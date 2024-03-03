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Сийярто намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи - РИА Новости, 03.03.2024
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07:04 03.03.2024 (обновлено: 07:06 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/siyyarto-1930793830.html
Сийярто намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи
Сийярто намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи - РИА Новости, 03.03.2024
Сийярто намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T07:04
2024-03-03T07:06
петер сийярто
сочи
россия
венгрия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи."Да, меня пригласили на "Атомэкспо", я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье.Один из крупнейших международных форумов в области мирного атома "Атомэкспо-2024" пройдет 25-26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств "Сириус", он объединит руководителей государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов.Ключевая тема форума в этом году - "Чистая энергетика: создавая будущее вместе". Планируется обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.Форум проводится в России с 2009 года. Предыдущий "Атомэкспо" проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.
https://ria.ru/20231216/vengriya-1916147583.html
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петер сийярто, сочи, россия, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Петер Сийярто, Сочи, Россия, Венгрия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сийярто намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о планах приехать на форум "Атомэкспо" в Сочи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи.
«
"Да, меня пригласили на "Атомэкспо", я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье.
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Один из крупнейших международных форумов в области мирного атома "Атомэкспо-2024" пройдет 25-26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств "Сириус", он объединит руководителей государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов.
Ключевая тема форума в этом году - "Чистая энергетика: создавая будущее вместе". Планируется обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.
Форум проводится в России с 2009 года. Предыдущий "Атомэкспо" проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.
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