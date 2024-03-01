https://ria.ru/20240301/shtraf-1930573979.html

Моргенштерн* обжаловал третий иноагентский штраф

Моргенштерн* обжаловал третий иноагентский штраф - РИА Новости, 01.03.2024

Моргенштерн* обжаловал третий иноагентский штраф

Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал свой третий иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей, который ему назначили в начале года за отсутствие маркировки... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:41

2024-03-01T18:41

2024-03-01T18:41

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технологии

израиль

россия

моргенштерн (алишер моргенштерн)

московский городской суд

youtube

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал свой третий иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей, который ему назначили в начале года за отсутствие маркировки иностранного агента в его контенте, сообщили РИА Новости в суде. "Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении",- сказали в суде. Кроме этого, Мосгорсуд 21 марта проверит законность еще одного штрафа в 40 тысяч рублей. Для рэпера он стал первым за нарушение иноагентского закона, а именно, за неуказание статуса иностранного агента в его публикациях в интернете. Также в феврале Мосгорсуд утвердил штраф музыканту на такую же сумму за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн"* и ролики в YouTube за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240226/mizulina-1929470468.html

https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, израиль, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн), московский городской суд, youtube