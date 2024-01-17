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На Пхукете россиянин с топором устроил дебош в администрации - РИА Новости, 17.01.2024
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Туризм
 
10:40 17.01.2024 (обновлено: 12:01 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/pkhuket-1921791739.html
На Пхукете россиянин с топором устроил дебош в администрации
На Пхукете россиянин с топором устроил дебош в администрации - РИА Новости, 17.01.2024
На Пхукете россиянин с топором устроил дебош в администрации
Россиянину, который проник в здание администрации таиландской провинции Пхукет и разбил топором стеклянную дверь в офис губернатора, грозят обвинения в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:40
2024-01-17T12:01
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянину, который проник в здание администрации таиландской провинции Пхукет и разбил топором стеклянную дверь в офис губернатора, грозят обвинения в хулиганстве, передает портал KhaoSod. &quot;Безрассудное хулиганство российского туриста в здании администрации Пхукета, приведшее к значительному повреждению офиса губернатора, закончилось арестом и последующей госпитализацией&quot;, — говорится в публикации.По информации издания, 24-летний молодой человек пробрался на четвертый этаж здания и вломился в офис губернатора. На полу там остались капли крови, которые вели к столу секретаря, где лежал топор. Об инциденте полицейским сообщили сотрудники службы безопасности администрации и губернатор Сопон Суваннарат.Молодой человек с места происшествия скрылся. При этом местный житель пожаловался, что он украл мотоцикл, припаркованный перед ближайшим магазином. Вскоре подозреваемого задержали, на ногах у него обнаружили многочисленные порезы от стекла. Туриста доставили в больницу Вачира Пхукета. Первоначальный диагноз предполагал проблемы с психическим здоровьем, поскольку его речь была бессвязной. Ожидается, что молодому человеку введут успокоительное и оставят его под наблюдением, а затем предъявят обвинения.
https://ria.ru/20240109/arest-1920281712.html
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в мире, пхукет (остров), таиланд, новости - туризм
В мире, Пхукет (остров), Таиланд, Туризм, Новости - Туризм
На Пхукете россиянин с топором устроил дебош в администрации

KhaoSod: россиянин проник в здание администрации Пхукета и разбил топором дверь

© РИА Новости / Валентин Чебунин | Перейти в медиабанкПхукет
Пхукет - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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Пхукет. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Россиянину, который проник в здание администрации таиландской провинции Пхукет и разбил топором стеклянную дверь в офис губернатора, грозят обвинения в хулиганстве, передает портал KhaoSod.
«

"Безрассудное хулиганство российского туриста в здании администрации Пхукета, приведшее к значительному повреждению офиса губернатора, закончилось арестом и последующей госпитализацией", — говорится в публикации.

По информации издания, 24-летний молодой человек пробрался на четвертый этаж здания и вломился в офис губернатора. На полу там остались капли крови, которые вели к столу секретаря, где лежал топор. Об инциденте полицейским сообщили сотрудники службы безопасности администрации и губернатор Сопон Суваннарат.
Молодой человек с места происшествия скрылся. При этом местный житель пожаловался, что он украл мотоцикл, припаркованный перед ближайшим магазином. Вскоре подозреваемого задержали, на ногах у него обнаружили многочисленные порезы от стекла. Туриста доставили в больницу Вачира Пхукета. Первоначальный диагноз предполагал проблемы с психическим здоровьем, поскольку его речь была бессвязной. Ожидается, что молодому человеку введут успокоительное и оставят его под наблюдением, а затем предъявят обвинения.
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