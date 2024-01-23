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В Таиланде задержали россиян за игру в покер
В Таиланде задержали россиян за игру в покер - РИА Новости, 23.01.2024
В Таиланде задержали россиян за игру в покер
Полиция Таиланда задержала четырех россиян на одной из вилл на острове Пхукет за игрой в покер, сообщил газета Bangkok Post. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T10:33
2024-01-23T10:33
2024-01-23T11:52
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БАНГКОК, 23 янв — РИА Новости. Полиция Таиланда задержала четырех россиян на одной из вилл на острове Пхукет за игрой в покер, сообщил газета Bangkok Post.Силовики в понедельник вечером приехали в престижный особняк в районе Равай с судебным постановлением на обыск. На втором этаже дома они застали граждан России за покерным столом. Еще одного россиянина задержали по обвинению в хранении смесей для кальяна.Денег полицейские не нашли, но изъяли 88 фишек, как предполагается, на сумму около десяти тысяч долларов. Согласно заявлению полиции, присутствовавшие признались, что играли на деньги.Всех задержанных доставили в отделение полиции района Чалонг для дальнейших следственных действий. В Таиланде законодательно запрещены азартные игры, кроме тотализатора на скачках и государственной лотерей. Также запрещены импорт, хранение и распространение кальянов и электронных курительных устройств всех видов, а также смесей для курения, и само курение этих устройств. Задержанным игрокам может грозить по году тюрьмы и штраф до десяти тысяч бат (около 300 долларов) каждому. Россиянину, у которого нашли смеси для кальяна, грозит до пяти лет тюрьмы и штраф, соответствующий стоимости найденных у него смесей в четырехкратном размере их стоимости. На уровне дознания в Таиланде не действует презумпция невиновности, так как уголовное дело в отношении подозреваемого заводится на основании заявления, по которому полиция обязана предпринять розыск и задержание подозреваемого. В таиландском суде презумпция невиновности действует, и если подозреваемый не признает себя виновным, он имеет право на защиту, а полиция и прокуратура должны доказывать суду его виновность.
https://ria.ru/20240109/tailand-1920250510.html
https://ria.ru/20231213/pogibshie-1915566839.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, россия
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, Россия
В Таиланде задержали россиян за игру в покер
На таиландском Пхукете задержали четверых россиян за игру в покер
БАНГКОК, 23 янв — РИА Новости.
Полиция Таиланда задержала четырех россиян на одной из вилл на острове Пхукет за игрой в покер, сообщил газета Bangkok Post
.
Силовики в понедельник вечером приехали в престижный особняк в районе Равай с судебным постановлением на обыск. На втором этаже дома они застали граждан России
за покерным столом. Еще одного россиянина задержали по обвинению в хранении смесей для кальяна.
Денег полицейские не нашли, но изъяли 88 фишек, как предполагается, на сумму около десяти тысяч долларов. Согласно заявлению полиции, присутствовавшие признались, что играли на деньги.
Всех задержанных доставили в отделение полиции района Чалонг для дальнейших следственных действий.
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В Таиланде законодательно запрещены азартные игры, кроме тотализатора на скачках и государственной лотерей. Также запрещены импорт, хранение и распространение кальянов и электронных курительных устройств всех видов, а также смесей для курения, и само курение этих устройств.
Задержанным игрокам может грозить по году тюрьмы и штраф до десяти тысяч бат (около 300 долларов) каждому. Россиянину, у которого нашли смеси для кальяна, грозит до пяти лет тюрьмы и штраф, соответствующий стоимости найденных у него смесей в четырехкратном размере их стоимости.
На уровне дознания в Таиланде не действует презумпция невиновности, так как уголовное дело в отношении подозреваемого заводится на основании заявления, по которому полиция обязана предпринять розыск и задержание подозреваемого. В таиландском суде презумпция невиновности действует, и если подозреваемый не признает себя виновным, он имеет право на защиту, а полиция и прокуратура должны доказывать суду его виновность.
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