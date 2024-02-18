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В США внесут в конгресс резолюцию с осуждением Венгрии - РИА Новости, 18.02.2024
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13:39 18.02.2024 (обновлено: 13:40 18.02.2024)
https://ria.ru/20240218/vengriya-1928069640.html
В США внесут в конгресс резолюцию с осуждением Венгрии
В США внесут в конгресс резолюцию с осуждением Венгрии - РИА Новости, 18.02.2024
В США внесут в конгресс резолюцию с осуждением Венгрии
Два сенатора США из делегации, которая посетит Венгрию в воскресенье, внесут в американский конгресс резолюцию с осуждением Будапешта за задержку приема Швеции... РИА Новости, 18.02.2024
2024-02-18T13:39
2024-02-18T13:40
в мире
венгрия
швеция
нато
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два сенатора США из делегации, которая посетит Венгрию в воскресенье, внесут в американский конгресс резолюцию с осуждением Будапешта за задержку приема Швеции в НАТО и "отступление от демократии", передает агентство Associated Press со ссылкой на текст документа. В пятницу посольство США в Будапеште сообщило, что делегация конгресса США приедет в венгерскую столицу в воскресенье, чтобы обсудить "стратегические вопросы" взаимодействия НАТО и Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал американским сенаторам не пытаться оказать давление на Будапешт в вопросе приема Швеции в НАТО, потому что Венгрия - суверенная страна, ее депутаты не принимают важных решений под влиянием иностранных делегаций. В резолюции ее авторы сенаторы Джин Шахин от демократической партии и Том Тилис от республиканской отмечают "важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности", но при этом указывают, что Будапешт "не присоединился к другим странам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО, не выполнив обязательство не быть последним, кто одобрит вступление, и поставив под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и стабильности в Европе". Сенаторы также осуждают Венгрию за то, что она продолжает поддерживать отношения с Россией и Китаем и "сопротивляется" введению антироссийских санкций, а также за то, что правительство Венгрии из-за пандемии COVID-19, экономического кризиса и конфликта на Украине несколько раз продлевало чрезвычайное положение, которое давало ему больше полномочий для принятия решений в обход парламента. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Америки не безгранично, в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце января пригласил шведского коллегу Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит Кристерссона в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он посещал. Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.
https://ria.ru/20240202/vengriya-1925091826.html
https://ria.ru/20240217/nato-1927986994.html
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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в мире, венгрия, швеция, нато, виктор орбан, сша
В мире, Венгрия, Швеция, НАТО, Виктор Орбан, США
В США внесут в конгресс резолюцию с осуждением Венгрии

AP: американские сенаторы недовольны задержкой Венгрией приема Швеции в НАТО

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два сенатора США из делегации, которая посетит Венгрию в воскресенье, внесут в американский конгресс резолюцию с осуждением Будапешта за задержку приема Швеции в НАТО и "отступление от демократии", передает агентство Associated Press со ссылкой на текст документа.
В пятницу посольство США в Будапеште сообщило, что делегация конгресса США приедет в венгерскую столицу в воскресенье, чтобы обсудить "стратегические вопросы" взаимодействия НАТО и Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал американским сенаторам не пытаться оказать давление на Будапешт в вопросе приема Швеции в НАТО, потому что Венгрия - суверенная страна, ее депутаты не принимают важных решений под влиянием иностранных делегаций.
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Глава комитета сената США назвал Венгрию самым ненадежным членом НАТО
2 февраля, 17:38
В резолюции ее авторы сенаторы Джин Шахин от демократической партии и Том Тилис от республиканской отмечают "важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности", но при этом указывают, что Будапешт "не присоединился к другим странам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО, не выполнив обязательство не быть последним, кто одобрит вступление, и поставив под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и стабильности в Европе".
Сенаторы также осуждают Венгрию за то, что она продолжает поддерживать отношения с Россией и Китаем и "сопротивляется" введению антироссийских санкций, а также за то, что правительство Венгрии из-за пандемии COVID-19, экономического кризиса и конфликта на Украине несколько раз продлевало чрезвычайное положение, которое давало ему больше полномочий для принятия решений в обход парламента.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Америки не безгранично, в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО.
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Орбан рассказал, когда Венгрия сможет ратифицировать членство Швеции в НАТО
Вчера, 19:06
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце января пригласил шведского коллегу Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит Кристерссона в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он посещал.
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.
 
В миреВенгрияШвецияНАТОВиктор ОрбанСША
 
 
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