Сийярто оценил возможность организации встречи Орбана и Зеленского
Сийярто: условия для организации встречи Орбана и Зеленского еще не созрели
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Условия для организации встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского еще не созрели, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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"Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент эти условия для организации встречи еще далеко не готовы", - сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье.
Встреча Орбана и Зеленского будет иметь смысл, если украинская сторона выполнит все требования Будапешта, касающиеся венгерского национального меньшинства в Закарпатье, говорил Сийярто в январе.
Зеленский пригласил Орбана на Украину еще в апреле 2022 года. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана, он состоится в подходящее время. В декабре 2023 года Орбан и Зеленский пересеклись в Буэнос-Айресе на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, но Орбан впоследствии заявил, что это нельзя назвать встречей, потому что они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.
С начала российской специальной военной операции Киев дважды посещала президент Венгрии Каталин Новак. Орбан и Сийярто на Украину за это время не приезжали.
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.