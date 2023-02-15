https://ria.ru/20230215/poslanie-1852155541.html
Послание Путина Федеральному Собранию покажут 21 февраля в 12:00
Послание Путина Федеральному Собранию покажут 21 февраля в 12:00 - РИА Новости, 15.02.2023
Послание Путина Федеральному Собранию покажут 21 февраля в 12:00
Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию, согласно телепрограмме, покажут федеральные каналы 21 февраля в 12:00. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:48
2023-02-15T13:48
2023-02-15T13:50
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию, согласно телепрограмме, покажут федеральные каналы 21 февраля в 12:00.Первый канал, Россия-1, НТВ покажут послание президента РФ в 12:00. Послание будет длиться час, после чего в 13:00 на каналах начнутся следующие программы.Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в Гостином дворе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в этом году помимо традиционного списка приглашенных появится и новая категория в силу специфики нынешнего момента, в том числе это могут быть участники спецоперации.По словам Пескова, на послание будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны, а зарубежные СМИ из недружественных стран приглашаться не будут.
https://ria.ru/20230214/poslanie-1851868399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
13:48 15.02.2023 (обновлено: 13:50 15.02.2023)
Послание Путина Федеральному Собранию покажут 21 февраля в 12:00
Федеральные каналы анонсировали показ послания Путина 21 февраля с 12:00 до 13:00