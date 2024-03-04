Рейтинг@Mail.ru
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/siyyarto-1930905394.html
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум - РИА Новости, 04.03.2024
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T03:04
2024-03-04T03:04
петер сийярто
анталья (провинция)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_739f01075c1525b99f84686b04441131.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум."Я точно поеду в Сочи (на форум "Атомэкспо" - ред.), и меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду", - заявил Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье.ПМЭФ-2024 пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге."Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Предыдущий проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.
https://ria.ru/20240107/vengriya-1919997712.html
https://ria.ru/20240303/siyyarto-1930793830.html
анталья (провинция)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357908_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ea8b03bc4b050c7d67f2bda07e8563ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петер сийярто, анталья (провинция), санкт-петербург
Петер Сийярто, Анталья (провинция), Санкт-Петербург
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум

Глава МИД Венгрии Сийярто планирует посетить ПМЭФ-2024, который пройдет в июне

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум.
«
"Я точно поеду в Сочи (на форум "Атомэкспо" - ред.), и меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду", - заявил Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Невозможно": в Венгрии сделали неожиданное заявление о России
7 января, 00:48
ПМЭФ-2024 пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге.
"Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Предыдущий проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Сийярто намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи
Вчера, 07:04
 
Петер СийяртоАнталья (провинция)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала