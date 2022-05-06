https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787315803.html

Минюст включил Моргенштерна* в список физлиц-иноагентов

Минюст включил Моргенштерна* в список физлиц-иноагентов - РИА Новости, 06.05.2022

Минюст включил Моргенштерна* в список физлиц-иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, исполнителя Алишера Моргенштерна*, следует из... РИА Новости, 06.05.2022

2022-05-06T21:16

2022-05-06T21:16

2022-05-06T21:49

министерство юстиции рф (минюст россии)

израиль

украина

моргенштерн (алишер моргенштерн)

матвей ганапольский

владимир кара-мурза

леонид волков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, исполнителя Алишера Моргенштерна*, следует из соответствующего перечня ведомства.Как следует из реестра, 6 мая в список был включен Моргенштерн Алишер Тагирович* с пояснением "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывается "Yoola Labs Ltd" (Израиль), Украина.В список ранее были включены также Киселев Евгений Алексеевич*, Ганапольский Матвей Юрьевич*, Волков Леонид Михайлович*, Кара-Мурза Владимир Владимирович*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220506/inoagent-1787297531.html

израиль

украина

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министерство юстиции рф (минюст россии), израиль, украина, моргенштерн (алишер моргенштерн), матвей ганапольский, владимир кара-мурза, леонид волков