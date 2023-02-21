Рейтинг@Mail.ru
"Расставить приоритеты": с чем Путин обратится к россиянам и миру - РИА Новости, 21.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230221/putin-1853294661.html
"Расставить приоритеты": с чем Путин обратится к россиянам и миру
"Расставить приоритеты": с чем Путин обратится к россиянам и миру - РИА Новости, 21.02.2023
"Расставить приоритеты": с чем Путин обратится к россиянам и миру
Многие наблюдатели полагают, что послание Владимира Путина Федеральному собранию станет для России​ историческим. Президент обратится не только к стране, но и... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T00:00
2023-02-21T00:01
политика
россия
москва
украина
владимир путин
дмитрий песков
леонид слуцкий (политик)
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Многие наблюдатели полагают, что послание Владимира Путина Федеральному собранию станет для России​ историческим. Президент обратится не только к стране, но и ко всему миру. О ключевых темах — в материале РИА Новости.​О чем пойдет речьГлава государства выступит в полдень 21 февраля в Гостином Дворе в Москве. Там уже с нуля часов перекроют движение транспорта. В частности, от Новой до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от Ильинки до Варварки в районе дома пять по Красной площади. Парковаться там нельзя.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. Всех интересует мнение российского лидера о ходе боевых действий на Украине, международной ситуации, о том, как страна справляется с трудностями. В зале будут участники спецоперации.​Чего ждут в парламентеЛидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что Путин расставит приоритеты, "которые лишат наших врагов надежды победить Россию, ослабить или попытаться подчинить своему неоколониальному диктату". Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко ожидает, что президент уделит внимание развитию оборонно-промышленного комплекса.Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов рассчитывает услышать о новых подходах к регулированию экономики. Вместе с тем Путин, видимо, коснется вопросов демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации, добавляет он.Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев думает, что президент затронет экономические проблемы новых регионов России. Нужно обеспечить системную поддержку людей, бизнеса, проработать логистику.Для первого замглавы международного комитета Совфеда генерала ФСБ Владимира Джабарова важнее всего вопросы обороноспособности страны. В частности — борьба с террористами, диверсантами и агентами западных спецслужб.​Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди хочет увидеть реакцию на "беспрецедентную наглость Вашингтона, возомнившего себя хозяином мироздания". Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин не сомневается,​ что президент обратится ко всему миру.Чего ждет бизнесПо мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, российские предприниматели надеются получить от президента четкие сигналы относительно их участия в решении социальных и экономических вопросов. Взамен компании рассчитывают получить больше свободы и поддержки. В частности, нужно продлить мораторий на проверки.Партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов не исключает того, что послание станет отправной точкой для изменений в налоговой системе. По его словам, этому способствует рекордный дефицит бюджета в январе. Так, президент может сделать шаг в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Речь пойдет не только о тех, кто много зарабатывает, но и о тех, кто уехал за границу, продолжая получать зарплату в России.Для профсоюзов главное — спецоперация. Как сказал руководитель ФНПР Михаил Шмаков, у них сейчас только один девиз: "Все для фронта, все для победы". Его заместитель Александр Шершуков отметил, что люди хотят услышать о перспективах России с точки зрения СВО.Пустят не всехПредставителей СМИ из недружественных государств в зал не пустят. Им придется следить за происходящим по телевизору.Кроме того, есть определенные антиковидные требования. Депутатов Госдумы протестировали трижды: 14, 16 и 20 февраля. В результате 15 из 370 парламентариев не придут на заседание.Что касается Путина, то его защитят вообще от любых вирусов, заверил Песков. При этом те, кто болеют, должны сидеть дома, а не ходить и заражать окружающих, подчеркнул пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853219522.html
https://ria.ru/20230118/lavrov-1845748953.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f4a05035fe0d418a8f18c506308a9b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, москва, украина, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), лдпр, справедливая россия, совет федерации рф, послание президента федеральному собранию в 2021 году
Политика, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Справедливая Россия, Совет Федерации РФ, Послание президента Федеральному собранию в 2021 году
00:00 21.02.2023 (обновлено: 00:01 21.02.2023)
 

"Расставить приоритеты": с чем Путин обратится к россиянам и миру

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Многие наблюдатели полагают, что послание Владимира Путина Федеральному собранию станет для России​ историческим. Президент обратится не только к стране, но и ко всему миру. О ключевых темах — в материале РИА Новости.​

О чем пойдет речь

Глава государства выступит в полдень 21 февраля в Гостином Дворе в Москве. Там уже с нуля часов перекроют движение транспорта. В частности, от Новой до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от Ильинки до Варварки в районе дома пять по Красной площади. Парковаться там нельзя.
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. Всех интересует мнение российского лидера о ходе боевых действий на Украине, международной ситуации, о том, как страна справляется с трудностями. В зале будут участники спецоперации.​

Чего ждут в парламенте

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что Путин расставит приоритеты, "которые лишат наших врагов надежды победить Россию, ослабить или попытаться подчинить своему неоколониальному диктату". Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко ожидает, что президент уделит внимание развитию оборонно-промышленного комплекса.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступает на пленарном заседании Государственной думы России
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступает на пленарном заседании Государственной думы России
Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов рассчитывает услышать о новых подходах к регулированию экономики. Вместе с тем Путин, видимо, коснется вопросов демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации, добавляет он.
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев думает, что президент затронет экономические проблемы новых регионов России. Нужно обеспечить системную поддержку людей, бизнеса, проработать логистику.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди" — на площадке "Цифровое деловое пространство"
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии Новые люди на площадке Цифровое деловое пространство - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди" — на площадке "Цифровое деловое пространство"
Для первого замглавы международного комитета Совфеда генерала ФСБ Владимира Джабарова важнее всего вопросы обороноспособности страны. В частности — борьба с террористами, диверсантами и агентами западных спецслужб.​
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди хочет увидеть реакцию на "беспрецедентную наглость Вашингтона, возомнившего себя хозяином мироздания". Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин не сомневается,​ что президент обратится ко всему миру.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 17:55
Танки, деньги, два часа. Зачем Байден приезжал в Киев

Чего ждет бизнес

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, российские предприниматели надеются получить от президента четкие сигналы относительно их участия в решении социальных и экономических вопросов. Взамен компании рассчитывают получить больше свободы и поддержки. В частности, нужно продлить мораторий на проверки.
Партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов не исключает того, что послание станет отправной точкой для изменений в налоговой системе. По его словам, этому способствует рекордный дефицит бюджета в январе. Так, президент может сделать шаг в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Речь пойдет не только о тех, кто много зарабатывает, но и о тех, кто уехал за границу, продолжая получать зарплату в России.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на XXV Петербургском международном экономическом форуме — 2022
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на XXV Петербургском международном экономическом форуме — 2022
Для профсоюзов главное — спецоперация. Как сказал руководитель ФНПР Михаил Шмаков, у них сейчас только один девиз: "Все для фронта, все для победы". Его заместитель Александр Шершуков отметил, что люди хотят услышать о перспективах России с точки зрения СВО.

Пустят не всех

Представителей СМИ из недружественных государств в зал не пустят. Им придется следить за происходящим по телевизору.
© РИА Новости / POOL/Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / POOL/Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Кроме того, есть определенные антиковидные требования. Депутатов Госдумы протестировали трижды: 14, 16 и 20 февраля. В результате 15 из 370 парламентариев не придут на заседание.
Что касается Путина, то его защитят вообще от любых вирусов, заверил Песков. При этом те, кто болеют, должны сидеть дома, а не ходить и заражать окружающих, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 15:54
"Как было, уже не будет". Лавров объяснил антироссийскую стратегию Запада
 
ПолитикаРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРСправедливая РоссияСовет Федерации РФПослание президента Федеральному собранию в 2021 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала