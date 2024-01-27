https://ria.ru/20240127/bi2-1923815309.html

Генконсул в Пхукете рассказал о скорой депортации участников группы "Би-2"

Генконсул в Пхукете рассказал о скорой депортации участников группы "Би-2" - РИА Новости, 27.01.2024

Генконсул в Пхукете рассказал о скорой депортации участников группы "Би-2"

Музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2024

2024-01-27T10:22

2024-01-27T10:22

2024-01-27T12:04

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владимир соснов

би-2

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БАНГКОК, 27 янв — РИА Новости. Музыкантов группы "Би-2" в ближайшие дни этапируют в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда для депортации, сообщил РИА Новости генконсул России в Пхукете Владимир Соснов со ссылкой на иммиграционные власти провинции."Мы получили сегодня информацию из управления иммиграционной полиции провинции Пхукет о том, что участники группы "Би-2", семь человек, будут в ближайшие дни этапированы в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации", — заявил он.Как уточнил дипломат, пятеро из семи музыкантов являются гражданами России."Еще два члена группы въехали в Таиланд по паспортам Израиля и Австралии", — добавил генконсул.В четверг сообщалось, что участников "Би-2" задержали в Таиланде за концерт без необходимого разрешения. Они провели ночь в камере временного содержания районного отделения полиции. Накануне суд Пхукета приговорил каждого из музыкантов к штрафу в размере 85 долларов.До 2018 года иностранца за работу без официального разрешения в Таиланде могли посадить в тюрьму на срок от пяти до десяти лет. После реформы законодательства самым распространенным наказанием за первый эпизод работы без разрешения стали денежный штраф от двух тысяч до 100 тысяч таиландских батов (от 56 долларов до 2,8 тысячи долларов) или штраф и депортация с внесением в черный список, не позволяющий в дальнейшем въезжать в королевство в течение 3,5 или десяти лет. Для повторных случаев нарушения предусмотрен тюремный срок.

https://ria.ru/20230526/inoagent-1874465146.html

https://ria.ru/20240127/tailand-1923715504.html

пхукет (остров)

бангкок

россия

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в мире, пхукет (остров), бангкок, россия, таиланд, владимир соснов, би-2