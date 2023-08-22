https://ria.ru/20230822/morgenshtern-1891462455.html
"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США
"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США - РИА Новости, 22.08.2023
"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США
Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) признался на своем YouTube-канале, что пожалел об эмиграции в США и работе в этой стране. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T11:38
2023-08-22T11:38
2023-08-22T14:43
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
россия
сша
америка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762819648_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_899e06a37ba0eadd1078124fc1a06baf.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Рэп-исполнитель Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) признался на своем YouTube-канале, что пожалел об эмиграции в США и работе в этой стране."Мне не нравится. Я бы в Америке не жил никогда, — заявил музыкант. — Я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию".Моргенштерн* рассказал, что пытался покорить американскую публику и записать треки с местными музыкантами. Однако работа с ними его разочаровала из-за чрезмерного капитализма и, как отметил певец, "отсутствия человечности". "Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку", — заверил Моргенштерн*. Рэпер также добавил, что хочет снова вернуться в российские чарты. "Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними", — заключил музыкант.После начала спецоперации Моргенштерн* осудил ее и улетел за границу. Прошлой весной его включили в список физлиц-иноагентов. Источниками финансирования исполнителя назвали Израиль и Украину.* Признан Минюстом иноагентом.
https://ria.ru/20230408/milokhin-1863960672.html
россия
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762819648_445:0:3176:2048_1920x0_80_0_0_46a2de67cd49d7acdcfa512b594f6a22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, сша, америка
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн), Россия, США, Америка
"Простите меня": иноагент Моргенштерн* пожалел, что сбежал из России в США
Рэпер Моргенштерн признался, что пожалел о своей эмиграции в США