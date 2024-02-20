https://ria.ru/20240220/poslanie-1928434275.html
Герои СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию
Герои СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 20.02.2024
Герои СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию
Участники СВО будут присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, о месте проведения будет своевременно сообщено, заявил... РИА Новости, 20.02.2024
2024-02-20T12:52
2024-02-20T12:52
2024-02-20T12:56
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Участники СВО будут присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, о месте проведения будет своевременно сообщено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Наши герои, которые участвовали или участвуют в СВО, конечно же, будут присутствовать. Особенности формата - пока о них преждевременно говорить: подготовка продолжается. Место - мы его сообщим в установленные сроки", - сказал он. Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, сообщала пресс-служба Кремля.
https://ria.ru/20240220/poslanie-1928434849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному собранию
Герои СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию
Песков: герои СВО будут присутствовать на послании Путина Федеральному собранию
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Участники СВО будут присутствовать на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ, о месте проведения будет своевременно сообщено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши герои, которые участвовали или участвуют в СВО, конечно же, будут присутствовать. Особенности формата - пока о них преждевременно говорить: подготовка продолжается. Место - мы его сообщим в установленные сроки", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным посланием, сообщала пресс-служба Кремля.
Митинга-концерта после послания Путина Федеральному собранию не будет