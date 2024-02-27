"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
Эксперты: Париж готовит французов к возможному столкновению с Россией
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов. Президент Франции на международной конференции по Украине предложил союзникам по НАТО поставлять Киеву не только ракеты и военную технику, но и солдат. Оппозиция уже обвинила его в безумии. Чем закончится эта авантюра — в материале РИА Новости.
Комплекс Наполеона
"Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе", — подчеркнул Макрон.
© РИА Новости / Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанкТрофейная техника на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
Трофейная техника на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023"
По его словам, консенсуса еще нет, но "в динамике ничего нельзя исключать". В частности, он напомнил о странах ЕС, клявшихся никогда не передавать Киеву танки, самолеты и ракеты большой дальности. Однако они потом сделали это.
Впрочем, президент Франции отказался развивать данную тему дальше, сославшись на "стратегическую двусмысленность".
Кроме того, он призвал союзников помочь Украине обеспечить киберзащиту, создать современный военно-промышленный комплекс, поставлять побольше боевой техники и вооружений. А также усилить защиту Молдавии и границы с Белоруссией.
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон уже назвал проблему отправки войск на Украину "совсем не актуальной", указав на то, что от Киева не поступало соответствующего запроса. Но допустил, что ситуация может измениться.
Страна на распутье
Лидер левой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон считает, что Макрон втягивает Францию в войну с Россией. Это, по его словам, "безумие".
© РИА Новости / Марк Пэрис | Перейти в медиабанкЛидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года Анни Эрно на акции протеста против повышения цен в центре Парижа
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года Анни Эрно на акции протеста против повышения цен в центре Парижа
"Воинственная словесная эскалация одной ядерной державы против другой — уже безответственный поступок. Давно пора вести переговоры о мире и взаимной безопасности", — отметил он.
Глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен усомнилась в том, что президент понимает всю серьезность своего заявления. "Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей", — указала она.
Тем не менее премьер-министр Франции Габриэль Атталь подтвердил официальную позицию Парижа: отправка войск не исключена, нельзя допустить победы России. И добавил: "Война у дверей Евросоюза".
© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь в Елисейском дворце в Париже
В Кремле на это ответили, что в случае отправки контингента на Украину пойдет речь не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО. Узнав об этом, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс и страны Европы не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину
Слова вместо действий
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская напоминает: Макрону свойственны противоречивые высказывания. Он может выступить за мир и за военное решение одновременно. Ему нужны внешнеполитические успехи в момент, когда его миротворческая и посредническая деятельность провалилась.
© AP Photo / Jerome DelayВоенные из французского Иностранного легиона
© AP Photo / Jerome Delay
Военные из французского Иностранного легиона
"Реальный вклад Парижа в поддержку Киева меньше, чем у некоторых других на Западе. Макрон решил это как-то компенсировать. Сложно сказать, отправит ли НАТО когда-нибудь войска. Но в ближайшем будущем — нет. Европейские элиты пока к этому не готовы", — подчеркивает она.
Возможно, Елисейский дворец таким образом настраивает общественное мнение на неизбежность эскалации: мол, ради Украины стоит пожертвовать всем. Хотя люди сейчас считают иначе, в частности против помощи Киеву активно выступают аграрии.
"Вряд ли у Макрона есть какой-либо план по отправке вооруженного контингента", — уточняет доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузские военные во время учений
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французские военные во время учений
Тут понадобится много внутренних процедур: одобрение парламента, широкие дискуссии. Поэтому, скорее всего, слова Макрона разойдутся с делами.
А западные военные уже есть на Украине — неофициально, как добровольцы, добавляет эксперт. После выступления французского лидера их ряды могут пополниться.