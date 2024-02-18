В США внесут в конгресс резолюцию с осуждением Венгрии
AP: американские сенаторы недовольны задержкой Венгрией приема Швеции в НАТО
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Два сенатора США из делегации, которая посетит Венгрию в воскресенье, внесут в американский конгресс резолюцию с осуждением Будапешта за задержку приема Швеции в НАТО и "отступление от демократии", передает агентство Associated Press со ссылкой на текст документа.
В пятницу посольство США в Будапеште сообщило, что делегация конгресса США приедет в венгерскую столицу в воскресенье, чтобы обсудить "стратегические вопросы" взаимодействия НАТО и Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал американским сенаторам не пытаться оказать давление на Будапешт в вопросе приема Швеции в НАТО, потому что Венгрия - суверенная страна, ее депутаты не принимают важных решений под влиянием иностранных делегаций.
В резолюции ее авторы сенаторы Джин Шахин от демократической партии и Том Тилис от республиканской отмечают "важную роль, которую Венгрия может играть в европейской и трансатлантической безопасности", но при этом указывают, что Будапешт "не присоединился к другим странам-членам НАТО в одобрении вступления Швеции в НАТО, не выполнив обязательство не быть последним, кто одобрит вступление, и поставив под угрозу трансатлантическую безопасность в ключевой момент для мира и стабильности в Европе".
Сенаторы также осуждают Венгрию за то, что она продолжает поддерживать отношения с Россией и Китаем и "сопротивляется" введению антироссийских санкций, а также за то, что правительство Венгрии из-за пандемии COVID-19, экономического кризиса и конфликта на Украине несколько раз продлевало чрезвычайное положение, которое давало ему больше полномочий для принятия решений в обход парламента.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что терпение Америки не безгранично, в Вашингтоне ждут от Венгрии скорейшей ратификации членства Швеции в НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце января пригласил шведского коллегу Кристерссона в Венгрию для обсуждения приема Швеции в НАТО. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что визит Кристерссона в страну способствует "выстраиванию доверия" между венгерским парламентом и шведскими властями и приведет к ратификации заявки Швеции в НАТО. По его словам, будет правильнее, если шведский премьер посетит Венгрию до ратификации, хотя бы потому, что Турцию он посещал.
Орбан ранее заявил, что правительство страны поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако депутаты парламента Венгрии не полны энтузиазма его ратифицировать, поскольку власти этих стран распространяют "бессовестную ложь" о Венгрии.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.