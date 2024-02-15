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Путин анонсировал новые меры поддержки для семей - РИА Новости, 15.02.2024
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19:22 15.02.2024 (обновлено: 19:57 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/putin-1927661648.html
Путин анонсировал новые меры поддержки для семей
Путин анонсировал новые меры поддержки для семей - РИА Новости, 15.02.2024
Путин анонсировал новые меры поддержки для семей
Новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию, заявил Владимир Путин при общении с рабочими Уралвагонзавода. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:22
2024-02-15T19:57
россия
владимир путин
уралвагонзавод
семья
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию, заявил Владимир Путин при общении с рабочими Уралвагонзавода. &quot;С правительством согласуем некоторые вещи, может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах&quot;, — подчеркнул президент.Глава государства уточнил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать. При этом он не стал анонсировать новые меры заранее. По его словам, "надо проработать, чтобы это все было серьезно и реализуемо".Среди прочего президент также коснулся темы поддержки молодых семей. Он подчеркнул, что государство спонсирует соответствующую программу, деньги на нее предусмотрены как в этом году, так и в следующем."По-моему, 14,5 миллиарда в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше — 14,7 миллиарда", — уточнил Путин.Он добавил, что программу обязательно продлят "за горизонт трехлетнего бюджетирования". По словам президента, государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, поскольку только так можно сохранить народы России и развивать страну."Если мы хотим сохраниться как этнос — ну, или как этносы, населяющие Россию, — должно быть как минимум два ребенка. &lt;...&gt; А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка", — обратил внимание Путин.
https://ria.ru/20231204/prorekhi-1913757098.html
https://ria.ru/20240215/sem-1927660072.html
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россия, владимир путин, уралвагонзавод, семья
Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод, Семья
Путин анонсировал новые меры поддержки для семей

Путин: новые меры поддержки семей могут объявить перед обращением к парламенту

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСемья на прогулке
Семья на прогулке - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Семья на прогулке. Архивное фото
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию, заявил Владимир Путин при общении с рабочими Уралвагонзавода.
«

"С правительством согласуем некоторые вещи, может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах", — подчеркнул президент.

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Глава государства уточнил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать. При этом он не стал анонсировать новые меры заранее. По его словам, "надо проработать, чтобы это все было серьезно и реализуемо".
Среди прочего президент также коснулся темы поддержки молодых семей. Он подчеркнул, что государство спонсирует соответствующую программу, деньги на нее предусмотрены как в этом году, так и в следующем.
«
"По-моему, 14,5 миллиарда в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше — 14,7 миллиарда", — уточнил Путин.
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Он добавил, что программу обязательно продлят "за горизонт трехлетнего бюджетирования". По словам президента, государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, поскольку только так можно сохранить народы России и развивать страну.
"Если мы хотим сохраниться как этнос — ну, или как этносы, населяющие Россию, — должно быть как минимум два ребенка. <...> А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка", — обратил внимание Путин.

На прошлой неделе источники РИА Новости в губернаторском корпусе сообщили, что Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27-28 февраля. Позднее появилась информация, что мероприятие может пройти 29 февраля. Официального подтверждения пока нет.

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