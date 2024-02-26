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В Кремле рассказали о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
В Кремле рассказали о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию - РИА Новости, 26.02.2024
В Кремле рассказали о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин первую половину недели готовится к оглашению послания Федеральному собранию, ежедневно у него десятки контактов с министрами,... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T13:07
2024-02-26T13:07
2024-02-26T13:07
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин первую половину недели готовится к оглашению послания Федеральному собранию, ежедневно у него десятки контактов с министрами, руководителями ведомств и помощниками из администрации, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле, началась неделя, первая половина которой будет главным образом посвящена подготовке к посланию Федеральному собранию... президент лично работает над этим текстом. В ходе этих дней, которые предшествуют оглашению послания, у президента в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - и с министрами, и с вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Вопрос весьма напряженный", - сказал он. "Тот текст, который выходит в итоге, это текст президентский. Поэтому в понедельник, вторник и среду президент будет готовиться", - добавил он. Глава государства выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию
Песков: Путин ежедневно проводит десятки встреч в рамках подготовки к посланию
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин первую половину недели готовится к оглашению послания Федеральному собранию, ежедневно у него десятки контактов с министрами, руководителями ведомств и помощниками из администрации, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент работает в Кремле, началась неделя, первая половина которой будет главным образом посвящена подготовке к посланию Федеральному собранию... президент лично работает над этим текстом. В ходе этих дней, которые предшествуют оглашению послания, у президента в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - и с министрами, и с вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации. Вопрос весьма напряженный", - сказал он.
"Тот текст, который выходит в итоге, это текст президентский. Поэтому в понедельник, вторник и среду президент будет готовиться", - добавил он.
Глава государства выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля.
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