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В поддержку Путина собрали 3,5 миллиона подписей - РИА Новости, 30.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:14 30.01.2024 (обновлено: 19:00 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/putin-1924413176.html
В поддержку Путина собрали 3,5 миллиона подписей
В поддержку Путина собрали 3,5 миллиона подписей - РИА Новости, 30.01.2024
В поддержку Путина собрали 3,5 миллиона подписей
В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента собрали более 3,5 миллиона подписей, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:14
2024-01-30T19:00
выборы президента россии — 2024
россия
политика
андрей турчак
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента собрали более 3,5 миллиона подписей, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.&quot;Всего было собрано более 3,5 миллиона подписей силами более 25 тысяч сборщиков. Хочу отметить, что именно &quot;Единая Россия&quot; внесла основной вклад в достижение этого результата, нашими однопартийцами было собрано без малого два миллиона сто тысяч подписей&quot;, — сказал он.Лидерами по количеству собранных подписей среди регионов стали:Кроме того, 16 января партия провела единый день сбора подписей, когда удалось собрать 316 тысяч. В мероприятии задействовали всю партийную структуру — региональные и местные исполкомы, общественные приемные, штабы общественной поддержки, рассказал Турчак. Всего партия организовала почти четыре тысячи площадок. Кроме того, на удаленных территориях, где нет представительств ЕР, волонтеры собирали подписи по месту жительства избирателей.Секретарь генсовета поблагодарил коллег за эффективный результат.Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост претендуют девять человек.Первыми ЦИК официально зарегистрировал Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Им как выдвиженцам от парламентских партий не пришлось собирать подписи в свою поддержку.Кроме того, регистрацию в качестве кандидата прошел Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец. Его штаб сдал в ЦИК 315 тысяч подписей.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин и Андрей Богданов — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Сергей Бабурин сдал подписи в ЦИК и сразу же подал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, призвав поддержать Путина. Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России, не сумела собрать необходимого числа подписей.Самовыдвиженцам — Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240130/putin-1924395006.html
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россия, политика, андрей турчак, владимир путин, единая россия
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Андрей Турчак, Владимир Путин, Единая Россия
В поддержку Путина собрали 3,5 миллиона подписей

Турчак: в поддержку самовыдвижения Путина собрали 3,5 миллиона подписей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента собрали более 3,5 миллиона подписей, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
«

"Всего было собрано более 3,5 миллиона подписей силами более 25 тысяч сборщиков. Хочу отметить, что именно "Единая Россия" внесла основной вклад в достижение этого результата, нашими однопартийцами было собрано без малого два миллиона сто тысяч подписей", — сказал он.

Лидерами по количеству собранных подписей среди регионов стали:
Кроме того, 16 января партия провела единый день сбора подписей, когда удалось собрать 316 тысяч. В мероприятии задействовали всю партийную структуру — региональные и местные исполкомы, общественные приемные, штабы общественной поддержки, рассказал Турчак. Всего партия организовала почти четыре тысячи площадок. Кроме того, на удаленных территориях, где нет представительств ЕР, волонтеры собирали подписи по месту жительства избирателей.
Секретарь генсовета поблагодарил коллег за эффективный результат.
Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост претендуют девять человек.
Первыми ЦИК официально зарегистрировал Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Им как выдвиженцам от парламентских партий не пришлось собирать подписи в свою поддержку.
Кроме того, регистрацию в качестве кандидата прошел Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец. Его штаб сдал в ЦИК 315 тысяч подписей.
Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин и Андрей Богданов — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Сергей Бабурин сдал подписи в ЦИК и сразу же подал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, призвав поддержать Путина. Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России, не сумела собрать необходимого числа подписей.
Самовыдвиженцам — Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Вчера, 16:09
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаАндрей ТурчакВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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