https://ria.ru/20231018/orban-1903583804.html

Путин назвал Орбана провенгерским политиком

Путин назвал Орбана провенгерским политиком - РИА Новости, 18.10.2023

Путин назвал Орбана провенгерским политиком

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обвиняют в пророссийских настроениях, но это ерунда, он - провенгерский политик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:03

2023-10-18T13:03

2023-10-18T13:30

в мире

владимир путин

виктор орбан

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обвиняют в пророссийских настроениях, но это ерунда, он - провенгерский политик, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается премьер-министра Орбана, его сейчас обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Российский президент отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы."У них нет такого мужества. Они ему завидуют, за это и нападают", - заключил Путин.

https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, виктор орбан, венгрия, россия