https://ria.ru/20230215/poslanie-1852155541.html

Послание Путина Федеральному Собранию покажут 21 февраля в 12:00

Послание Путина Федеральному Собранию покажут 21 февраля в 12:00 - РИА Новости, 15.02.2023

Послание Путина Федеральному Собранию покажут 21 февраля в 12:00

Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию, согласно телепрограмме, покажут федеральные каналы 21 февраля в 12:00. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:48

2023-02-15T13:48

2023-02-15T13:50

политика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию, согласно телепрограмме, покажут федеральные каналы 21 февраля в 12:00.Первый канал, Россия-1, НТВ покажут послание президента РФ в 12:00. Послание будет длиться час, после чего в 13:00 на каналах начнутся следующие программы.Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в этом году помимо традиционного списка приглашенных появится и новая категория в силу специфики нынешнего момента, в том числе это могут быть участники спецоперации.По словам Пескова, на послание будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны, а зарубежные СМИ из недружественных стран приглашаться не будут.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию, госдума рф, совет федерации рф