17:42 25.01.2023 (обновлено: 17:43 25.01.2023)
В Тюмени потребовали отменить концерт Инстасамки
Тюменский родительский комитет призвал отменить концерт Инстасамки 29 марта
© instasamka БЕАЧ💰/TelegramИнстасамка
© instasamka БЕАЧ💰/Telegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тюменский родительский комитет обратился к губернатору Александру Моору с просьбой отменить концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) 29 марта в "Доме культуры", сообщили на сайте организации.
"Артист притянул и сформировал вокруг столь же озабоченную аудиторию. Запавшую вовсе не на "классную музыку", а на образ похотливого интернет-животного. Призываем все власти Тюменской области, включая губернатора, отменить концерт Инстасамки в Тюмени на основании ее "прежних заслуг", – высказался член правления ТРК Андрей Генерозов.
Кроме того, он сообщил, что комитет направит свое заявление в надзорные органы.
Ранее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов призвал организатора концерта исполнительницы отменить ее выступление 15 марта в ДК "София". Он заявил, что жители города неоднократно жаловались на мероприятие артистки.
Несколько недель назад Инстасамка дала слово главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что не будет пропагандировать наркотики и разврат на концертах. По словам блогера, она подготовила программу без мата и своих "фирменных выходок".
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