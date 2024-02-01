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В Таиланде планируют продлить безвиз для российских туристов

В Таиланде планируют продлить безвиз для российских туристов - РИА Новости, 01.02.2024

В Таиланде планируют продлить безвиз для российских туристов

В Таиланде предлагают продлить 90-дневный безвиз для российских туристов, сообщает Asean Now. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:25

2024-02-01T12:25

2024-02-01T12:35

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В Таиланде предлагают продлить 90-дневный безвиз для российских туристов, сообщает Asean Now.Туристическое управление Таиланда (ТАТ) планирует предложить правительству провести значительные реформы по либерализации визового режима для иностранных гостей.В частности, в ТАТ считают нужным продлить срок действия 90-дневного безвиза для граждан России. Такой порядок был введен еще в ноябре прошлого года и должен закончиться 30 апреля. После этого без разрешения можно будет находиться на территории королевства лишь 30 дней.Трехмесячный безвиз должен был стимулировать российский турпоток. Так и получилось: в прошлом году страну посетило 1,5 миллиона россиян, в этом ожидается визит двух миллионов.Действие длительного безвиза предполагается также распространить и на туристов из Европы и США, для которых безвиз действует лишь на месяц пребывания. Это позволит привлечь максимальное число путешественников, считают в ТАТ.

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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, визы, куда можно лететь, отдых на море