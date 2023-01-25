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Мэр Пятигорска призвал отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 25.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230125/instasamka-1847308110.html
Мэр Пятигорска призвал отменить концерт Инстасамки
Мэр Пятигорска призвал отменить концерт Инстасамки - РИА Новости, 25.01.2023
Мэр Пятигорска призвал отменить концерт Инстасамки
Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов порекомендовал организатору концерта Инстасамки (Дарья Зотеева) отменить ее мероприятие в ДК "София" 15 марта. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:34
2023-01-25T14:34
шоубиз
инстасамка (дарья зотеева)
пятигорск
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов порекомендовал организатору концерта Инстасамки (Дарья Зотеева) отменить ее мероприятие в ДК "София" 15 марта. Кроме того, он сообщил, что получил много обращений от жителей Пятигорска. Они просили отменить выступление исполнительницы. Также глава города заявил, что обратился к правоохранительным органам "с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта". Ранее Инстасамка пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что на ее выступлениях не будет пропаганды наркотиков и разврата. По словам артистки, ее "фирменные выходки" остались в прошлом.
https://ria.ru/20230118/instasamka-1845761521.html
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инстасамка (дарья зотеева), пятигорск
Шоубиз, Инстасамка (Дарья Зотеева), Пятигорск
14:34 25.01.2023
 
Мэр Пятигорска призвал отменить концерт Инстасамки

Мэр Пятигорска призвал организаторов отменить назначенный на 15 марта концерт Инстасамки

© instasamka БЕАЧ💰/TelegramИнстасамка
Инстасамка
© instasamka БЕАЧ💰/Telegram
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов порекомендовал организатору концерта Инстасамки (Дарья Зотеева) отменить ее мероприятие в ДК "София" 15 марта.

"Провел встречу с собственником ДК "София" – организатором концерта. Рекомендовал отменить концерт Дарьи Зотеевой. Соответствующее письменное обращение с рекомендациями отмены концерта продублировано ещё раз в адрес организаторов", – поделился градоначальник в своем Telegram-канале.

Кроме того, он сообщил, что получил много обращений от жителей Пятигорска. Они просили отменить выступление исполнительницы.
"Получил много обращений с просьбой отменить концерт поп-певицы и рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка (считаю, что только ограниченный человек мог взять такой псевдоним)", – высказался Ворошилов.
Также глава города заявил, что обратился к правоохранительным органам "с просьбой проведения проверки организации вышеуказанного концерта".
Ранее Инстасамка пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, что на ее выступлениях не будет пропаганды наркотиков и разврата. По словам артистки, ее "фирменные выходки" остались в прошлом.
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ШоубизИнстасамка (Дарья Зотеева)Пятигорск
 
 
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