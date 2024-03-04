Рейтинг@Mail.ru
Сийярто оценил возможность организации встречи Орбана и Зеленского - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/orban-1930911134.html
Сийярто оценил возможность организации встречи Орбана и Зеленского
Сийярто оценил возможность организации встречи Орбана и Зеленского - РИА Новости, 04.03.2024
Сийярто оценил возможность организации встречи Орбана и Зеленского
Условия для организации встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского еще не созрели, заявил РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T06:06
2024-03-04T06:06
украина
в мире
венгрия
будапешт
виктор орбан
петер сийярто
владимир зеленский
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_555d8b5506d6b384b015b22047bc1672.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Условия для организации встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского еще не созрели, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент эти условия для организации встречи еще далеко не готовы", - сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье.Встреча Орбана и Зеленского будет иметь смысл, если украинская сторона выполнит все требования Будапешта, касающиеся венгерского национального меньшинства в Закарпатье, говорил Сийярто в январе.Зеленский пригласил Орбана на Украину еще в апреле 2022 года. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана, он состоится в подходящее время. В декабре 2023 года Орбан и Зеленский пересеклись в Буэнос-Айресе на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, но Орбан впоследствии заявил, что это нельзя назвать встречей, потому что они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.С начала российской специальной военной операции Киев дважды посещала президент Венгрии Каталин Новак. Орбан и Сийярто на Украину за это время не приезжали.Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20231213/zelenskiy-1915511309.html
https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html
https://ria.ru/20240203/orban-1925179818.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af65cf71f8f07b96af7a4a2a5272dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, венгрия, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, владимир зеленский, совет европы, венецианская комиссия, нато
Украина, В мире, Венгрия, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Владимир Зеленский, Совет Европы, Венецианская комиссия, НАТО
Сийярто оценил возможность организации встречи Орбана и Зеленского

Сийярто: условия для организации встречи Орбана и Зеленского еще не созрели

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Условия для организации встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Владимира Зеленского еще не созрели, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент эти условия для организации встречи еще далеко не готовы", - сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос на полях Дипломатического форума в Анталье.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине
13 декабря 2023, 13:21
Встреча Орбана и Зеленского будет иметь смысл, если украинская сторона выполнит все требования Будапешта, касающиеся венгерского национального меньшинства в Закарпатье, говорил Сийярто в январе.
Зеленский пригласил Орбана на Украину еще в апреле 2022 года. В марте 2023 года Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана, он состоится в подходящее время. В декабре 2023 года Орбан и Зеленский пересеклись в Буэнос-Айресе на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, но Орбан впоследствии заявил, что это нельзя назвать встречей, потому что они с Зеленским только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине
29 февраля, 23:59
С начала российской специальной военной операции Киев дважды посещала президент Венгрии Каталин Новак. Орбан и Сийярто на Украину за это время не приезжали.
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина, как видно, "циничным образом" никак не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
СМИ раскрыли, кто переубедил Орбана в вопросе помощи Украине
3 февраля, 10:37
 
УкраинаВ миреВенгрияБудапештВиктор ОрбанПетер СийяртоВладимир ЗеленскийСовет ЕвропыВенецианская комиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала