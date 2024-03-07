https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

Обсуждать нечего. В НАТО отворачиваются от Зеленского и Байдена

Обсуждать нечего. В НАТО отворачиваются от Зеленского и Байдена - РИА Новости, 07.03.2024

Обсуждать нечего. В НАТО отворачиваются от Зеленского и Байдена

Виктор Орбан начинает визит в США. Главная цель поездки — беседа с экс-президентом Дональдом Трампом. А вот с действующим главой государства встреча не... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:01

в мире

сша

венгрия

будапешт

виктор орбан

дональд трамп

джо байден

нато

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Виктор Орбан начинает визит в США. Главная цель поездки — беседа с экс-президентом Дональдом Трампом. А вот с действующим главой государства встреча не планируется. И не только его, вопреки курсу коллективного Запада, избегает премьер-министр Венгрии. О позиции и планах Будапешта — в материале РИА Новости.Режим игнораУ Орбана с Байденом ни разу не было двусторонних переговоров. Хотя в США уделяют Венгрии самое пристальное внимание. Еще бы — единственная страна НАТО, не одобрявшая до самого последнего времени присоединение к альянсу Швеции. Конгрессмену даже угрожали антивенгерской резолюцией. А в Будапеште делегацию американских сенаторов просто не приняли на официальном уровне.В феврале венгерский парламент все же ратифицировал шведскую заявку. Но взаимопонимания с Вашингтоном не прибавилось. И, анонсируя мартовскую поездку Орбана за океан, пресс-служба премьера предупредила: встречи с Байденом в программе нет. Вместо этого состоится панельная дискуссия "Будущее отношений между США и Венгрией" с главой консервативного исследовательского института Heritage Foundation Кевином Робертсом. А затем Орбана примет экс-президент Трамп в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго.Это неформальная встреча. В США есть "Закон Логана", запрещающий частным лицам вести международные переговоры. Но то, что Орбан предпочел Трампа Байдену, очень показательно.Обмен любезностямиУ них взаимная симпатия, и очень давняя. Предыдущий раз виделись в 2022-м, в трамповском гольф-клубе в Нью-Джерси. После беседы экс-президент рассыпался в комплементах. "Отлично провел время с моим другом Виктором Орбаном. <...> Мы обсудили много интересных тем: мало кто знает столько о том, что происходит сегодня в мире", — написал в соцсети Трамп.В Венгрии, в свою очередь, проходили заседания Конференции консервативных политических действий (CPAC, американское политическое движение с полувековой историей), два года назад Орбан выступил на таком мероприятии в Техасе. Его фраза "Мать — женщина, отец — мужчина, и оставьте наших детей в покое. Точка, конец дискуссии" вызвала овации."В Европе есть великий человек, великий лидер — Виктор Орбан", — это уже из трамповской речи января 2024-го. А вот слова венгерского премьера из недавнего интервью: "Я не вижу сегодня никого, кроме него, ни в Европе, ни в Америке, кто был бы достаточно влиятельным, чтобы остановить войну. У мира есть имя — Дональд Трамп".Орбан поддерживает друга в президентской гонке: "Мы не можем вмешиваться в зарубежные выборы, но нам бы очень хотелось, чтобы Дональд Трамп вернулся в Белый дом и установил мир здесь, в Восточной Европе. Пришло время для еще одного президентства под лозунгом "Сделаем Америку снова великой".В США эти обмены любезностями вызывают нескрываемую тревогу. Популярный обозреватель MSNBC Джой Райд допустила, что Орбан может стать своего рода консультантом для Трампа. "В конце концов, венгерский лидер, находящийся у власти с 2010-го, укрепил свое правление способами, которые кажутся пугающе похожими на тактику, используемую здесь республиканцами", — отметила она.Зеленский тоже за бортомПараллельно с анонсом американского визита Орбана официальный Будапешт рассказал о взаимодействии с Киевом. Сближения на этом треке, как и с Байденом, нет. По словам главы МИД Петера Сийярто, в ближайшее время переговоры на высшем уровне не состоятся. Хотя Зеленский зазывает Орбана в гости с апреля 2022-го. "Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент они не выполнены", — пояснил Сийярто.Условия давно известны. В первую очередь восстановление всех прав закарпатских венгров, давно ущемляемых украинскими законами. Националисты открыто угрожают этническому меньшинству — в Киеве не реагируют. Хотя Будапешт в феврале все-таки пошел на компромисс в вопросе помощи Украине от Евросоюза.Так что вполне понятно, почему Орбан не спешит на встречу с Зеленским. И продолжает взаимодействие с Москвой, вызывая негодование в европейских столицах и за океаном. Но он вовсе не пророссийский. Как неоднократно подчеркивали и сам премьер, и президент Путин, Орбан — провенгерский политик. Наши отношения — чистая прагматика.В марте Сийярто посетит "Атомэкспо-2024" в Сочи. "Я, конечно, этому рад, потому что сотрудничество между Россией и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно", — отметил он. А в июне приедет на Петербургский международный экономический форум.Еще в НАТО есть Словакия, тоже скептически настроенная к Украине и призывающая к гарантиям безопасности для России. Во Франции, где у власти пока еще воинственный Эммануэль Макрон, все больший вес набирает Марин Ле Пен, консолидирующая других европейских правых, не слишком лояльных Киеву. С учетом этого и реальных шансов Трампа на избрание, визит Орбана выглядит своевременной попыткой наведения мостов с вероятным президентом США. И это тревожный сигнал для киевского режима.

сша

венгрия

будапешт

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в мире, сша, венгрия, будапешт, виктор орбан, дональд трамп, джо байден, нато