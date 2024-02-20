https://ria.ru/20240220/poslanie-1928434275.html

Герои СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию

Герои СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 20.02.2024

Герои СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию

Участники СВО будут присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, о месте проведения будет своевременно сообщено, заявил... РИА Новости, 20.02.2024

2024-02-20T12:52

2024-02-20T12:52

2024-02-20T12:56

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Участники СВО будут присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, о месте проведения будет своевременно сообщено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши герои, которые участвовали или участвуют в СВО, конечно же, будут присутствовать. Особенности формата - пока о них преждевременно говорить: подготовка продолжается. Место - мы его сообщим в установленные сроки", - сказал он. Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, сообщала пресс-служба Кремля.

https://ria.ru/20240220/poslanie-1928434849.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию