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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211124/yugra-1760628526.html
В Югре депутат потребовал запретить концерт Instasamka
В Югре депутат потребовал запретить концерт Instasamka - РИА Новости, 24.11.2021
В Югре депутат потребовал запретить концерт Instasamka
Прокуратура перенаправила в Роспотребнадзор обращение депутата гордумы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко, в котором тот требует... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:05
2021-11-24T22:05
шоубиз
общество
сургут
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура перенаправила в Роспотребнадзор обращение депутата гордумы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко, в котором тот требует запретить концерт исполнителей Instasamka (Дарьи Зотеевой) и Moneyken (Олега Еропкина), сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона."Обращение поступило. Оно будет направлено в Роспотребнадзор. У нас таких полномочий нет", - сказали в прокуратуре.Ранее депутат написал на своей странице в Instagram, что подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта Instasamka и Moneyken. Парламентарий требует в случае обнаружения в их творчестве признаков, противоречащих действующему законодательству РФ, запретить концерт."Сколько еще подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу? Считаю, что "творчество" этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодежи, а правоохранительных органов", - написал Нечепуренко.Концерт исполнителей Instasamka и Moneyken в Сургуте намечен на 10 декабря.
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сургут
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общество, сургут, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, россия
22:05 24.11.2021
 
В Югре депутат потребовал запретить концерт Instasamka

В Югре депутат Нечепуренко потребовал запретить концерт Instasamka

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура перенаправила в Роспотребнадзор обращение депутата гордумы Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Нечепуренко, в котором тот требует запретить концерт исполнителей Instasamka (Дарьи Зотеевой) и Moneyken (Олега Еропкина), сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве региона.
"Обращение поступило. Оно будет направлено в Роспотребнадзор. У нас таких полномочий нет", - сказали в прокуратуре.
Ранее депутат написал на своей странице в Instagram, что подготовил обращение на имя прокурора Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта Instasamka и Moneyken. Парламентарий требует в случае обнаружения в их творчестве признаков, противоречащих действующему законодательству РФ, запретить концерт.
"Сколько еще подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу? Считаю, что "творчество" этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодежи, а правоохранительных органов", - написал Нечепуренко.
Концерт исполнителей Instasamka и Moneyken в Сургуте намечен на 10 декабря.
Музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 00:53Культура
Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
 
ШоубизОбществоСургутФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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