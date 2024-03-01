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Моргенштерн* обжаловал третий иноагентский штраф
Моргенштерн* обжаловал третий иноагентский штраф - РИА Новости, 01.03.2024
Моргенштерн* обжаловал третий иноагентский штраф
Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал свой третий иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей, который ему назначили в начале года за отсутствие маркировки... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:41
2024-03-01T18:41
2024-03-01T18:41
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал свой третий иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей, который ему назначили в начале года за отсутствие маркировки иностранного агента в его контенте, сообщили РИА Новости в суде. "Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении",- сказали в суде. Кроме этого, Мосгорсуд 21 марта проверит законность еще одного штрафа в 40 тысяч рублей. Для рэпера он стал первым за нарушение иноагентского закона, а именно, за неуказание статуса иностранного агента в его публикациях в интернете. Также в феврале Мосгорсуд утвердил штраф музыканту на такую же сумму за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн"* и ролики в YouTube за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240226/mizulina-1929470468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, израиль, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн), московский городской суд, youtube
Шоубиз, Технологии, Израиль, Россия, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Московский городской суд, YouTube
Моргенштерн* обжаловал третий иноагентский штраф
Моргенштерн обжаловал свой третий иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* обжаловал свой третий иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей, который ему назначили в начале года за отсутствие маркировки иностранного агента в его контенте, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступила апелляционная жалоба на постановление по делу об административном правонарушении",- сказали в суде.
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Кроме этого, Мосгорсуд
21 марта проверит законность еще одного штрафа в 40 тысяч рублей. Для рэпера он стал первым за нарушение иноагентского закона, а именно, за неуказание статуса иностранного агента в его публикациях в интернете.
Также в феврале Мосгорсуд утвердил штраф музыканту на такую же сумму за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн"* и ролики в YouTube
за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле
компании Yoola Labs Ltd.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России. Проблемы Максиму Галкину* и Моргенштерну* создал не Кремль