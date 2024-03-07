Обсуждать нечего. В НАТО отворачиваются от Зеленского и Байдена
Премьер Венгрии Орбан проигнорировал Байдена ради встречи с Трампом
© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Виктор Орбан начинает визит в США. Главная цель поездки — беседа с экс-президентом Дональдом Трампом. А вот с действующим главой государства встреча не планируется. И не только его, вопреки курсу коллективного Запада, избегает премьер-министр Венгрии. О позиции и планах Будапешта — в материале РИА Новости.
Режим игнора
У Орбана с Байденом ни разу не было двусторонних переговоров. Хотя в США уделяют Венгрии самое пристальное внимание. Еще бы — единственная страна НАТО, не одобрявшая до самого последнего времени присоединение к альянсу Швеции. Конгрессмену даже угрожали антивенгерской резолюцией. А в Будапеште делегацию американских сенаторов просто не приняли на официальном уровне.
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании парламента Венгрии, на котором ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на заседании парламента Венгрии, на котором ратифицирована заявка Швеции на вступление в НАТО
В феврале венгерский парламент все же ратифицировал шведскую заявку. Но взаимопонимания с Вашингтоном не прибавилось. И, анонсируя мартовскую поездку Орбана за океан, пресс-служба премьера предупредила: встречи с Байденом в программе нет. Вместо этого состоится панельная дискуссия "Будущее отношений между США и Венгрией" с главой консервативного исследовательского института Heritage Foundation Кевином Робертсом. А затем Орбана примет экс-президент Трамп в своем флоридском поместье Мар-а-Лаго.
Это неформальная встреча. В США есть "Закон Логана", запрещающий частным лицам вести международные переговоры. Но то, что Орбан предпочел Трампа Байдену, очень показательно.
Обмен любезностями
У них взаимная симпатия, и очень давняя. Предыдущий раз виделись в 2022-м, в трамповском гольф-клубе в Нью-Джерси. После беседы экс-президент рассыпался в комплементах. "Отлично провел время с моим другом Виктором Орбаном. <...> Мы обсудили много интересных тем: мало кто знает столько о том, что происходит сегодня в мире", — написал в соцсети Трамп.
© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп
В Венгрии, в свою очередь, проходили заседания Конференции консервативных политических действий (CPAC, американское политическое движение с полувековой историей), два года назад Орбан выступил на таком мероприятии в Техасе. Его фраза "Мать — женщина, отец — мужчина, и оставьте наших детей в покое. Точка, конец дискуссии" вызвала овации.
"В Европе есть великий человек, великий лидер — Виктор Орбан", — это уже из трамповской речи января 2024-го. А вот слова венгерского премьера из недавнего интервью: "Я не вижу сегодня никого, кроме него, ни в Европе, ни в Америке, кто был бы достаточно влиятельным, чтобы остановить войну. У мира есть имя — Дональд Трамп".
Орбан поддерживает друга в президентской гонке: "Мы не можем вмешиваться в зарубежные выборы, но нам бы очень хотелось, чтобы Дональд Трамп вернулся в Белый дом и установил мир здесь, в Восточной Европе. Пришло время для еще одного президентства под лозунгом "Сделаем Америку снова великой".
В США эти обмены любезностями вызывают нескрываемую тревогу. Популярный обозреватель MSNBC Джой Райд допустила, что Орбан может стать своего рода консультантом для Трампа. "В конце концов, венгерский лидер, находящийся у власти с 2010-го, укрепил свое правление способами, которые кажутся пугающе похожими на тактику, используемую здесь республиканцами", — отметила она.
Зеленский тоже за бортом
Параллельно с анонсом американского визита Орбана официальный Будапешт рассказал о взаимодействии с Киевом. Сближения на этом треке, как и с Байденом, нет. По словам главы МИД Петера Сийярто, в ближайшее время переговоры на высшем уровне не состоятся. Хотя Зеленский зазывает Орбана в гости с апреля 2022-го. "Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент они не выполнены", — пояснил Сийярто.
© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дает интервью корреспонденту РИА Новости
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто дает интервью корреспонденту РИА Новости
Условия давно известны. В первую очередь восстановление всех прав закарпатских венгров, давно ущемляемых украинскими законами. Националисты открыто угрожают этническому меньшинству — в Киеве не реагируют. Хотя Будапешт в феврале все-таки пошел на компромисс в вопросе помощи Украине от Евросоюза.
Так что вполне понятно, почему Орбан не спешит на встречу с Зеленским. И продолжает взаимодействие с Москвой, вызывая негодование в европейских столицах и за океаном. Но он вовсе не пророссийский. Как неоднократно подчеркивали и сам премьер, и президент Путин, Орбан — провенгерский политик. Наши отношения — чистая прагматика.
Еще в НАТО есть Словакия, тоже скептически настроенная к Украине и призывающая к гарантиям безопасности для России. Во Франции, где у власти пока еще воинственный Эммануэль Макрон, все больший вес набирает Марин Ле Пен, консолидирующая других европейских правых, не слишком лояльных Киеву. С учетом этого и реальных шансов Трампа на избрание, визит Орбана выглядит своевременной попыткой наведения мостов с вероятным президентом США. И это тревожный сигнал для киевского режима.