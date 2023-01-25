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В Тюмени потребовали отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 25.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230125/instasamka-1847392546.html
В Тюмени потребовали отменить концерт Инстасамки
В Тюмени потребовали отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 25.01.2023
В Тюмени потребовали отменить концерт Инстасамки
Тюменский родительский комитет обратился к губернатору Александру Моору с просьбой отменить концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) 29 марта в "Доме культуры",... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:42
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шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тюменский родительский комитет обратился к губернатору Александру Моору с просьбой отменить концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) 29 марта в "Доме культуры", сообщили на сайте организации. Кроме того, он сообщил, что комитет направит свое заявление в надзорные органы. Ранее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов призвал организатора концерта исполнительницы отменить ее выступление 15 марта в ДК "София". Он заявил, что жители города неоднократно жаловались на мероприятие артистки. Несколько недель назад Инстасамка дала слово главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что не будет пропагандировать наркотики и разврат на концертах. По словам блогера, она подготовила программу без мата и своих "фирменных выходок".
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инстасамка (дарья зотеева), тюмень
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Тюмень
17:42 25.01.2023 (обновлено: 17:43 25.01.2023)
 
В Тюмени потребовали отменить концерт Инстасамки

Тюменский родительский комитет призвал отменить концерт Инстасамки 29 марта

© instasamka БЕАЧ💰/TelegramИнстасамка
Инстасамка
© instasamka БЕАЧ💰/Telegram
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тюменский родительский комитет обратился к губернатору Александру Моору с просьбой отменить концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) 29 марта в "Доме культуры", сообщили на сайте организации.

"Артист притянул и сформировал вокруг столь же озабоченную аудиторию. Запавшую вовсе не на "классную музыку", а на образ похотливого интернет-животного. Призываем все власти Тюменской области, включая губернатора, отменить концерт Инстасамки в Тюмени на основании ее "прежних заслуг", – высказался член правления ТРК Андрей Генерозов.

Кроме того, он сообщил, что комитет направит свое заявление в надзорные органы.
Ранее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов призвал организатора концерта исполнительницы отменить ее выступление 15 марта в ДК "София". Он заявил, что жители города неоднократно жаловались на мероприятие артистки.
Несколько недель назад Инстасамка дала слово главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что не будет пропагандировать наркотики и разврат на концертах. По словам блогера, она подготовила программу без мата и своих "фирменных выходок".
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