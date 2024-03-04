https://ria.ru/20240304/siyyarto-1930905394.html
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум - РИА Новости, 04.03.2024
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T03:04
2024-03-04T03:04
2024-03-04T03:04
петер сийярто
анталья (провинция)
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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум."Я точно поеду в Сочи (на форум "Атомэкспо" - ред.), и меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду", - заявил Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье.ПМЭФ-2024 пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге."Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Предыдущий проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.
https://ria.ru/20240107/vengriya-1919997712.html
https://ria.ru/20240303/siyyarto-1930793830.html
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петер сийярто, анталья (провинция), санкт-петербург
Петер Сийярто, Анталья (провинция), Санкт-Петербург
Сийярто планирует посетить Петербургский экономический форум
Глава МИД Венгрии Сийярто планирует посетить ПМЭФ-2024, который пройдет в июне