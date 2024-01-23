https://ria.ru/20240123/poker-1922901273.html

В Таиланде задержали россиян за игру в покер

В Таиланде задержали россиян за игру в покер - РИА Новости, 23.01.2024

В Таиланде задержали россиян за игру в покер

Полиция Таиланда задержала четырех россиян на одной из вилл на острове Пхукет за игрой в покер, сообщил газета Bangkok Post. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T10:33

2024-01-23T10:33

2024-01-23T11:52

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БАНГКОК, 23 янв — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала четырех россиян на одной из вилл на острове Пхукет за игрой в покер, сообщил газета Bangkok Post.Силовики в понедельник вечером приехали в престижный особняк в районе Равай с судебным постановлением на обыск. На втором этаже дома они застали граждан России за покерным столом. Еще одного россиянина задержали по обвинению в хранении смесей для кальяна.Денег полицейские не нашли, но изъяли 88 фишек, как предполагается, на сумму около десяти тысяч долларов. Согласно заявлению полиции, присутствовавшие признались, что играли на деньги.Всех задержанных доставили в отделение полиции района Чалонг для дальнейших следственных действий. В Таиланде законодательно запрещены азартные игры, кроме тотализатора на скачках и государственной лотерей. Также запрещены импорт, хранение и распространение кальянов и электронных курительных устройств всех видов, а также смесей для курения, и само курение этих устройств. Задержанным игрокам может грозить по году тюрьмы и штраф до десяти тысяч бат (около 300 долларов) каждому. Россиянину, у которого нашли смеси для кальяна, грозит до пяти лет тюрьмы и штраф, соответствующий стоимости найденных у него смесей в четырехкратном размере их стоимости. На уровне дознания в Таиланде не действует презумпция невиновности, так как уголовное дело в отношении подозреваемого заводится на основании заявления, по которому полиция обязана предпринять розыск и задержание подозреваемого. В таиландском суде презумпция невиновности действует, и если подозреваемый не признает себя виновным, он имеет право на защиту, а полиция и прокуратура должны доказывать суду его виновность.

https://ria.ru/20240109/tailand-1920250510.html

https://ria.ru/20231213/pogibshie-1915566839.html

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, россия