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В Таиланде планируют продлить безвиз для российских туристов
В Таиланде планируют продлить безвиз для российских туристов - РИА Новости, 01.02.2024
В Таиланде планируют продлить безвиз для российских туристов
В Таиланде предлагают продлить 90-дневный безвиз для российских туристов, сообщает Asean Now. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:25
2024-02-01T12:25
2024-02-01T12:35
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В Таиланде предлагают продлить 90-дневный безвиз для российских туристов, сообщает Asean Now.Туристическое управление Таиланда (ТАТ) планирует предложить правительству провести значительные реформы по либерализации визового режима для иностранных гостей.В частности, в ТАТ считают нужным продлить срок действия 90-дневного безвиза для граждан России. Такой порядок был введен еще в ноябре прошлого года и должен закончиться 30 апреля. После этого без разрешения можно будет находиться на территории королевства лишь 30 дней.Трехмесячный безвиз должен был стимулировать российский турпоток. Так и получилось: в прошлом году страну посетило 1,5 миллиона россиян, в этом ожидается визит двух миллионов.Действие длительного безвиза предполагается также распространить и на туристов из Европы и США, для которых безвиз действует лишь на месяц пребывания. Это позволит привлечь максимальное число путешественников, считают в ТАТ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, визы, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Визы, куда можно лететь, Отдых на море
В Таиланде планируют продлить безвиз для российских туристов
Власти Таиланда планируют продлить безвиз для российских туристов
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости.
В Таиланде предлагают продлить 90-дневный безвиз для российских туристов, сообщает
Asean Now.
Туристическое управление Таиланда (ТАТ) планирует предложить правительству провести значительные реформы по либерализации визового режима для иностранных гостей.
В частности, в ТАТ считают нужным продлить срок действия 90-дневного безвиза для граждан России. Такой порядок был введен еще в ноябре прошлого года и должен закончиться 30 апреля. После этого без разрешения можно будет находиться на территории королевства лишь 30 дней.
Трехмесячный безвиз должен был стимулировать российский турпоток. Так и получилось: в прошлом году страну посетило 1,5 миллиона россиян, в этом ожидается визит двух миллионов.
Действие длительного безвиза предполагается также распространить и на туристов из Европы и США, для которых безвиз действует лишь на месяц пребывания. Это позволит привлечь максимальное число путешественников, считают в ТАТ.
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