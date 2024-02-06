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Популярный Таиланд и криминальные хроники: безопасно ли отдыхать в стране

Популярный Таиланд и криминальные хроники: безопасно ли отдыхать в стране - РИА Новости, 06.02.2024

Популярный Таиланд и криминальные хроники: безопасно ли отдыхать в стране

В прошлом году полтора миллиона туристов из России, в этом эксперты прогнозируют до двух миллионов — Таиланд сейчас на пике популярности. Но есть проблемы: мест РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:00

2024-02-06T08:03

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Светлана Баева. В прошлом году полтора миллиона туристов из России, в этом эксперты прогнозируют до двух миллионов — Таиланд сейчас на пике популярности. Но есть проблемы: мест в отелях не хватает, цены растут. Да и в локальные новости россияне попадают регулярно — то за игру в покер задержат, то за незаконный концерт, то за хулиганство. Об особенностях и стоимости отдыха в королевстве, а также о возможных опасностях — в материале РИА Новости.Конкурентов нет"С января в Таиланд прилетели, по разным оценкам, примерно 230 тысяч россиян, — говорит гендиректор компании Mayel Travel Майя Котляр. — Рекордный показатель. Возможно, в итоге достигнет двух миллионов. Почти как в ОАЭ".По данным группы компаний "Слетать.ру", спрос на туры в Таиланд в январе и феврале 2024-го на 40 процентов выше, чем в аналогичный период годом ранее."Большинство путешественников ищет место для зимовки, то есть со второй половины сентября и до середины мая — чтобы на море и с развитой инфраструктурой, — объясняет главный эксперт по странам ЮВА, коммерческий директор "Интуриста" Филипп Обручев-Миронов. — В этом случае Таиланд — практически всегда беспроигрышный вариант, туда летает много авиакомпаний". Пока, отмечает он, у королевства нет конкурентов такого уровня.Перелеты есть практически из всех регионов России. "Это регулярные и чартерные рейсы Azur Air, Red Wings, S7 Airlines, "Аэрофлот" — все прямые. В Level.Travel 80 процентов туристов выбирают такие, — говорят в компании. — Оставшиеся предпочитают добираться с пересадками. Вариантов очень много: через ОАЭ, Катар, Китай, Оман, Бахрейн, Турцию. В некоторых случаях такой перелет внутри тура снижает стоимость путешествия на 5-25 процентов".Подобрать подходящий рейс можно фактически на любой день. В Tez Tour отмечают, что дефицита билетов нет."Непопсовые" курорты и дефицит номеровИз-за массового турпотока из России и Китая есть проблемы с местами в отелях. "Игра на повышение" в Таиланде началась в третьем квартале 2022-го, сразу после запуска прямых рейсов из России. С тех пор даже те отели, которые туристы раньше не рассматривали, предлагаются по ценам "выше стойки" — и эти гостиницы раскупают", — говорит Филипп Обручев-Миронов.По его словам, в пиковые даты (празднования Нового года по европейскому, китайскому, тайскому календарям), а иногда и просто на выходные дни отельеры могут предложить номера из "квоты другого оператора" по завышенной цене, часто в два раза дороже. Более того, если до пандемии перепродажи в гостиницах Таиланда были скорее редкостью, то после 2022-го такое происходит все чаще.В Fun&Sun, правда, подчеркивают, что не видят сложности с размещением туристов, тем более при наличии блоков мест. Развиваются и относительно новые направления. Например, поясняет эксперт, рейсы можно ставить на Краби или в Паттайю, чтобы привлечь внимание к "менее попсовым", но также потенциально интересным для массового туриста местам. Так, аэропорт Утапао позволяет попасть на курорты Районга, Чантабури и Трата (в первую очередь архипелага Чанг на границе с Камбоджей).Как подорожалоВ "Слетать.ру" отмечают, что средний чек вырос на 7,5 процента. "Забронировать тур на двоих на семь ночей с проживанием в отеле категории "три звезды" на завтраках и вылетом из Москвы в период первой половины февраля можно от 148 500 рублей, по тем же параметрам с вылетом в конце февраля — от 135 200 рублей", — уточняют в компании."Отдых в этом году уже подорожал на 15-20 процентов, — говорит Майя Котляр. — Связано это с отменой визового режима для туристов из Китая. С 10 февраля начинается китайский Новый год, и они хлынут в Таиланд".Она добавляет, что направление "перегрето". "Четверки" и "пятерки" переполнены, сейчас сложно подтвердить наличие номеров в хорошей гостинице и забронировать их за вменяемые деньги, — рассказывает эксперт. — Если раньше на чартере тур в качественную "пятерку" можно было купить за 200-250 тысяч на неделю на двоих, то сейчас — за 280-320 тысяч". Тенденция, по ее мнению, продолжится.Россияне в новостях ТаиландаРоссиян в королевстве ждут, понимая их важность для экономики. В частности, Туристическое управление страны (ТАТ) считает нужным продлить срок действия 90-дневного "безвиза" для граждан России. Сейчас он объявлен до 30 апреля.При этом соотечественники нередко попадают в местные новостные хроники. Недавно арестовали и депортировали участников группы "Би-2". Ранее полиция Таиланда задержала четырех россиян на одной из вилл на острове Пхукет за партией в покер (в стране действует запрет на азартные игры). А недавно 24-летний мужчина пробрался на четвертый этаж здания и вломился в офис губернатора, разбив топором стеклянную дверь."Особенность многих организованных туристов в Таиланде — стремление расслабиться, полностью отдаться своим желаниям, не задумываясь о последствиях", — отмечает Обручев-Миронов.С "самотуристами", по его словам, еще сложнее. Да и релоканты, говорит эксперт, ведут себя так, что по умолчанию настраивают местных против себя. К сожалению, считает Обручев-Миронов, у многих россиян Таиланд стереотипно ассоциируется со вседозволенностью, безнаказанностью. И они, требуя к себе особого отношения, позволяют вытворять такое, чего бы никогда не сделали, скажем, в ОАЭ или Европе. Соблюдайте законы, покупайте страховкуТуристам не стоит забывать и об общих правилах поведения, и о законах Таиланда. Например, в королевстве запрещены не только азартные игры, но и электронные сигареты, а также их аналоги. Даже ввозить нельзя.Довольно строго относятся к нарушению визового режима, ПДД. С прошлого года иностранцам начали выдавать штрафные карточки — желтые и красные, как в футболе.При этом, по словам экспертов, никаких ужесточений по отношению к туристам, как, например, на Бали, нет. Главное — соблюдать законы.И кстати, ПДД. Как рассказывал РИА Новости директор департамента андеррайтинга розничного страхования "Ренессанс страхование" Артем Искра, почти каждое четвертое обращение туристов в Таиланде связано с травмами. "В стране популярны мотобайки, которые часто берут в аренду. Но трафик сложный, с особенностями движения иностранцы незнакомы, поэтому попадают в ДТП", — объяснял он. Вождение в нетрезвом виде — серьезное нарушение."Частые травмы, как и инциденты, в Таиланде были всегда. В первую очередь такое происходит с независимыми путешественниками. Причины проблем: самостоятельная аренда транспорта (мы своим туристам данную услугу не предоставляем и не рекомендуем), покупка экскурсий "на улице", — говорят в Tez Tour. — Наш совет — пользоваться официальными услугами, через своего гида заказывать трансфер до желаемого места и экскурсии".Ну и обязательно покупать страховку. Медицина в Таиланде очень дорогая, да и транспортировка на родину обойдется недешево. Напомним, по данным АТОР, в 2023-м самый затратный страховой случай произошел в королевстве: россиянка разбилась на байке, все необходимые процедуры обошлись в 7,5 миллиона рублей.

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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