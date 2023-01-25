https://ria.ru/20230125/instasamka-1847392546.html

В Тюмени потребовали отменить концерт Инстасамки

В Тюмени потребовали отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 25.01.2023

В Тюмени потребовали отменить концерт Инстасамки

Тюменский родительский комитет обратился к губернатору Александру Моору с просьбой отменить концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) 29 марта в "Доме культуры",... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:42

2023-01-25T17:42

2023-01-25T17:43

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

тюмень

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Тюменский родительский комитет обратился к губернатору Александру Моору с просьбой отменить концерт Инстасамки (Дарья Зотеева) 29 марта в "Доме культуры", сообщили на сайте организации. Кроме того, он сообщил, что комитет направит свое заявление в надзорные органы. Ранее мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов призвал организатора концерта исполнительницы отменить ее выступление 15 марта в ДК "София". Он заявил, что жители города неоднократно жаловались на мероприятие артистки. Несколько недель назад Инстасамка дала слово главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что не будет пропагандировать наркотики и разврат на концертах. По словам блогера, она подготовила программу без мата и своих "фирменных выходок".

https://ria.ru/20211124/yugra-1760628526.html

тюмень

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

инстасамка (дарья зотеева), тюмень