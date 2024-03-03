https://ria.ru/20240303/siyyarto-1930793830.html

Сийярто намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи

Сийярто намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи - РИА Новости, 03.03.2024

Сийярто намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T07:04

2024-03-03T07:04

2024-03-03T07:06

петер сийярто

сочи

россия

венгрия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81f076043e73b866b2879bc5d0a2a8cd.jpg

АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи."Да, меня пригласили на "Атомэкспо", я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье.Один из крупнейших международных форумов в области мирного атома "Атомэкспо-2024" пройдет 25-26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств "Сириус", он объединит руководителей государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов.Ключевая тема форума в этом году - "Чистая энергетика: создавая будущее вместе". Планируется обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.Форум проводится в России с 2009 года. Предыдущий "Атомэкспо" проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.

https://ria.ru/20231216/vengriya-1916147583.html

https://ria.ru/20240206/likhachev-1925753960.html

сочи

россия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петер сийярто, сочи, россия, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"