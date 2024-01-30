https://ria.ru/20240130/putin-1924413176.html

В поддержку Путина собрали 3,5 миллиона подписей

В поддержку Путина собрали 3,5 миллиона подписей - РИА Новости, 30.01.2024

В поддержку Путина собрали 3,5 миллиона подписей

В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента собрали более 3,5 миллиона подписей, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:14

2024-01-30T17:14

2024-01-30T19:00

выборы президента россии — 2024

россия

политика

андрей турчак

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В поддержку самовыдвижения Владимира Путина на пост президента собрали более 3,5 миллиона подписей, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Всего было собрано более 3,5 миллиона подписей силами более 25 тысяч сборщиков. Хочу отметить, что именно "Единая Россия" внесла основной вклад в достижение этого результата, нашими однопартийцами было собрано без малого два миллиона сто тысяч подписей", — сказал он.Лидерами по количеству собранных подписей среди регионов стали:Кроме того, 16 января партия провела единый день сбора подписей, когда удалось собрать 316 тысяч. В мероприятии задействовали всю партийную структуру — региональные и местные исполкомы, общественные приемные, штабы общественной поддержки, рассказал Турчак. Всего партия организовала почти четыре тысячи площадок. Кроме того, на удаленных территориях, где нет представительств ЕР, волонтеры собирали подписи по месту жительства избирателей.Секретарь генсовета поблагодарил коллег за эффективный результат.Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост претендуют девять человек.Первыми ЦИК официально зарегистрировал Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Им как выдвиженцам от парламентских партий не пришлось собирать подписи в свою поддержку.Кроме того, регистрацию в качестве кандидата прошел Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец. Его штаб сдал в ЦИК 315 тысяч подписей.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин и Андрей Богданов — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Сергей Бабурин сдал подписи в ЦИК и сразу же подал заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, призвав поддержать Путина. Ирина Свиридова, выдвинутая Демократической партией России, не сумела собрать необходимого числа подписей.Самовыдвиженцам — Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240130/putin-1924395006.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, андрей турчак, владимир путин, единая россия