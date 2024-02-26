https://ria.ru/20240226/poslanie-1929459004.html

Эксперты рассказали, на чем может сфокусироваться Путин в своем послании

Эксперты рассказали, на чем может сфокусироваться Путин в своем послании - РИА Новости, 26.02.2024

Эксперты рассказали, на чем может сфокусироваться Путин в своем послании

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию может сделать акцент на социально-экономических темах, в частности на демографии, при... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T07:17

2024-02-26T07:17

2024-02-26T12:33

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию может сделать акцент на социально-экономических темах, в частности на демографии, при этом послание может стать не только подведением итогов, но и фундаментальным разговором о перспективах, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием. Ранее президент сообщил, что это будет постановкой задач на ближайшие шесть лет. Демография - стержневая тема Говоря о конкретных темах послания, эксперты едины во мнении, что ключевой акцент будет сделан на социальной политике страны. "У нас так или иначе послание бывает двух типов. Тип первый - судьбоносно-геополитический, как, например, в 2014 году в связи с присоединением Крыма… (Тип второй - ред.) такие социально ориентированные. Я думаю, что (послание президента - ред.), в первую очередь, будет социально ориентированное", - сообщил политолог, президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. Он отметил, что послание обычно включает в себя всё - и внешнюю политику, и экономику, и "социалку", вопрос только в акцентах. "Но учитывая тот факт, что президент за последнее время несколько раз очень подробно высказался и по поводу СВО, и по поводу внешней политики, я думаю, что все-таки послание, в первую очередь, будет ориентировано на решение проблем повседневной жизни людей", - сказал Минченко. В этом контексте все опрошенные политологи подчеркнули важность вопроса демографии в послании Путина. "Я думаю, что акцент будет делаться на "социалке" и на конкретных инициативах по поддержке различных социально-демографических групп", - сказал Минченко. В свою очередь политолог, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС Сергей Беспалов ожидает, что именно тема демографии станет ключевой в президентском выступлении. "Я бы все-таки рискнул предположить, что таким стержневым моментом будет демография", - сказал он и указал на встречи президента с гражданами, где почти на каждом мероприятии главой государства поднимаются в более или менее серьезной программной форме или где-то шутливо вопросы демографии. "Путин спрашивает у относительно молодых людей, есть ли у них дети, сколько планируют и так далее, всегда эти вещи поднимаются... Вопросам (демографии) будет уделено внимание очень существенное", - считает Беспалов. При этом, по мнению эксперта, тема демографии будет затронута даже в контексте вопросов о социальных льготах и поддержке участников СВО и их семей. "Видимо, каким-то образом эти вопросы, касающиеся социальных льгот, будут увязаны с демографической повесткой, потому что нужен новый стимул для повышения рождаемости", - добавил он. По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, и социально-экономический блок послания президента будет ориентирован на демографию. "Это особо важный момент в сохранении темпов экономического роста", - добавил он. Внешняя политика и другие темы Однако эксперты отмечают и другие важные темы, которые будут затронуты в послании. В частности, Абзалов выделяет три потенциальные направления: геополитика, подведение итогов и социально-экономическая составляющая. "Первая - это геополитическая составляющая, соответственно, международная составляющая, условно говоря военная составляющая, она касается, естественно, вопросов, связанных с Украиной, всего, что с это связано", - отметил Абзалов. С ним согласен и Беспалов, который отметил очевидность того, что часть, касающаяся внешней политики, геополитических вопросов, прозвучит и будет иметь очень серьезный резонанс. Однако, по его словам, к предвыборной программе президента прямого отношения она иметь не будет в том плане, что эти вещи не войдут в документы минуемой предвыборной программы. "Они не будут воплощены в каких-то там указах или законопроектах, которые последуют уже после переизбрания президента. Хотя, собственно говоря, если выйти за какие-то формальные рамки, то ключевым компонентом предвыборной программы, если угодно, отчетом президента перед избирателями такие вещи вполне могут быть", - отметил Беспалов. По его мнению, совершенно очевидно, что внешней политике будет уделено меньше времени, чем внутренней, поскольку "все концептуальные вещи здесь проговорены уже в прошлом и позапрошлом годах". "Мне кажется, что Путин безусловно еще раз подчеркнет то, что конфронтация наша с объединенным Западом – это не наш выбор, с другой стороны, что Россия к этой конфронтации оказалась готова и по итогам двух лет этого ожесточенного противостояния потери нашей страны во многих отношениях меньше, чем потери ее противников, и так далее", - предположил Беспалов. Кроме того, он заверил, что будет уделено серьезное внимание укреплению отношений со странами, не поддержавшими явным образом санкции против России. В этом направлении Путин также затронет проблематику антиколониального движения, которой в последнее время уделяется особое внимание, считает Беспалов. "Мне кажется, что по этому вопросу что-то Путин должен будет сказать еще, какие-то новые предложения, идеи новых международных форматов, новые формулировки мы здесь вполне можем услышать", - поделился он. Также эксперты ожидают традиционного подведения итогов. Этой части, по словам Абзалова, Путин посвятит достаточно определенный объем выступления. "Прошлый год, очевидно, является серьезным достижениями в вопросах экономики, в крайнем случае это самое важное направление, которое выстрелило", - добавил он. Не исключено, что достаточно серьезное внимание будет уделено вопросам науки. Беспалов полагает, что в послании будут не просто подняты какие-то вопросы, касающиеся передовых научных разработок, но более явно, чем в прежние годы, должна быть подчеркнута ключевая роль РАН в этих вопросах. Также глава государства отметит вопрос технологического развития. "Становится понятно, что даже переориентация технологических цепочек на невраждебные или даже на дружественные России страны не является решением проблемы. Хотя достижения за последние два года безусловно есть, но тут еще работы непочатый край. Безусловно, какие-то стимулы для дальнейшего технологического развития, для укрепления технологического суверенитета будут в послании прописаны", - отметил Беспалов. Также, по словам Абзалова, послание будет посвящено социально-экономической составляющей, идеям, связанным с сохранением льготной ипотеки для отдельных территорий, развитию инфраструктуры, обрабатывающих отраслей и так далее. Послание как предвыборная кампания Глава государства в своем послании затронет ряд тем, которые станут программными в его избирательной кампании, отмечают эксперты. "Судя по всему, послание является концентрированным перед избирательной кампанией, перед выборами. В нее будут входить все элементы, которые раннее прорабатывались в рамках мероприятий, основу составит социально-экономическая программа", - сообщил Абзалов. Однако Беспалов, в свою очередь, заверил, что могут быть и неожиданности. "Структура послания, конечно, остается непредсказуемой всегда до самого момента его оглашения. Какие-то сюрпризы здесь вполне возможны, особенно учитывая предвыборный формат", - отметил он. Эксперты ожидают, что послание может быть адресовано самым разным категориям населения, которые получили бы с помощью слов президента надежду и "ощущение определенности уверенности, преодоления тревоги перед будущим, какой-то определенности". В этом плане политолог Василий Зорин подчеркнул, что послание в 2024 году может отличаться более далеким горизонтом очерченных планов. "Конечно же, президент находится в режиме избирательной кампании и ему важно объяснить людям, за что они голосуют. В послании есть такая обязательная ритуальная составляющая, связанная с тем, что это обязанность, которую нужно выполнять каждый год, как бы отчитываясь о проделанной работе, хотелось бы, чтобы это был не отчет, а именно такой вот фундаментальный, эпохальный разговор о перспективах", - сообщил Зорин. Таким образом, речь президента на послании, как отметил эксперт, может иметь терапевтический эффект для массового сознания и помочь многим людям почувствовать себя увереннее, спокойнее в сегодняшнем мире. С этой точкой зрения согласен и Абзалов. По его словам, избиратели во многом будут голосовать именно за будущее, а на фоне "общей тревожности и неопределенности в мировом масштабе" позиция, связанная с формированием долгосрочной программы, станет магистральным треком. "То есть смысл будет заключаться не в том, что будет описываться только то, что происходит сейчас, а еще раз попытка объяснить, показать то, что в долгосроке это будет далеко продолжаться. Наличие плана за горизонт 2024, 2025, 2026 года показывает, что как бы не все заканчивается, что есть вот это будущее на самом деле, и это самый важный ресурс в современном мире", - пояснил эксперт. Также он добавил, что в сегодняшних условиях "ресурс понимания" будущего является важнейшим и единственным политическим ресурсом, который может себе позволить политик.

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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024