Год семьи и выборов. Путин расскажет, что ждет Россию
Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Сегодня российский президент обратится к Федеральному собранию с очередным посланием — особенно значимым, с учетом внешних и внутренних обстоятельств. О том, как Владимир Путин готовился к выступлению и чего от него ждать, — в материале РИА Новости.
Тщательная подготовка
Нынешнее обращение главы государства к законодателям — 19-е. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017 и 2022 годах.
Президент выйдет на трибуну в полдень 29 февраля в московском Гостином Дворе. Продолжительность пока не известна: федеральные каналы отводят час. Бывали речи короче, но некоторые длились и около двух часов.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВ Гостином Дворе перед началом оглашения ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года
В Гостином Дворе перед началом оглашения ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию. 20 февраля 2019 года
Традиционно содержание послания главы государства держат в секрете до последнего момента. Акценты отличаются в зависимости от внутренних и внешнеполитических условий. Например, в 2018 году президент много говорил о новых видах российских вооружений: от ракетного комплекса "Авангард" до гиперзвуковых "Кинжалов". А в 2022-м выступление отменили из-за динамично меняющейся обстановки в связи со специальной военной операцией (СВО). Прошлогоднее ожидаемо было посвящено ходу СВО и противостоянию с коллективным Западом. Разумеется, Путин затронул и другие вопросы.
"Ежедневно у него десятки контактов с министрами, руководителями ведомств и помощниками из администрации", — сообщил в начале недели пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Тот текст, который выходит в итоге, это текст президентский", — подчеркнул он.
Навстречу выборам
Нынешнее мероприятие состоится не только на фоне продолжающейся СВО, но и незадолго до выборов главы государства, на которые Путин идет самовыдвиженцем. В 2018-м, также незадолго до всенародного голосования, Песков подчеркивал, что послание — основа предвыборной кампании Путина. Центральная избирательная комиссия уточняла: это не нарушает законодательства. Нарушений нет и сейчас. Агитация в СМИ стартовала 17 февраля, а завершится 14 марта, накануне первого дня волеизъявления.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Как и в прошлом году, на выступление президента приглашены бойцы СВО. "Наши герои, которые участвовали или участвуют в спецоперации, конечно же, будут присутствовать", — отметил Песков. Никакого митинга-концерта после мероприятия не запланировано.
Предусмотрены некоторые эпидемиологические ограничения. В частности, депутатов оповестили о необходимости сдачи ПЦР-теста накануне выступления, 28 февраля. По сравнению с прошлым годом это "щадящий режим": в 2023-м тестировали трижды в течение недели. В итоге пустили не всех.
В центре внимания — семейная политика
Хотя содержание речи хранят в тайне, некоторая информация все же поступила. И даже от самого президента. Как он рассказал на февральской встрече с рабочими "Уралвагонзавода", могут быть озвучены новые меры поддержки семей.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Это вполне ожидаемо, ведь 2024-й в стране — Год семьи. И открыл его в январе на форуме "Родные — любимые" лично президент. "Убежден, что результаты, эффективность работы власти должны оцениваться прежде всего исходя из интересов семьи, роста ее благосостояния, — заявил он тогда. — Именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Но мы и стараемся так поступать".
Опрошенные РИА Новости эксперты также сходятся в том, что социальная тематика станет доминирующей. "Думаю, все-таки послание в первую очередь будет ориентировано на решение проблем повседневной жизни людей", — предполагает политолог, президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
Путин постоянно обращается к демографии на публике. "Он спрашивает у относительно молодых людей, есть ли у них дети, сколько планируют и так далее", — напоминает ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов. "Это особо важно для сохранения темпов экономического роста", — подчеркивает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — любимые"
Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме "Родные — любимые"
Что же касается зарубежной политики, то глава государства уже неоднократно обозначал позицию и приоритеты России. Поэтому, считают аналитики, на внешнем периметре президент, вероятно, сосредоточится на отношениях с дружественными странами.