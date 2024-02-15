https://ria.ru/20240215/putin-1927661648.html

Путин анонсировал новые меры поддержки для семей

Путин анонсировал новые меры поддержки для семей - РИА Новости, 15.02.2024

Путин анонсировал новые меры поддержки для семей

Новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию, заявил Владимир Путин при общении с рабочими Уралвагонзавода. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:22

2024-02-15T19:22

2024-02-15T19:57

россия

владимир путин

уралвагонзавод

семья

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — РИА Новости. Новые меры поддержки семей могут согласовать перед посланием Федеральному собранию, заявил Владимир Путин при общении с рабочими Уралвагонзавода. "С правительством согласуем некоторые вещи, может быть, к посланию ежегодному сформулируем и дополнительно еще объявим о дополнительных мерах", — подчеркнул президент.Глава государства уточнил, что в этой сфере разработали большую программу, которую еще будут совершенствовать. При этом он не стал анонсировать новые меры заранее. По его словам, "надо проработать, чтобы это все было серьезно и реализуемо".Среди прочего президент также коснулся темы поддержки молодых семей. Он подчеркнул, что государство спонсирует соответствующую программу, деньги на нее предусмотрены как в этом году, так и в следующем."По-моему, 14,5 миллиарда в прошлом году по этой программе отфинансировали. И в этом планируется где-то примерно такая сумма, чуть побольше — 14,7 миллиарда", — уточнил Путин.Он добавил, что программу обязательно продлят "за горизонт трехлетнего бюджетирования". По словам президента, государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, поскольку только так можно сохранить народы России и развивать страну."Если мы хотим сохраниться как этнос — ну, или как этносы, населяющие Россию, — должно быть как минимум два ребенка. <...> А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка", — обратил внимание Путин.

https://ria.ru/20231204/prorekhi-1913757098.html

https://ria.ru/20240215/sem-1927660072.html

https://realty.ria.ru/20240215/plata-1927492404.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, уралвагонзавод, семья