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Премьер Словакии призвал предоставить России гарантии безопасности - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/rossiya-1927605737.html
Премьер Словакии призвал предоставить России гарантии безопасности
Премьер Словакии призвал предоставить России гарантии безопасности - РИА Новости, 15.02.2024
Премьер Словакии призвал предоставить России гарантии безопасности
России нужно предоставить гарантии безопасности для урегулирования конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:37
2024-02-15T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
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роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. России нужно предоставить гарантии безопасности для урегулирования конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Если мы говорим о том, что будет какое-то выравнивание российско-украинских отношений, то это будет больно и для одной, и для другой стороны. Должны быть какие-то гарантии. Кто-то должен дать гарантии Украине, а кто-то должен дать гарантии России. Ведь русские правы в том, что их Запад обманул, что мол не будет расширения (НАТО - ред.), а оно было. Я понимаю то, что сегодня делает Россия, как бой за гарантии безопасности, которых, как Россия ощущает, сейчас у нее нет", - сказал Фицо. Он также подтвердил, что выступает против возможного членства Украины в НАТО. По словам Фицо, мир все же должен достичь договоренностей и с Россией, и с Украиной. "России нужны гарантии безопасности, и Украине нужны гарантии безопасности, где-то здесь основа соглашения. И Россия, и Украина должны быть удовлетворены. Украина должна чувствовать безопасность, а Россия должна иметь гарантию, что НАТО не будет дальше расширяться, я не могу себе представить, чтобы Россия согласилась с членством Украины в НАТО", - сказал Фицо. Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил в интервью Такеру Карлсону, что "после 1991 года, когда Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло". Путин отметил, что США "обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения".
https://ria.ru/20240127/fitso-1923826385.html
https://ria.ru/20240215/ukraina-1927503308.html
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в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Словакии призвал предоставить России гарантии безопасности

Фицо: России нужны гарантии безопасности для урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 15 фев - РИА Новости. России нужно предоставить гарантии безопасности для урегулирования конфликта на Украине, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Если мы говорим о том, что будет какое-то выравнивание российско-украинских отношений, то это будет больно и для одной, и для другой стороны. Должны быть какие-то гарантии. Кто-то должен дать гарантии Украине, а кто-то должен дать гарантии России. Ведь русские правы в том, что их Запад обманул, что мол не будет расширения (НАТО - ред.), а оно было. Я понимаю то, что сегодня делает Россия, как бой за гарантии безопасности, которых, как Россия ощущает, сейчас у нее нет", - сказал Фицо.
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Он также подтвердил, что выступает против возможного членства Украины в НАТО. По словам Фицо, мир все же должен достичь договоренностей и с Россией, и с Украиной.
"России нужны гарантии безопасности, и Украине нужны гарантии безопасности, где-то здесь основа соглашения. И Россия, и Украина должны быть удовлетворены. Украина должна чувствовать безопасность, а Россия должна иметь гарантию, что НАТО не будет дальше расширяться, я не могу себе представить, чтобы Россия согласилась с членством Украины в НАТО", - сказал Фицо.
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил в интервью Такеру Карлсону, что "после 1991 года, когда Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло". Путин отметил, что США "обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСловакияРоберт ФицоНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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