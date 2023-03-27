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Туристам-нарушителям в Таиланде выдали первые красные и желтые карточки

Туристам-нарушителям в Таиланде выдали первые красные и желтые карточки - РИА Новости, 27.03.2023

Туристам-нарушителям в Таиланде выдали первые красные и желтые карточки

Иммиграционная служба Пхукета выписала туристам-правонарушителям первые желтые и красные карточки, сообщает газета The Phuket News. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:54

2023-03-27T11:54

2023-03-27T14:16

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Иммиграционная служба Пхукета выписала туристам-правонарушителям первые желтые и красные карточки, сообщает газета The Phuket News. Издание уточняет, что сейчас в судах рассматриваются дела 181 иностранца. По информации иммиграционной службы, большинство из них — приезжие из России, Франции, Великобритании, Мьянмы и Камбоджи. Наиболее распространенные правонарушения — вождение в нетрезвом виде, пребывание в стране по просроченной визе, незаконный въезд в Таиланд и работа без разрешения. "Большое количество иностранцев, приезжающих на Пхукет, плохо разбираются в тайских обычаях и правилах. Следовательно, многие из них утверждают, что не знали о нарушенных законах и постановлениях, а также о последствиях своих действий. Многие оправдываются тем, что видели, как другие делают то же самое без наказания, поэтому полагали, что могут сделать то же самое без последствий", — заявили в иммиграционной службе. Система карточек действует сейчас только на Пхукете. Она позаимствована из футбола, где желтая карточка означает предупреждение за нарушение правил, а красная — удаление с поля. Так, иностранец, которого уличат в каком-либо нарушении порядка на Пхукете, получит желтую карточку. Он сможет продолжить отдых, но в следующий раз его в Таиланд не пустят. При втором противоправном проступке турист получит уже красную карточку и его немедленно вышлют из страны. Если эта система окажется эффективной, ее могут распространить и на другие популярные туристические направления — Паттайя, Чиангмай и Саму. Тем не менее отмечаются и некоторые неопределенности, в том числе по поводу того, какие действия и нарушения приведут к выдаче желтых карточек.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, пхукет (остров), таиланд