https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787315803.html
Минюст включил Моргенштерна* в список физлиц-иноагентов
Минюст включил Моргенштерна* в список физлиц-иноагентов - РИА Новости, 06.05.2022
Минюст включил Моргенштерна* в список физлиц-иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, исполнителя Алишера Моргенштерна*, следует из... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T21:16
2022-05-06T21:16
2022-05-06T21:49
министерство юстиции рф (минюст россии)
израиль
украина
моргенштерн (алишер моргенштерн)
матвей ганапольский
владимир кара-мурза
леонид волков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, исполнителя Алишера Моргенштерна*, следует из соответствующего перечня ведомства.Как следует из реестра, 6 мая в список был включен Моргенштерн Алишер Тагирович* с пояснением "за осуществление политической деятельности". В сведениях об иностранных источниках исполнителя указывается "Yoola Labs Ltd" (Израиль), Украина.В список ранее были включены также Киселев Евгений Алексеевич*, Ганапольский Матвей Юрьевич*, Волков Леонид Михайлович*, Кара-Мурза Владимир Владимирович*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220506/inoagent-1787297531.html
израиль
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министерство юстиции рф (минюст россии), израиль, украина, моргенштерн (алишер моргенштерн), матвей ганапольский, владимир кара-мурза, леонид волков
21:16 06.05.2022 (обновлено: 21:49 06.05.2022)
Минюст включил Моргенштерна* в список физлиц-иноагентов
Минюст включил Моргенштерна* в список физлиц-иноагентов