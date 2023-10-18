Путин назвал Орбана провенгерским политиком
Путин: Орбана обвиняют в пророссийских настроениях, но это ерунда
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обвиняют в пророссийских настроениях, но это ерунда, он - провенгерский политик, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается премьер-министра Орбана, его сейчас обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Российский президент отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.
"У них нет такого мужества. Они ему завидуют, за это и нападают", - заключил Путин.