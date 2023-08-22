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"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США - РИА Новости, 22.08.2023
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Шоубиз
 
11:38 22.08.2023 (обновлено: 14:43 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/morgenshtern-1891462455.html
"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США
"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США - РИА Новости, 22.08.2023
"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США
Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) признался на своем YouTube-канале, что пожалел об эмиграции в США и работе в этой стране. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:38
2023-08-22T14:43
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) признался на своем YouTube-канале, что пожалел об эмиграции в США и работе в этой стране.&quot;Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда, — заявил музыкант. — Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию&quot;.Моргенштерн* рассказал, что пытался покорить американскую публику и записать треки с местными музыкантами. Однако работа с ними его разочаровала из-за чрезмерного капитализма и, как отметил певец, "отсутствия человечности". &quot;Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку&quot;, — заверил Моргенштерн*. Рэпер также добавил, что хочет снова вернуться в российские чарты. &quot;Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними&quot;, — заключил музыкант.После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.* Признан Минюстом иноагентом.
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"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США

Рэпер Моргенштерн признался, что пожалел о своей эмиграции в США

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт Моргенштерна* в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна* в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Концерт Моргенштерна* в рамках фестиваля PARUS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) признался на своем YouTube-канале, что пожалел об эмиграции в США и работе в этой стране.
«

"Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда, — заявил музыкант. — Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию".

Моргенштерн* рассказал, что пытался покорить американскую публику и записать треки с местными музыкантами. Однако работа с ними его разочаровала из-за чрезмерного капитализма и, как отметил певец, "отсутствия человечности".
«

"Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку", — заверил Моргенштерн*.

Рэпер также добавил, что хочет снова вернуться в российские чарты.
«

"Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними", — заключил музыкант.

После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.
* Признан Минюстом иноагентом.
Блогер, актер Даня Милохин на красной дорожке перед началом концерта-закрытия 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Сбежавший блогер Даня Милохин пожалел о том, что потерял связь с Россией
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)РоссияСШААмерика
 
 
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