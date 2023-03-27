Туристам-нарушителям в Таиланде выдали первые красные и желтые карточки
В Таиланде выдали первые красные и желтые карточки шести туристам-нарушителям
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иммиграционная служба Пхукета выписала туристам-правонарушителям первые желтые и красные карточки, сообщает газета The Phuket News.
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"В первой половине марта желтые карточки получили два француза, гражданин Украины и гражданин Швеции. Красные карточки были вручены гражданам Швеции и Франции, которые затем были депортированы", — говорится в статье.
Издание уточняет, что сейчас в судах рассматриваются дела 181 иностранца. По информации иммиграционной службы, большинство из них — приезжие из России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Наиболее распространенные правонарушения — вождение в нетрезвом виде, пребывание в стране по просроченной визе, незаконный въезд в Таиланд и работа без разрешения.
"Большое количество иностранцев, приезжающих на Пхукет, плохо разбираются в тайских обычаях и правилах. Следовательно, многие из них утверждают, что не знали о нарушенных законах и постановлениях, а также о последствиях своих действий. Многие оправдываются тем, что видели, как другие делают то же самое без наказания, поэтому полагали, что могут сделать то же самое без последствий", — заявили в иммиграционной службе.
Система карточек действует сейчас только на Пхукете. Она позаимствована из футбола, где желтая карточка означает предупреждение за нарушение правил, а красная — удаление с поля. Так, иностранец, которого уличат в каком-либо нарушении порядка на Пхукете, получит желтую карточку. Он сможет продолжить отдых, но в следующий раз его в Таиланд не пустят. При втором противоправном проступке турист получит уже красную карточку и его немедленно вышлют из страны.
Если эта система окажется эффективной, ее могут распространить и на другие популярные туристические направления — Паттайя, Чиангмай и Саму. Тем не менее отмечаются и некоторые неопределенности, в том числе по поводу того, какие действия и нарушения приведут к выдаче желтых карточек.