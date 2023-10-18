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Путин назвал Орбана провенгерским политиком - РИА Новости, 18.10.2023
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13:03 18.10.2023 (обновлено: 13:30 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/orban-1903583804.html
Путин назвал Орбана провенгерским политиком
Путин назвал Орбана провенгерским политиком - РИА Новости, 18.10.2023
Путин назвал Орбана провенгерским политиком
Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обвиняют в пророссийских настроениях, но это ерунда, он - провенгерский политик, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:03
2023-10-18T13:30
в мире
владимир путин
виктор орбан
венгрия
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обвиняют в пророссийских настроениях, но это ерунда, он - провенгерский политик, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается премьер-министра Орбана, его сейчас обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.Российский президент отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы."У них нет такого мужества. Они ему завидуют, за это и нападают", - заключил Путин.
https://ria.ru/20231006/orban-1900984330.html
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в мире, владимир путин, виктор орбан, венгрия, россия
В мире, Владимир Путин, Виктор Орбан, Венгрия, Россия
Путин назвал Орбана провенгерским политиком

Путин: Орбана обвиняют в пророссийских настроениях, но это ерунда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обвиняют в пророссийских настроениях, но это ерунда, он - провенгерский политик, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается премьер-министра Орбана, его сейчас обвиняют в каких-то пророссийских настроениях, это ерунда. У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он провенгерский политик", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.
Российский президент отметил, что на Орбана "нападают" не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а "за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа", которого лишены многие политические деятели сегодняшней Европы.
"У них нет такого мужества. Они ему завидуют, за это и нападают", - заключил Путин.
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