https://ria.ru/20240304/orban-1930911134.html

Сийярто оценил возможность организации встречи Орбана и Зеленского

Сийярто оценил возможность организации встречи Орбана и Зеленского - РИА Новости, 04.03.2024

Сийярто оценил возможность организации встречи Орбана и Зеленского

Условия для организации встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского еще не созрели, заявил РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T06:06

2024-03-04T06:06

2024-03-04T06:06

украина

в мире

венгрия

будапешт

виктор орбан

петер сийярто

владимир зеленский

совет европы

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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Условия для организации встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского еще не созрели, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент эти условия для организации встречи еще далеко не готовы", - сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье.Встреча Орбана и Зеленского будет иметь смысл, если украинская сторона выполнит все требования Будапешта, касающиеся венгерского национального меньшинства в Закарпатье, говорил Сийярто в январе.Зеленский пригласил Орбана на Украину еще в апреле 2022 года. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана, он состоится в подходящее время. В декабре 2023 года Орбан и Зеленский пересеклись в Буэнос-Айресе на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, но Орбан впоследствии заявил, что это нельзя назвать встречей, потому что они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.С начала российской специальной военной операции Киев дважды посещала президент Венгрии Каталин Новак. Орбан и Сийярто на Украину за это время не приезжали.Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915511309.html

https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html

https://ria.ru/20240203/orban-1925179818.html

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венгрия

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украина, в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, владимир зеленский, совет европы, венецианская комиссия, нато