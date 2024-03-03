https://ria.ru/20240303/frantsiya-1930511372.html

Макрон вырыл себе яму. Кто теперь возглавит Францию

Макрон вырыл себе яму. Кто теперь возглавит Францию - РИА Новости, 03.03.2024

Макрон вырыл себе яму. Кто теперь возглавит Францию

Марин Ле Пен громче всех в стране выступила против инициативы отправить на Украину силы НАТО. Заочный спор с непопулярным президентом Макроном усиливает ее... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T08:00

2024-03-03T08:00

2024-03-03T08:06

в мире

франция

европа

брюссель

марин ле пен

эммануэль макрон

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Марин Ле Пен громче всех в стране выступила против инициативы отправить на Украину силы НАТО. Заочный спор с непопулярным президентом Макроном усиливает ее позиции. Западные аналитики признают: у нее наибольшие шансы возглавить Францию в ближайшие годы. О том, насколько это реально, — в материале РИА Новости."Голос миллионов""Макрон пытается играть в военачальника, однако так беззаботно говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране", — отреагировала в соцсети X (бывший Twitter) Ле Пен на заявление французского президента. Позднее она выступила в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) с разгромной речью о макроновских планах."Подтвердив, что отправка наземных войск не исключена, Эммануэль Макрон сделал еще один шаг к общей войне. Господин премьер-министр, доведете ли вы до президента республики голос миллионов французов, обеспокоенных этими комментариями?" — обратилась Ле Пен к главе правительства. И вызвала овации. Причем не только у соратников по фракции "Национального объединения".Пока во Франции не было крупных исследований насчет того, как население восприняло воинственную инициативу Макрона. Но Ле Пен едва ли преувеличивает, говоря о "голосе миллионов". "Национальное объединение" (RN, бывший "Национальный фронт") весомо представлено в парламенте: 88 депутатов из 577. О том, что политическая значимость RN неуклонно растет, свидетельствуют социологические опросы.Все ближе к победеФевральское исследование французского института общественного мнения (IFOP) показывает: Ле Пен наиболее предпочтительна для страны в роли президента. Следующие выборы главы государства — лишь в 2027-м. А сейчас она набрала бы 36% в первом туре. У ближайшего конкурента, премьер-министра Габриэля Атталя, — 22%.Во втором туре Ле Пен получила бы 51%. Это сырой вариант, учитывающий только сторонников "Национального объединения". Помимо них, есть другие правые силы, например, партия Эрика Земмура "Реконкиста" с рейтингом шесть процентов. Ясно, что эти избиратели достались бы не Атталю.Это, впрочем, не сюрприз. Директор IFOP Жером Фурке еще в июле 2022-го после избрания Макрона на второй срок признавал: Ле Пен способна стать президентом. А теперь говорит: сценарий победы RN "никогда не был столь правдоподобным".Правые консолидируютсяПозиции Ле Пен усиливаются даже после ухода с поста руководителя "Национального объединения". В данный момент она лишь возглавляет парламентскую фракцию партии, формальный лидер RN — Жордан Барделла. Но он не стал для правых системообразующей фигурой.Ле Пен авторитетна и в Европе в целом. Вокруг нее объединяются консервативные силы ЕС, она сотрудничает с премьером Венгрии Орбаном, лидером влиятельной итальянской "Лиги" Маттео Сальвини, немецкой "Альтернативой для Германии". Летом состоятся выборы в Европарламент. Взяв там большинство, консерваторы смогут корректировать политику Брюсселя."За четыре месяца избиратели могут усомниться в том, что называют опасностями национальной правой партии, — отмечает французский политолог, доктор исторических наук Элен де Лозен. — <...> Сомнительно, что правящим элитам удастся настроить людей против консерваторов".Франция разделилась. Agence France-Presse и ряд известных газет называют RN "крайне правой", другие издания предпочитают термины "популисты" и "националисты". "Национальное объединение" не готовит возврат к фашизму, соблюдает закон. Активно участвует в демократической жизни", — подчеркивает Жан-Ив Камю, специалист по крайне правым движениям в Европе из аналитического центра IRIS. И добавляет: Земмур во многих отношениях "гораздо радикальнее Ле Пен".Запугивание не работаетБенжамен Хаддад, депутат от президентской партии "Возрождение", также согласен, что больше не имеет политического смысла демонизировать RN. "Мы боремся с ее платформой и ценностями. Мы считаем их планы опасными для страны и Европы. Но я не думаю, что нам следует использовать морализаторский подход — это не работает. Ссылки на историю менее эффективны, чем обсуждение программы по пунктам", — рассуждает он.Однако сам Макрон оказался в неловкой ситуации после голосования в конце 2023-го по законопроекту об иммиграции. Там было много общего с программой RN, Ле Пен поддержала закон. В "Возрождении" пытались дистанцироваться от такого "союза", указав, что обошлись бы и без голосов оппозиции. Однако это не помешало Ле Пен и Барделле назвать произошедшее "идеологическим триумфом" своей партии.Макроновское "Возрождение" проигрывает и на другом направлении. Ставленник президента, премьер Атталь, должен был послужить противовесом RN и молодому Барделле. Судя по опросам, этого не случилось.Главное достижение "Национального объединения" — встраивание в политическую систему. Голосование по миграционному законопроекту стало в этом смысле переломом. Из глухой оппозиции Ле Пен вышла на взаимодействие, вдобавок обернув его в свою пользу. Избиратели, не заставшие ее отца, видят в ней не опасную силу, а просто политика. Если в 2002-м Жан-Мари Ле Пен проиграл президентские выборы Жаку Шираку под лозунги "За вора, но не за фашиста", то сегодня такая риторика не работает, считает директор французского аналитического центра Fondapol Доминик Рейнье. "Страх перед правыми в общественном мнении переоценен, — уверен он. — Люди думают, что Ле Пен похожа на них".Накладывает отпечаток и ситуация за рубежом. Например, в Италии, где уже полтора года у власти находится премьер Джорджа Мелони. Перед выборами ее нередко обвиняли в откровенном фашизме и планах разрушить европейский порядок. На деле она продемонстрировала умеренность и временами даже очевидную лояльность Брюсселю. В таких условиях центристам все сложнее разыгрывать карту "угрозы справа". Все это усиливает Ле Пен.

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в мире, франция, европа, брюссель, марин ле пен, эммануэль макрон