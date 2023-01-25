https://ria.ru/20230125/instasamka-1847308110.html

Мэр Пятигорска призвал отменить концерт Инстасамки

Мэр Пятигорска призвал отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 25.01.2023

Мэр Пятигорска призвал отменить концерт Инстасамки

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов порекомендовал организатору концерта Инстасамки (Дарья Зотеева) отменить ее мероприятие в ДК "София" 15 марта. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:34

2023-01-25T14:34

2023-01-25T14:34

шоубиз

инстасамка (дарья зотеева)

пятигорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844174712_0:267:960:807_1920x0_80_0_0_3c8071650b42d05e9320a9df96404b5d.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов порекомендовал организатору концерта Инстасамки (Дарья Зотеева) отменить ее мероприятие в ДК "София" 15 марта. Кроме того, он сообщил, что получил много обращений от жителей Пятигорска. Они просили отменить выступление исполнительницы. Также глава города заявил, что обратился к правоохранительным органам "с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта". Ранее Инстасамка пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что на ее выступлениях не будет пропаганды наркотиков и разврата. По словам артистки, ее "фирменные выходки" остались в прошлом.

https://ria.ru/20230118/instasamka-1845761521.html

пятигорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

инстасамка (дарья зотеева), пятигорск