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В Таиланде в 2023 году отдохнули почти полтора миллиона россиян - РИА Новости, 10.01.2024
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Туризм
 
10:39 10.01.2024 (обновлено: 10:45 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/tailand-1920456828.html
В Таиланде в 2023 году отдохнули почти полтора миллиона россиян
В Таиланде в 2023 году отдохнули почти полтора миллиона россиян - РИА Новости, 10.01.2024
В Таиланде в 2023 году отдохнули почти полтора миллиона россиян
Туристический поток из России в Таиланд по итогам 2023 года составил почти 1,5 миллиона человек, что превысило показатель допандемийного 2019 года, сообщили в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:39
2024-01-10T10:45
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Туристический поток из России в Таиланд по итогам 2023 года составил почти 1,5 миллиона человек, что превысило показатель допандемийного 2019 года, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "За 2023 год в стране отдохнуло 1,48 миллиона российских туристов. Это больше, чем в 2019 году, когда страну посетили 1,47 миллиона туристов из РФ, и более чем втрое превышает результат 2022 года (435 тысяч)", – сообщили в РСТ со ссылкой на данные Управления по туризму Таиланда (ТАТ), уточнив, что всего в прошлом году страну посетили 28 миллионов иностранных туристов. "Весь 2023 год Таиланд продавался очень активно, за осенние месяцы его объемы практически удвоились. Российский рынок восстанавливается быстрее всех неазиатских. Этому способствуют, прежде всего, безвизовый режим и обилие перевозки. Таиландские авиакомпании не выполняют прямые рейсы в РФ, но российские перевозчики поставили и регулярные, и чартерные рейсы из большого количества городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом сохраняется спрос и на стыковочные рейсы", – процитировали в сообщении вице-президента РСТ Дмитрия Горина. Он полагает, что спрос на Таиланд будет высоким и в 2024 году. "Вместе с ОАЭ, Египтом, Шри-Ланкой и Турцией он сейчас входит в топ-5 по продажам. В 2024 году мы ждем роста не менее чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. С точки зрения цены Таиланд чрезвычайно конкурентоспособен даже по сравнению с летней Турцией", – процитировали в РСТ Горина. С этим мнением согласилась и заместитель генерального директора туристической компании "Пакс" Любовь Чучмаева. "Судя по продажам на январь-февраль, динамика не спадает. У нас блочная перевозка закрыта уже до февраля. Есть ощущение, что рынок продолжит расти", – приводятся в сообщении слова Чучмаевой. По мнению директора по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарьи Домостроевой, один из главных стимулов роста турпотока в Таиланд – обширная перевозка. "Рейсов много, в том числе стыковочных арабских и китайских авиакомпаний. Последние сейчас предлагают минимальные цены. В целом средний чек по сравнению с прошлым годом практически не изменился и составляет 1,2 тысячи долларов на человека с дорогой. При этом подавляющая часть стоимости пакета приходится на перелет, он обходится примерно в одну тысячу долларов", – отметила она.
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новости - туризм, таиланд, россия, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), интурист, отдых на море, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Таиланд, Россия, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Интурист, Отдых на море, куда можно лететь
В Таиланде в 2023 году отдохнули почти полтора миллиона россиян

РСТ: турпоток из России в Таиланд в 2023 году превысил допандемийный уровень

© iStock.com / chokjaДевушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд
Девушка на острове Симилан недалеко от Пхукета, Таиланд - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / chokja
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Туристический поток из России в Таиланд по итогам 2023 года составил почти 1,5 миллиона человек, что превысило показатель допандемийного 2019 года, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"За 2023 год в стране отдохнуло 1,48 миллиона российских туристов. Это больше, чем в 2019 году, когда страну посетили 1,47 миллиона туристов из РФ, и более чем втрое превышает результат 2022 года (435 тысяч)", – сообщили в РСТ со ссылкой на данные Управления по туризму Таиланда (ТАТ), уточнив, что всего в прошлом году страну посетили 28 миллионов иностранных туристов.
"Весь 2023 год Таиланд продавался очень активно, за осенние месяцы его объемы практически удвоились. Российский рынок восстанавливается быстрее всех неазиатских. Этому способствуют, прежде всего, безвизовый режим и обилие перевозки. Таиландские авиакомпании не выполняют прямые рейсы в РФ, но российские перевозчики поставили и регулярные, и чартерные рейсы из большого количества городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом сохраняется спрос и на стыковочные рейсы", – процитировали в сообщении вице-президента РСТ Дмитрия Горина.
Он полагает, что спрос на Таиланд будет высоким и в 2024 году. "Вместе с ОАЭ, Египтом, Шри-Ланкой и Турцией он сейчас входит в топ-5 по продажам. В 2024 году мы ждем роста не менее чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. С точки зрения цены Таиланд чрезвычайно конкурентоспособен даже по сравнению с летней Турцией", – процитировали в РСТ Горина.
С этим мнением согласилась и заместитель генерального директора туристической компании "Пакс" Любовь Чучмаева. "Судя по продажам на январь-февраль, динамика не спадает. У нас блочная перевозка закрыта уже до февраля. Есть ощущение, что рынок продолжит расти", – приводятся в сообщении слова Чучмаевой.
По мнению директора по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарьи Домостроевой, один из главных стимулов роста турпотока в Таиланд – обширная перевозка. "Рейсов много, в том числе стыковочных арабских и китайских авиакомпаний. Последние сейчас предлагают минимальные цены. В целом средний чек по сравнению с прошлым годом практически не изменился и составляет 1,2 тысячи долларов на человека с дорогой. При этом подавляющая часть стоимости пакета приходится на перелет, он обходится примерно в одну тысячу долларов", – отметила она.
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ТуризмНовости - ТуризмТаиландРоссияДмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)ИнтуристОтдых на морекуда можно лететь
 
 
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