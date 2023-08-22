https://ria.ru/20230822/morgenshtern-1891462455.html

"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США

"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США - РИА Новости, 22.08.2023

"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США

Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) признался на своем YouTube-канале, что пожалел об эмиграции в США и работе в этой стране. РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T11:38

2023-08-22T11:38

2023-08-22T14:43

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) признался на своем YouTube-канале, что пожалел об эмиграции в США и работе в этой стране."Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда, — заявил музыкант. — Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию".Моргенштерн* рассказал, что пытался покорить американскую публику и записать треки с местными музыкантами. Однако работа с ними его разочаровала из-за чрезмерного капитализма и, как отметил певец, "отсутствия человечности". "Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку", — заверил Моргенштерн*. Рэпер также добавил, что хочет снова вернуться в российские чарты. "Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними", — заключил музыкант.После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.* Признан Минюстом иноагентом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, сша, америка