Премьер Словакии призвал предоставить России гарантии безопасности
Фицо: России нужны гарантии безопасности для урегулирования конфликта на Украине
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. России нужно предоставить гарантии безопасности для урегулирования конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Если мы говорим о том, что будет какое-то выравнивание российско-украинских отношений, то это будет больно и для одной, и для другой стороны. Должны быть какие-то гарантии. Кто-то должен дать гарантии Украине, а кто-то должен дать гарантии России. Ведь русские правы в том, что их Запад обманул, что мол не будет расширения (НАТО - ред.), а оно было. Я понимаю то, что сегодня делает Россия, как бой за гарантии безопасности, которых, как Россия ощущает, сейчас у нее нет", - сказал Фицо.
Он также подтвердил, что выступает против возможного членства Украины в НАТО. По словам Фицо, мир все же должен достичь договоренностей и с Россией, и с Украиной.
"России нужны гарантии безопасности, и Украине нужны гарантии безопасности, где-то здесь основа соглашения. И Россия, и Украина должны быть удовлетворены. Украина должна чувствовать безопасность, а Россия должна иметь гарантию, что НАТО не будет дальше расширяться, я не могу себе представить, чтобы Россия согласилась с членством Украины в НАТО", - сказал Фицо.
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил в интервью Такеру Карлсону, что "после 1991 года, когда Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло". Путин отметил, что США "обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения".