.ru/20211017/oblomov-1754895077.html

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ханты-мансийский автономный округ

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общество, сургут, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, россия