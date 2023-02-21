00:00 21.02.2023 (обновлено: 00:01 21.02.2023)
"Расставить приоритеты": с чем Путин обратится к россиянам и миру
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Многие наблюдатели полагают, что послание Владимира Путина Федеральному собранию станет для России историческим. Президент обратится не только к стране, но и ко всему миру. О ключевых темах — в материале РИА Новости.
О чем пойдет речь
Глава государства выступит в полдень 21 февраля в Гостином Дворе в Москве. Там уже с нуля часов перекроют движение транспорта. В частности, от Новой до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от Ильинки до Варварки в районе дома пять по Красной площади. Парковаться там нельзя.
© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации
© POOL
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. Всех интересует мнение российского лидера о ходе боевых действий на Украине, международной ситуации, о том, как страна справляется с трудностями. В зале будут участники спецоперации.
Чего ждут в парламенте
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий полагает, что Путин расставит приоритеты, "которые лишат наших врагов надежды победить Россию, ослабить или попытаться подчинить своему неоколониальному диктату". Заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко ожидает, что президент уделит внимание развитию оборонно-промышленного комплекса.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступает на пленарном заседании Государственной думы России
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступает на пленарном заседании Государственной думы России
Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов рассчитывает услышать о новых подходах к регулированию экономики. Вместе с тем Путин, видимо, коснется вопросов демографии, доходов населения и поддержки участников спецоперации, добавляет он.
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев думает, что президент затронет экономические проблемы новых регионов России. Нужно обеспечить системную поддержку людей, бизнеса, проработать логистику.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковОснователь партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди" — на площадке "Цифровое деловое пространство"
Основатель партии, президент Faberlic Алексей Нечаев на съезде партии "Новые люди" — на площадке "Цифровое деловое пространство"
Для первого замглавы международного комитета Совфеда генерала ФСБ Владимира Джабарова важнее всего вопросы обороноспособности страны. В частности — борьба с террористами, диверсантами и агентами западных спецслужб.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди хочет увидеть реакцию на "беспрецедентную наглость Вашингтона, возомнившего себя хозяином мироздания". Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин не сомневается, что президент обратится ко всему миру.
Чего ждет бизнес
По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, российские предприниматели надеются получить от президента четкие сигналы относительно их участия в решении социальных и экономических вопросов. Взамен компании рассчитывают получить больше свободы и поддержки. В частности, нужно продлить мораторий на проверки.
Партнер налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов не исключает того, что послание станет отправной точкой для изменений в налоговой системе. По его словам, этому способствует рекордный дефицит бюджета в январе. Так, президент может сделать шаг в сторону прогрессивной шкалы НДФЛ. Речь пойдет не только о тех, кто много зарабатывает, но и о тех, кто уехал за границу, продолжая получать зарплату в России.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на XXV Петербургском международном экономическом форуме — 2022
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на XXV Петербургском международном экономическом форуме — 2022
Для профсоюзов главное — спецоперация. Как сказал руководитель ФНПР Михаил Шмаков, у них сейчас только один девиз: "Все для фронта, все для победы". Его заместитель Александр Шершуков отметил, что люди хотят услышать о перспективах России с точки зрения СВО.
Пустят не всех
Представителей СМИ из недружественных государств в зал не пустят. Им придется следить за происходящим по телевизору.
© РИА Новости / POOL/Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина
Кроме того, есть определенные антиковидные требования. Депутатов Госдумы протестировали трижды: 14, 16 и 20 февраля. В результате 15 из 370 парламентариев не придут на заседание.
Что касается Путина, то его защитят вообще от любых вирусов, заверил Песков. При этом те, кто болеют, должны сидеть дома, а не ходить и заражать окружающих, подчеркнул пресс-секретарь президента.