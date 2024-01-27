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Генконсул в Пхукете рассказал о скорой депортации участников группы "Би-2" - РИА Новости, 27.01.2024
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Шоубиз
 
10:22 27.01.2024 (обновлено: 12:04 27.01.2024)
https://ria.ru/20240127/bi2-1923815309.html
Генконсул в Пхукете рассказал о скорой депортации участников группы "Би-2"
Генконсул в Пхукете рассказал о скорой депортации участников группы "Би-2" - РИА Новости, 27.01.2024
Генконсул в Пхукете рассказал о скорой депортации участников группы "Би-2"
Музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2024
2024-01-27T10:22
2024-01-27T12:04
в мире
пхукет (остров)
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россия
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владимир соснов
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БАНГКОК, 27 янв — РИА Новости. Музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации, сообщил РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов со ссылкой на иммиграционные власти провинции."Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы "Би-2", семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации", — заявил он.Как уточнил дипломат, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России."Еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии", — добавил генконсул.В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Накануне суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в размере 85 долларов.До 2018 года иностранца за работу без официального разрешения в Таиланде могли посадить в тюрьму на срок от пяти до десяти лет. После реформы законодательства самым распространенным наказанием за первый эпизод работы без разрешения стали денежный штраф от двух тысяч до 100 тысяч таиландских батов (от 56 долларов до 2,8 тысячи долларов) или штраф и депортация с внесением в черный список, не позволяющий в дальнейшем въезжать в королевство в течение 3,5 или десяти лет. Для повторных случаев нарушения предусмотрен тюремный срок.
https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html
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в мире, пхукет (остров), бангкок, россия, таиланд, владимир соснов, би-2
В мире, Пхукет (остров), Бангкок, Россия, Шоубиз, Таиланд, Владимир Соснов, Би-2
Генконсул в Пхукете рассказал о скорой депортации участников группы "Би-2"

Генконсул РФ в Пхукете Соснов: группу "Би-2" депортируют из Таиланда

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник)
Участники рок-группы Би-2 Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник) - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участники рок-группы "Би-2" Шура (Александр Уман) и Лева (Егор Бортник). Архивное фото
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БАНГКОК, 27 янв — РИА Новости. Музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации, сообщил РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов со ссылкой на иммиграционные власти провинции.
"Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы "Би-2", семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации", — заявил он.
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Согласно местным законам, депортация производится прямым авиарейсом в страну выдачи паспорта.

Как уточнил дипломат, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России.
"Еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии", — добавил генконсул.
В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Накануне суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в размере 85 долларов.
До 2018 года иностранца за работу без официального разрешения в Таиланде могли посадить в тюрьму на срок от пяти до десяти лет. После реформы законодательства самым распространенным наказанием за первый эпизод работы без разрешения стали денежный штраф от двух тысяч до 100 тысяч таиландских батов (от 56 долларов до 2,8 тысячи долларов) или штраф и депортация с внесением в черный список, не позволяющий в дальнейшем въезжать в королевство в течение 3,5 или десяти лет. Для повторных случаев нарушения предусмотрен тюремный срок.
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ШоубизВ миреПхукет (остров)БангкокРоссияТаиландВладимир СосновБи-2
 
 
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